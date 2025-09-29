УКР
4 076 27

На проросійському протесті в Молдові пролунало "Слава Україні у складі Росії": чоловіка вивели з натовпу. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 29 вересня, прихильники проросійського "Патріотичного блоку", який програв парламентські вибори, вийшли на акцію протесту під будівлю парламенту Молдови.

Про це повідомляють Ziarul de Gardă та Observator News, передає Цензор.НЕТ.

протести у молдові
Фото: Dodon Igor

протести у молдові
Фото: Dodon Igor

У мережі поширювалися звинувачення про підготовку проплачених учасників, проте в протесті взяли участь лише кілька сотень людей.

Акція тривала менше години і минула без серйозних інцидентів. Лідерів проросійських сил кілька разів освистували. Під час мітингу один чоловік вигукнув "Слава Україні", на що один із протестувальників відповів: "У складі Росії". Правоохоронці вивели цього чоловіка з натовпу.

протести у молдові
Фото: Observator News

протести у молдові
Фото: Dodon Igor

протести у молдові
Фото: Dodon Igor

Наприкінці віцепрезидент "Партії соціалістів Республіки Молдова" Влад Бетранча закликав учасників повертатися додому та залишатися "на зв’язку".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Росія не змогла дестабілізувати Молдову після виборів

Що передувало?

Нагадаємо, Центр протидії дезінформації оприлюднив прогноз ключових інформаційних загроз на першу половину жовтня 2025 року. Серед напрямів - дискредитація парламентських виборів у Молдові та спроби дестабілізувати ситуацію в країні

Молдовські ЗМІ отримали переписки, які свідчать про організацію проросійськими силами проплачених протестів у Кишиневі.

Топ коментарі
+14
Вибори в Молдові - приклад того, як нам варто було діяти в 2019... Просто не допускати до участі антиукраїнські сили і кандидатів! Чому до цього ніхто не додумався???
показати весь коментар
29.09.2025 14:17 Відповісти
+14
А в Молдове до этого додумались
После выборов 2019 года Украине
Молдова поняла - к чему может привести " украинский сценарий"
Умные народы учатся на примере других
А мы в 2019 все *****......и
И самое страшное!!!!!!!
У нас до сих пор миллионы готовы голосовать за Зелю
Украинцы необучаемы
Уж простите - это зашкаливающий **********!!!
А Молдову- поздравляю!!!!!!
Приятно знать,что Молдова - это вменяемый сосед
показати весь коментар
29.09.2025 14:27 Відповісти
+11
Журналісти переважають мітингуючих
показати весь коментар
29.09.2025 14:23 Відповісти
і шо пропонуєте? піти і всім дружно повішатись?
показати весь коментар
29.09.2025 14:29 Відповісти
Снєсуни божилися, що знесуть гундоса, як тільки, так відразу. Ну і де, шо?
показати весь коментар
29.09.2025 14:41 Відповісти
ПРО «СМЕТУНІВ»
Все гримить, земля трясеться,
Стадо сметунів несеться.
Хто у Польщу, хто до німців -
Пре отара з українців...
Заблудились "сметуни"
Як до справи - sцикуни.
Ви ж нам інше обіцяли,
Як "зелені" в очі sцяли...
Якщо влада буде красти,
То ви зробите їй "ласти"...
"Ласти" ви зробили нам,
Не "зеленим" "пацанам".
До Європи ви втекли,
Не бариг, кордон знесли.
Тут нам лиха наробили,
Зелю й шобло боронили,
А як Неньку захищати,
Пруть щоб в німців виживати.
02.08.2024
Анатолій Березенський
показати весь коментар
29.09.2025 14:55 Відповісти
Навіщо всім? Тим, хто тягнув і тягне нас в болото "русского мира".
показати весь коментар
29.09.2025 14:53 Відповісти
о... ці не повісяться, не мрійте
показати весь коментар
29.09.2025 14:55 Відповісти
мубть тому-що в Україні-2019 олігархи мали майже повний політичний, економічний та інформаційний вплив, що і дозволив їм (згуртувавшись разом) поставити те, що поставили.
показати весь коментар
29.09.2025 14:27 Відповісти
В 2019 більшисть "мудрого нарІду" проголосувала за власну смерть.
показати весь коментар
29.09.2025 14:34 Відповісти
Але олігархи не контролювали ЗСУ...
показати весь коментар
29.09.2025 15:02 Відповісти
Так. Але не допустити до участі у виборах неможливо. В Молдові вони були допущені, просто за них не погтрібно було голосувати. Як показав час, у 2019 році проукраїнськими і проєвропейськими були "ЄС", "Свобода", "Правий сектор", "Голос", а "ОПЗЖ, "Слуга народу", "Відродження" "За майбутнє" та інші - проросійські і проолігархічні.
показати весь коментар
29.09.2025 14:38 Відповісти
Погугліть, низку політичних сил таки не допустили
показати весь коментар
29.09.2025 14:42 Відповісти
Так само і в 2004 коли Ющенко став президентом. Занадто рано тоді почали грати в демократію. Давити овоча треба було ще тоді.
Так і в 2019 зарано Порошенко почав грати в демократію, думаючи що наше суспільство розумне.
Но практика показала що суспільство в більшості ще діти.
показати весь коментар
29.09.2025 14:54 Відповісти
Одні старі пердуни
показати весь коментар
29.09.2025 14:23 Відповісти
они при штурме тцк рассыпяться накуй)
показати весь коментар
29.09.2025 14:28 Відповісти
Теж звернув на це увагу, совкодрочери.
показати весь коментар
29.09.2025 14:31 Відповісти
Журналісти переважають мітингуючих
показати весь коментар
29.09.2025 14:23 Відповісти
с таким количеством и качеством "протестантов" тебе додоня больше денег не дадут)
показати весь коментар
29.09.2025 14:27 Відповісти
А почему у кацапов не получилось? ПотАмушта опять клептоманам деньги дали, типа медведчука. А додон понимает, звЯзда кацапов заходит, бабла больше можно и не получить.
показати весь коментар
29.09.2025 14:27 Відповісти
Надіюсь ублюдок виригав свої почки.
показати весь коментар
29.09.2025 14:31 Відповісти
Это не митинг. Это унылое гуано политических заробитчан.
показати весь коментар
29.09.2025 14:31 Відповісти
Додон несе в Молдову "русский мир", а більше точно - війну.
показати весь коментар
29.09.2025 14:41 Відповісти
Вивели і розстріляли - так мало бути
показати весь коментар
29.09.2025 14:41 Відповісти
митинг холодные ноги на полпути к кабздону судя по их кондиции))
показати весь коментар
29.09.2025 14:44 Відповісти
Запліснівілий додон вже фактично використаний гандон
показати весь коментар
29.09.2025 14:49 Відповісти
Відрижки совка...
показати весь коментар
29.09.2025 15:16 Відповісти
 
 