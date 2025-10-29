Президент Румынии прокомментировал планы США сократить военное присутствие

Президент Румынии Никушор Дан заявил, что решение США частично вывести войска с территории страны вернет их численность к уровню, который был до начала полномасштабной войны в Украине.

безопасность Румынии и восточного фланга НАТО не уменьшится.

По словам президента, присутствие американских военных в Румынии остается стабильным, а сокращение компенсируется усилением европейских сил и модернизацией оснащения.

Он также заверил, что стратегическое партнерство между Румынией и США остается неизменным.

Американские военные базы на территории страны продолжат функционировать, а передача техники будет продолжаться.

"Сдерживание угроз на восточном фланге НАТО компенсируется существенным усилением военного оснащения и увеличением присутствия европейских сил - в полной координации с американскими партнерами", - отметил Никушор Дан.

США выводят часть войск из Румынии

Недавно стало известно, что Соединенные Штаты сократят свой военный контингент в Румынии. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны страны.

Вашингтон проинформировал Бухарест о пересмотре численности части американских войск, размещенных на восточном фланге НАТО в рамках процесса переоценки глобальной позиции вооруженных сил США.

"Среди подразделений бригады, которые прекратят ротации в Европе, упоминаются и силы, предназначенные для Румынии, расположенные на базе Михаил Когелнихану", - говорится в сообщении.

США заранее проинформировали о сокращении военного контингента

Между тем в НАТО подчеркнули, что изменения в размещении американских войск - это обычная практика, а общая численность контингента США в Европе остается большей, чем в предыдущие годы.

"Корректировка в размещении войск США не является чем-то необычным", - отметили в НАТО.

Ранее сообщалось, что Европа начала готовиться к сокращению военного присутствия США.

