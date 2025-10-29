США выводят часть войск из Румынии: НАТО усилило присутствие на восточном фланге

Соединенные Штаты Америки сократят свой военный контингент в Румынии.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны страны, передает Цензор.НЕТ.

Так, Штаты проинформировали Румынию о пересмотре численности части американских войск, размещенных на восточном фланге НАТО в рамках процесса переоценки глобальной позиции вооруженных сил США.

"Среди подразделений бригады, которые прекратят ротации в Европе, упоминаются и силы, предназначенные для Румынии, расположенные на базе Михаил Когелничану", - говорится в сообщении.

НАТО усилило присутствие на восточном фланге

В Бухаресте назвали решение ожидаемым, поскольку "Румыния находится в постоянном контакте со своим стратегическим партнером - Соединенными Штатами".

"Пересмотр численности войск США является следствием новых приоритетов президентской администрации, объявленных еще в феврале.

Также решение учитывает тот факт, что НАТО усилило свое присутствие и активность на восточном фланге, что позволяет США скорректировать свою военную позицию в регионе", - отметили в Минобороны страны.

Что предусматривает решение США?

Будет прекращена ротация в Европе одной из бригад, подразделения которой дислоцировались в нескольких странах НАТО.

"Около тысячи американских военнослужащих будут оставаться на территории Румынии, способствуя сдерживанию любых угроз и оставаясь гарантией обязательств США по региональной безопасности", - добавили там.

Ранее сообщалось, что Европа частным образом начала готовиться к сокращению военного присутствия США.