УКР
Новини
1 073 21

Росія не планує нападати на НАТО, ми готові закріпити це в гарантіях безпеки, - Лавров

Напад Росії на НАТО. Лавров зробив заяву

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія не має наміру нападати на будь-яку країну НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав на Міжнародній конференції з євразійської безпеки у Мінську.

За словами Лаврова, Захід нібито не приховує "приготування до нової великої європейської війни".

Лавров: Росія не піде на перемир'я без "усунення першопричин конфлікту"

"Розширення НАТО "не припиняється ні на хвилину", всупереч усім зобов'язанням. У Росії немає наміру нападати на якусь країну НАТО, Москва готова закріпити це в гарантіях безпеки", - цитують російські пропагандисти міністра.

Також Лавров заявив, що РФ сподівається на те, що Трамп, як і раніше, прагне миру в Україні та вірний підходам саміту на Алясці.

Росія не порушує Будапештський меморандум, який свого часу відіграв дуже важливу роль, - Лавров

Інші заяви Лаврова

Раніше глава МЗС РФ заявив, що диктатор Путін готовий прийняти концепцію США щодо врегулювання війни в Україні та "практично рухатися вперед на запропонованій основі".

Скасування зустрічі Трампа та Путіна

21 жовтня ЗМІ з посиланням на джерела в Білому домі повідомили, що планування зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна в Будапешті наразі "призупинено".

22 жовтня президент США Дональд Трамп скасував заплановану зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним, яка мала відбутися в Будапешті.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

Лавров Сергій НАТО росія Трамп Дональд
Так от ДРОНИ НАД ПОЛЬЩЕЮ....вони ж завжди скажуть "етонемі" чи "іхтамнеь" чи "адокажіте"

от і все))
показати весь коментар
28.10.2025 11:32 Відповісти
та що дрони? Вони про Орєшнікі-бурєвєстнікі так скажуть
показати весь коментар
28.10.2025 11:44 Відповісти
так ти та інші підари ********** на Україну також наче ніколи не нападали - це на вас ****** НАТО напало
хандон штопаний кінський
показати весь коментар
28.10.2025 11:33 Відповісти
в січні -лютому 2022 теж саме ми чули і про Україну....
показати весь коментар
28.10.2025 11:33 Відповісти
з лютого 14-го *****, ця штопана кінська контрацепція та інші виродки *****стану звизділи, шо то не вони
показати весь коментар
28.10.2025 11:35 Відповісти
Свої "гарантії безпеки" можете одразу помістити в той чемоданчик, котрий постійно носять за ху#лом.
показати весь коментар
28.10.2025 11:35 Відповісти
Оприділіться! - соловйов каже шо пора втулити по Вашингтону
показати весь коментар
28.10.2025 11:37 Відповісти
Кацапські гарантії безпеки? Не смішно. Україна мала всі гарантії безпеки від кацапні, навіть передала їм всю ядерну зброю, аби тільки не в НАТО. Допомогло? Не ведіться на брехню терориста і вбивці, який тільки чекає, коли всунути в спину ніж.
показати весь коментар
28.10.2025 11:39 Відповісти
а потім ця істота з мордою кобили скаже: -що ми захищялися, нас змусили
показати весь коментар
28.10.2025 11:45 Відповісти
Сейчас точно не соврал. После того как вторую армию посадили на зад в Украине в их боеспособность проверять только московиты и наши ждуны!
показати весь коментар
28.10.2025 11:45 Відповісти
стара кляча несе дурню, і зовсім конячими мозгами перестала думати
пора пристрелити
показати весь коментар
28.10.2025 11:45 Відповісти
а як же Договір між Україною та росією від 1997 року? насрали? етанєми? отож...
показати весь коментар
28.10.2025 11:45 Відповісти
Ти ******* коняча, і за Україну так казало! виродки ******!!!
показати весь коментар
28.10.2025 11:45 Відповісти
З Україною в цих чортів був підписаний акт про співробітництво і непорушність кордонів ?як засуєтилась ця нациська паскуда і все заради одного щоб європейці перестали допомагати Україні ,на кацапщині мабуть переполох фінансів не вистачає ,тому всю нечисть підключили лавров ,дмітрієв ,але хто вірить цьому злочинному режиму ?
показати весь коментар
28.10.2025 11:47 Відповісти
О, це вже сигнал, що незабаром нападуть.
показати весь коментар
28.10.2025 11:51 Відповісти
Дивлюся, у них у Кремлі, як в дурдомі - в кожного "свої таргани в голові...". Солов"йом кричить, що вдарять по США та Європі "Орєшніком" та "Бурєвєстніком", а "Сумна коняка" клянеться, що воювать не будуть... Так і хочеться сказать: "Ребята! Вы, сначала, между собой разберитесь...".
показати весь коментар
28.10.2025 11:51 Відповісти
Гарантій безпеки від рашки стільки, що не вистачить туалетного паперу для їх написання
показати весь коментар
28.10.2025 11:53 Відповісти
Самі касапи такі гарантії вішають в нужнику на цвяшок.
показати весь коментар
28.10.2025 11:56 Відповісти
Пропагандисти на шоу Соловйова на державному телеканалі планують ракетну атаку: "Орешник" - на Лондон и Париж, "Буревесник" - на Вашингтон, Чикаго и Сиэтл" Це все , що треба знати, щоб у цю муйню вірити. Так цеж вже було. Нас там нет, это шахтеры, это не война и т.д и тп. Оружие в военторгах... Мы будапештский меморандум не нарушали, это все Украина....Кто ж тебе поверит . Ты же лавров
показати весь коментар
28.10.2025 11:58 Відповісти
Коняка не така дурна, як здається. Він хоче надати аргументи проросійським політикам у Європі, щоб ті могли морочити голову виборцям. Сподіваюся, на таку дурнію вже ніхто не купиться.
показати весь коментар
28.10.2025 12:05 Відповісти
НАТО он вже біжить підписувати...аж спотикається...дуже вірить в гарантії безпеки..ну дуже вірить...
показати весь коментар
28.10.2025 12:07 Відповісти
 
 