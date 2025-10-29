США виводять частину військ з Румунії: НАТО посилило присутність на східному фланзі
Сполучені Штати Америки скоротять свій військовий контингент у Румунії.
Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони країни, передає Цензор.НЕТ.
Так, Штати поінформували Румунію про перегляд чисельності частини американських військ, розміщених на східному фланзі НАТО у рамках процесу переоцінки глобальної позиції збройних сил США.
"Серед підрозділів бригади, які припинять ротації в Європі, згадуються й сили, призначені для Румунії, розташовані на базі Міхаїл Когелнічану", - йдеться в повідомленні.
НАТО посилило присутність на східному фланзі
У Бухаресті назвали рішення очікуваним, оскільки "Румунія перебуває в постійному контакті зі своїм стратегічним партнером - Сполученими Штатами".
"Перегляд чисельності військ США є наслідком нових пріоритетів президентської адміністрації, оголошених ще в лютому.
Також рішення враховує той факт, що НАТО посилило свою присутність і активність на східному фланзі, що дозволяє США скоригувати свою військову позицію в регіоні", - наголосили в Міноборони країни.
Що передбачає рішення США?
Буде припинено ротацію у Європі однієї з бригад, підрозділи якої дислокувалися в кількох країнах НАТО.
"Близько тисячі американських військовослужбовців залишатимуться на території Румунії, сприяючи стримуванню будь-яких загроз і залишаючись гарантією зобов’язань США щодо регіональної безпеки", - додали там.
Раніше повідомлялось, що Європа приватно почала готуватися до скорочення військової присутності США.
