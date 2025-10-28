РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9544 посетителя онлайн
Новости Заявления Лаврова об Украине
2 064 30

Россия не планирует нападать на НАТО, мы готовы закрепить это в гарантиях безопасности, - Лавров

Нападение России на НАТО. Лавров сделал заявление

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не намерена нападать на любую страну НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал на Международной конференции по евразийской безопасности в Минске.

По словам Лаврова, Запад якобы не скрывает "приготовления к новой большой европейской войне".

Читайте: Лавров: Россия не пойдет на перемирие без "устранения первопричин конфликта"

"Расширение НАТО "не прекращается ни на минуту", вопреки всем обязательствам. У России нет намерения нападать на какую-либо страну НАТО, Москва готова закрепить это в гарантиях безопасности", - цитируют российские пропагандисты министра.

Также Лавров заявил, что РФ надеется на то, что Трамп по-прежнему стремится к миру в Украине и верен подходам саммита на Аляске.

Также читайте: Россия не нарушает Будапештский меморандум, который в свое время сыграл очень важную роль, - Лавров

Другие заявления Лаврова

Ранее глава МИД РФ заявил, что диктатор Путин готов принять концепцию США по урегулированию войны в Украине и "практически двигаться вперед на предложенной основе".

Отмена встречи Трампа и Путина

21 октября СМИ со ссылкой на источники в Белом доме сообщили, что планирование встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Будапеште пока "приостановлено".

22 октября президент США Дональд Трамп отменил запланированную встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая должна была состояться в Будапеште.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

Лавров Сергей (2382) НАТО (10460) россия (97842) Трамп Дональд (6973)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+24
в січні -лютому 2022 теж саме ми чули і про Україну....
показать весь комментарий
28.10.2025 11:33 Ответить
+14
так ти та інші підари ********** на Україну також наче ніколи не нападали - це на вас ****** НАТО напало
хандон штопаний кінський
показать весь комментарий
28.10.2025 11:33 Ответить
+14
Кацапські гарантії безпеки? Не смішно. Україна мала всі гарантії безпеки від кацапні, навіть передала їм всю ядерну зброю, аби тільки не в НАТО. Допомогло? Не ведіться на брехню терориста і вбивці, який тільки чекає, коли всунути в спину ніж.
показать весь комментарий
28.10.2025 11:39 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так от ДРОНИ НАД ПОЛЬЩЕЮ....вони ж завжди скажуть "етонемі" чи "іхтамнеь" чи "адокажіте"

от і все))
показать весь комментарий
28.10.2025 11:32 Ответить
та що дрони? Вони про Орєшнікі-бурєвєстнікі так скажуть
показать весь комментарий
28.10.2025 11:44 Ответить
так ти та інші підари ********** на Україну також наче ніколи не нападали - це на вас ****** НАТО напало
хандон штопаний кінський
показать весь комментарий
28.10.2025 11:33 Ответить
в січні -лютому 2022 теж саме ми чули і про Україну....
показать весь комментарий
28.10.2025 11:33 Ответить
з лютого 14-го *****, ця штопана кінська контрацепція та інші виродки *****стану звизділи, шо то не вони
показать весь комментарий
28.10.2025 11:35 Ответить
Свої "гарантії безпеки" можете одразу помістити в той чемоданчик, котрий постійно носять за ху#лом.
показать весь комментарий
28.10.2025 11:35 Ответить
Оприділіться! - соловйов каже шо пора втулити по Вашингтону
показать весь комментарий
28.10.2025 11:37 Ответить
Кацапські гарантії безпеки? Не смішно. Україна мала всі гарантії безпеки від кацапні, навіть передала їм всю ядерну зброю, аби тільки не в НАТО. Допомогло? Не ведіться на брехню терориста і вбивці, який тільки чекає, коли всунути в спину ніж.
показать весь комментарий
28.10.2025 11:39 Ответить
а потім ця істота з мордою кобили скаже: -що ми захищялися, нас змусили
показать весь комментарий
28.10.2025 11:45 Ответить
Сейчас точно не соврал. После того как вторую армию посадили на зад в Украине в их боеспособность проверять только московиты и наши ждуны!
показать весь комментарий
28.10.2025 11:45 Ответить
стара кляча несе дурню, і зовсім конячими мозгами перестала думати
пора пристрелити
показать весь комментарий
28.10.2025 11:45 Ответить
а як же Договір між Україною та росією від 1997 року? насрали? етанєми? отож...
показать весь комментарий
28.10.2025 11:45 Ответить
Ти ******* коняча, і за Україну так казало! виродки ******!!!
показать весь комментарий
28.10.2025 11:45 Ответить
З Україною в цих чортів був підписаний акт про співробітництво і непорушність кордонів ?як засуєтилась ця нациська паскуда і все заради одного щоб європейці перестали допомагати Україні ,на кацапщині мабуть переполох фінансів не вистачає ,тому всю нечисть підключили лавров ,дмітрієв ,але хто вірить цьому злочинному режиму ?
показать весь комментарий
28.10.2025 11:47 Ответить
О, це вже сигнал, що незабаром нападуть.
показать весь комментарий
28.10.2025 11:51 Ответить
Дивлюся, у них у Кремлі, як в дурдомі - в кожного "свої таргани в голові...". Солов"йом кричить, що вдарять по США та Європі "Орєшніком" та "Бурєвєстніком", а "Сумна коняка" клянеться, що воювать не будуть... Так і хочеться сказать: "Ребята! Вы, сначала, между собой разберитесь...".
показать весь комментарий
28.10.2025 11:51 Ответить
Гарантій безпеки від рашки стільки, що не вистачить туалетного паперу для їх написання
показать весь комментарий
28.10.2025 11:53 Ответить
Самі касапи такі гарантії вішають в нужнику на цвяшок.
показать весь комментарий
28.10.2025 11:56 Ответить
Пропагандисти на шоу Соловйова на державному телеканалі планують ракетну атаку: "Орешник" - на Лондон и Париж, "Буревесник" - на Вашингтон, Чикаго и Сиэтл" Це все , що треба знати, щоб у цю муйню вірити. Так цеж вже було. Нас там нет, это шахтеры, это не война и т.д и тп. Оружие в военторгах... Мы будапештский меморандум не нарушали, это все Украина....Кто ж тебе поверит . Ты же лавров
показать весь комментарий
28.10.2025 11:58 Ответить
Коняка не така дурна, як здається. Він хоче надати аргументи проросійським політикам у Європі, щоб ті могли морочити голову виборцям. Сподіваюся, на таку дурнію вже ніхто не купиться.
показать весь комментарий
28.10.2025 12:05 Ответить
НАТО он вже біжить підписувати...аж спотикається...дуже вірить в гарантії безпеки..ну дуже вірить...
показать весь комментарий
28.10.2025 12:07 Ответить
як гарантувати? по будапештські? типу, не нападати на НАТО (ядерною зброєю)
показать весь комментарий
28.10.2025 12:13 Ответить
Это говорит тот самый Конь Буденного, который отрицает, что Будапештский Меморандум нарушили..
показать весь комментарий
28.10.2025 12:17 Ответить
Та здохни,проклята брехлива коняка.
показать весь комментарий
28.10.2025 12:25 Ответить
В них це має назву ,"а поп...здеть". Тім паче що за свої слова вони не відповідають
показать весь комментарий
28.10.2025 12:32 Ответить
ГАРАНТІЄЮ "безпеки" від кацапомордих підоросів гопників, лише можна дупу підтерти...!!! і то з засторогою...!!!, бо ці кацапоморді латані гандони, червоною ниткою, можуть ще НОВАЧКА додати до чорнил, котрими будуть підписувати "фуфло-гарантії"...!!!

Гарантія усіх ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДЕРЖАВ, це повне випалення та знищення кацапомордої мерзоти, від Кубані до Кольського півострова та від Бєлгорода до Челябінська (уральських гір)....!!!
показать весь комментарий
28.10.2025 12:41 Ответить
Ну раз вж гарантію дають, то точно вже вирішили нападати.
показать весь комментарий
28.10.2025 12:43 Ответить
Це ж пу казав перед війною
показать весь комментарий
28.10.2025 13:04 Ответить
значит планирует!
показать весь комментарий
28.10.2025 12:54 Ответить
Верим
Ждём
показать весь комментарий
28.10.2025 13:03 Ответить
 
 