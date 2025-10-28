Россия не планирует нападать на НАТО, мы готовы закрепить это в гарантиях безопасности, - Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не намерена нападать на любую страну НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал на Международной конференции по евразийской безопасности в Минске.

По словам Лаврова, Запад якобы не скрывает "приготовления к новой большой европейской войне".

Читайте: Лавров: Россия не пойдет на перемирие без "устранения первопричин конфликта"

"Расширение НАТО "не прекращается ни на минуту", вопреки всем обязательствам. У России нет намерения нападать на какую-либо страну НАТО, Москва готова закрепить это в гарантиях безопасности", - цитируют российские пропагандисты министра.

Также Лавров заявил, что РФ надеется на то, что Трамп по-прежнему стремится к миру в Украине и верен подходам саммита на Аляске.

Также читайте: Россия не нарушает Будапештский меморандум, который в свое время сыграл очень важную роль, - Лавров

Другие заявления Лаврова

Ранее глава МИД РФ заявил, что диктатор Путин готов принять концепцию США по урегулированию войны в Украине и "практически двигаться вперед на предложенной основе".

Отмена встречи Трампа и Путина

21 октября СМИ со ссылкой на источники в Белом доме сообщили, что планирование встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Будапеште пока "приостановлено".

22 октября президент США Дональд Трамп отменил запланированную встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая должна была состояться в Будапеште.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ