Россия не планирует нападать на НАТО, мы готовы закрепить это в гарантиях безопасности, - Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не намерена нападать на любую страну НАТО.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал на Международной конференции по евразийской безопасности в Минске.
По словам Лаврова, Запад якобы не скрывает "приготовления к новой большой европейской войне".
"Расширение НАТО "не прекращается ни на минуту", вопреки всем обязательствам. У России нет намерения нападать на какую-либо страну НАТО, Москва готова закрепить это в гарантиях безопасности", - цитируют российские пропагандисты министра.
Также Лавров заявил, что РФ надеется на то, что Трамп по-прежнему стремится к миру в Украине и верен подходам саммита на Аляске.
Другие заявления Лаврова
Ранее глава МИД РФ заявил, что диктатор Путин готов принять концепцию США по урегулированию войны в Украине и "практически двигаться вперед на предложенной основе".
Отмена встречи Трампа и Путина
21 октября СМИ со ссылкой на источники в Белом доме сообщили, что планирование встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Будапеште пока "приостановлено".
22 октября президент США Дональд Трамп отменил запланированную встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая должна была состояться в Будапеште.
от і все))
хандон штопаний кінський
пора пристрелити
Гарантія усіх ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДЕРЖАВ, це повне випалення та знищення кацапомордої мерзоти, від Кубані до Кольського півострова та від Бєлгорода до Челябінська (уральських гір)....!!!
Ждём