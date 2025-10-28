Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія не має наміру нападати на будь-яку країну НАТО.

про це він сказав на Міжнародній конференції з євразійської безпеки у Мінську.

За словами Лаврова, Захід нібито не приховує "приготування до нової великої європейської війни".

"Розширення НАТО "не припиняється ні на хвилину", всупереч усім зобов'язанням. У Росії немає наміру нападати на якусь країну НАТО, Москва готова закріпити це в гарантіях безпеки", - цитують російські пропагандисти міністра.

Також Лавров заявив, що РФ сподівається на те, що Трамп, як і раніше, прагне миру в Україні та вірний підходам саміту на Алясці.

Інші заяви Лаврова

Раніше глава МЗС РФ заявив, що диктатор Путін готовий прийняти концепцію США щодо врегулювання війни в Україні та "практично рухатися вперед на запропонованій основі".

Скасування зустрічі Трампа та Путіна

21 жовтня ЗМІ з посиланням на джерела в Білому домі повідомили, що планування зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна в Будапешті наразі "призупинено".

22 жовтня президент США Дональд Трамп скасував заплановану зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним, яка мала відбутися в Будапешті.

