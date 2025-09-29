На проросійському протесті в Молдові пролунало "Слава Україні у складі Росії": чоловіка вивели з натовпу. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сьогодні, 29 вересня, прихильники проросійського "Патріотичного блоку", який програв парламентські вибори, вийшли на акцію протесту під будівлю парламенту Молдови.
Про це повідомляють Ziarul de Gardă та Observator News, передає Цензор.НЕТ.
У мережі поширювалися звинувачення про підготовку проплачених учасників, проте в протесті взяли участь лише кілька сотень людей.
Акція тривала менше години і минула без серйозних інцидентів. Лідерів проросійських сил кілька разів освистували. Під час мітингу один чоловік вигукнув "Слава Україні", на що один із протестувальників відповів: "У складі Росії". Правоохоронці вивели цього чоловіка з натовпу.
Наприкінці віцепрезидент "Партії соціалістів Республіки Молдова" Влад Бетранча закликав учасників повертатися додому та залишатися "на зв’язку".
Що передувало?
Нагадаємо, Центр протидії дезінформації оприлюднив прогноз ключових інформаційних загроз на першу половину жовтня 2025 року. Серед напрямів - дискредитація парламентських виборів у Молдові та спроби дестабілізувати ситуацію в країні
Молдовські ЗМІ отримали переписки, які свідчать про організацію проросійськими силами проплачених протестів у Кишиневі.
После выборов 2019 года Украине
Молдова поняла - к чему может привести " украинский сценарий"
Умные народы учатся на примере других
А мы в 2019 все *****......и
И самое страшное!!!!!!!
У нас до сих пор миллионы готовы голосовать за Зелю
Украинцы необучаемы
Уж простите - это зашкаливающий **********!!!
А Молдову- поздравляю!!!!!!
Приятно знать,что Молдова - это вменяемый сосед
Все гримить, земля трясеться,
Стадо сметунів несеться.
Хто у Польщу, хто до німців -
Пре отара з українців...
Заблудились "сметуни"
Як до справи - sцикуни.
Ви ж нам інше обіцяли,
Як "зелені" в очі sцяли...
Якщо влада буде красти,
То ви зробите їй "ласти"...
"Ласти" ви зробили нам,
Не "зеленим" "пацанам".
До Європи ви втекли,
Не бариг, кордон знесли.
Тут нам лиха наробили,
Зелю й шобло боронили,
А як Неньку захищати,
Пруть щоб в німців виживати.
02.08.2024
Анатолій Березенський
Так і в 2019 зарано Порошенко почав грати в демократію, думаючи що наше суспільство розумне.
Но практика показала що суспільство в більшості ще діти.