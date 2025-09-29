На проросійському протесті в Молдові пролунало "Слава Україні у складі Росії": чоловіка вивели з натовпу. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 29 вересня, прихильники проросійського "Патріотичного блоку", який програв парламентські вибори, вийшли на акцію протесту під будівлю парламенту Молдови.

Про це повідомляють Ziarul de Gardă та Observator News, передає Цензор.НЕТ.

У мережі поширювалися звинувачення про підготовку проплачених учасників, проте в протесті взяли участь лише кілька сотень людей.

Акція тривала менше години і минула без серйозних інцидентів. Лідерів проросійських сил кілька разів освистували. Під час мітингу один чоловік вигукнув "Слава Україні", на що один із протестувальників відповів: "У складі Росії". Правоохоронці вивели цього чоловіка з натовпу.

Наприкінці віцепрезидент "Партії соціалістів Республіки Молдова" Влад Бетранча закликав учасників повертатися додому та залишатися "на зв’язку".

Що передувало?

Нагадаємо, Центр протидії дезінформації оприлюднив прогноз ключових інформаційних загроз на першу половину жовтня 2025 року. Серед напрямів - дискредитація парламентських виборів у Молдові та спроби дестабілізувати ситуацію в країні

Молдовські ЗМІ отримали переписки, які свідчать про організацію проросійськими силами проплачених протестів у Кишиневі.