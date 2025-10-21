РУС
Новости Прекращение огня между Украиной и РФ
5 783 48

Лавров: Россия не пойдет на перемирие без "устранения первопричин конфликта"

Переговоры РФ и США. Лавров анонсировал встречу

Россия не пойдет на перемирие с Украиной, пока не будут решены так называемые "первопричины конфликта".

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Так он отреагировал на призывы президента США Дональда Трампа остановить войну на текущей линии фронта. По словам Лаврова, такие инициативы противоречат договоренностям между Путиным и Трампом, достигнутым во время встречи на Аляске.

Глава российского МИД также повторил один из пропагандистских нарративов Кремля, заявив, что "немедленное прекращение огня в Украине означало бы лишь одно - большая часть страны останется под властью нацистов".

Кроме того, Лавров намекнул на подготовку нового раунда переговоров между Россией и США. По его словам, во время разговора с госсекретарем США Марко Рубио стороны обсудили возможные шаги для организации следующей встречи Путина и Трампа.

Топ комментарии
+13
Добре. Тоді здавайте ***** до психушки і усі першопрични буде усунено.
показать весь комментарий
21.10.2025 14:00
+10
коню мабуть видніше, спалив рудого,)
показать весь комментарий
21.10.2025 13:59
+9
Роzzія піде нах@й!
показать весь комментарий
21.10.2025 13:58
Вже тикає Трампу в пику Аляскою
показать весь комментарий
21.10.2025 13:57
Рижий мабуть не дав добро на будівництво тунелю між Чукоткою і Аляскою, от кацапи і бісяться...
показать весь комментарий
21.10.2025 14:16
****** нагадило під дверима у себе, і там смердить, а тепер видумує якусь там «першопричину»!!
показать весь комментарий
21.10.2025 14:17
Першопричина, це сам ***** зі своїм "скрєпним" стадом! 🤬
показать весь комментарий
21.10.2025 15:27
Роzzія піде нах@й!
показать весь комментарий
21.10.2025 13:58
такі ініціативи суперечать домовленостям між Путіним і Трампом, досягнутим під час зустрічі на Алясці. Джерело: https://censor.net/ua/n3580634
- а хіба там були якісь домовленості ...?
- а хіба там були якісь домовленості ...?
показать весь комментарий
21.10.2025 13:58
коню мабуть видніше, спалив рудого,)
показать весь комментарий
21.10.2025 13:59
Схоже - так і є ... певно , за цими домовленостями , Тромб повинен схиляти Зеленського до капітуляції ... але йому це ніяк не вдається , а отже - зустріч в Будапеті втрачає сенс !
показать весь комментарий
21.10.2025 14:01
Добре. Тоді здавайте ***** до психушки і усі першопрични буде усунено.
показать весь комментарий
21.10.2025 14:00
Млть! Таки доведеться знищити расію...
показать весь комментарий
21.10.2025 14:00
походу щось там на Алясці рудий бовкнув, і тепер його по пацанські за базар тримають))
ото весело, з рудим так не прокатить, він же через 2 хв може твердити що він такого не казав, вівсьоврьотє)
показать весь комментарий
21.10.2025 14:01
Ось це саме інтерес не, на що ж рудий єпанько дав згоду ***** на Алясці??? Ми так і не дізнаємось поки руде чмо не покине білий дім!!!!
показать весь комментарий
21.10.2025 14:56
Один раз у житті воно сказало правду.

Першопричина конфлікту - в самій москаляндії, і поки вона не усунена, перемир'я не буде.
показать весь комментарий
21.10.2025 14:02
ПНХ
показать весь комментарий
21.10.2025 14:02
Трамп,пора відкривати ларчик.Даєш "Tomahawk".Цього коня,старого мерина на бойню.Пора приступати.
показать весь комментарий
21.10.2025 14:03
Хтось каже, "необов'язкова війна".
Ну так, треба лише усунути першопричини - армію, мову, віру.
І тоді війна стане не обов'язковою.
Бо і без неї все вийде.
показать весь комментарий
21.10.2025 14:03
Пєрвая прічіна - це ху"ло
Та все кончене його кубло.
показать весь комментарий
21.10.2025 14:05
волів би помилитися, але схоже на черговий разводняк від "найвеличніших" гарантів миру для України... тепер ще зо два місяці почнуть грати в "не так зрозуміли", знищуючи тим часом все, до чого дотягнуться криваві рученяти без будь-яких санкцій від сша (аби не зламати тонку поезію можливих майбутніх домовленостей"...
показать весь комментарий
21.10.2025 14:05
Ну що поговорили з рашистами? Їм запропонували палець а вони відкушують всю руку. Ху й ло ще не дочекавшись переговорів вже запропонував Тампону поїсти гівна. А також корисним українським ідіотам теж потрібно вчитатись в квакання московських жаб. А квакають вони про те що вони не збираються зупинятися поки не захоплять всю Україну і не поставлять в Україні своїх гауляйтерів. Так що думай те перед тим коли призиваєте підписати з рашистами якісь там угоди. Ви своїми закликами до миру і переговорів тільки показали свою слабкість перед дикунами і продовжили війну а не зупинили
показать весь комментарий
21.10.2025 14:06
Чому ж вони США змушують усувати першопричину конфлікту тобто пуйла, а не самі її усувають? Їм же простіше бункерному пігулку цианіду підсунути. Дурочку включають хоч ти трісни!
показать весь комментарий
21.10.2025 14:07
Черговий раз рудому діду дали "за щоку"...йому вже не звикати...
показать весь комментарий
21.10.2025 14:07
«Абыр-абыр…. нитуП.....авксоМ ! НАТА! Признание Америки! МИДраша! Нацисты! Фашисты! Ещё коксу! Геи! Не толкайся, подлец, слезай с подножки! Канфликт....
показать весь комментарий
21.10.2025 14:11
Тобто кремлівський фашист прямо заявив, що мета його рейху - знищити демократію в Україні і взагалі Україну як таку, бо за визначенням кремліських фашистів всі українці, які вважають себе українцями, а не росіянами - це нацисти.
показать весь комментарий
21.10.2025 14:12
ні. він каже, поки рашка не сконає, війна не закінчиться.
показать весь комментарий
21.10.2025 14:16
Тобто , насправді - кремлівський фашист прямо заявив, що мета його рейху - знищити всю західну демократичну систему , а Україна - лише перший етап !
показать весь комментарий
21.10.2025 14:18
показать весь комментарий
21.10.2025 14:13
Лавров: Россия не пойдет на перемирие без "устранения первопричин конфликта" Источник: https://censor.net/ru/n3580834
==============
Цікаво, а він знає справжню первопричину?
показать весь комментарий
21.10.2025 14:14
Лавров: Россия не пойдет на перемирие без "устранения первопричин конфликта" Источник: https://censor.net/ru/n3580834
==============
Правду каже лоша. Поки існують москалі - війна не закінчиться.
показать весь комментарий
21.10.2025 14:15
А "первопричина" у цього путінського ублюдка це існування незалежної України взагалі.
показать весь комментарий
21.10.2025 14:19
"Первопричина конфликта" в том, что тупая коняка и вонючее }{уйло считают себя людьми.
показать весь комментарий
21.10.2025 14:19
Ну про нацистов то понятно а где про половцев и печенегов?
показать весь комментарий
21.10.2025 14:19
Уже и коняка старая поняла, что для завершения войны надо завалить и его самого и *****, ведь других первопричин НЕТ.
показать весь комментарий
21.10.2025 14:21
Самое интересное, что подавляющее большинство человечества прекрасно понимает кто стоит за термином - первопричина! И те кто не говорят об этом вслух.. И те кто живёт в бывших союзных республиках.. Мало того, даже кто бы там что ні говорил, и сами россияне понимают кто есть первопричина и войны и их нищенского существования! И не за горами тот день когда эта первопричина будет лежать дохлая на полу своего кабинета в луже своей мочи или сидеть в наручниках в Гааге. Хотя оба варианте это лучшие из возможных для него. Может повторить а то и переплюнуть судьбу каддафи и т. Д.
показать весь комментарий
21.10.2025 14:23
А які такі першопричини? Вони хоч пам*ятають? Чи вже . як восім лєт дамбілі банбас. що .до речі вже якось й не згадується
показать весь комментарий
21.10.2025 14:25
Існування української держави і народу. Вони це мають на увазі
показать весь комментарий
21.10.2025 14:32
У мене питання, про що Віткофф чи сам Трамп говорять з оркостаном уже рік, якщо кінь і ***** вже стопятий раз посилають нахєр будь які ініціативи, окрім здачі України , та продовжують воняти про нацистів і іншу маячню. Боже, який Трамп ідіот. До чого б він чи його некомпетентна команда не торкнувся, всюди позор і пшик. Ми бачимо як США котяться у прірву по всих напрямках і це вже не лідер світу
показать весь комментарий
21.10.2025 14:26
Активна фаза війни за нашого життя не закінчиться.
Тому, тим коментаторам, хто досі, на четвертому році повномасштабки) відсиджується по хатах та сциться ТЦК - ви, ***, сжимайте свій сфінктер та шукайте собі бойові підрозділи.

Я ще в 22-му казав, що війна нарешті прийде до кожного.
показать весь комментарий
21.10.2025 14:29
Тим, хто досі сидить о хатам, вже нічого зжимати, там голка не пролізе.
показать весь комментарий
21.10.2025 14:35
Ну, взагалі в тому що робить Трамп щось є.
показать весь комментарий
21.10.2025 14:31
То що,треба усунути кал
показать весь комментарий
21.10.2025 14:33 Ответить
Поскакав нах...й!
показать весь комментарий
21.10.2025 14:33 Ответить
Першопричина це те що нациські злочиннці ти ,путін вся рашиська мерзота існують в цьому світі ,здохни погань.
показать весь комментарий
21.10.2025 14:42 Ответить
Першопричиною росія вважає факт існування України і українців.
показать весь комментарий
21.10.2025 14:47 Ответить
Коняка Калантаряка!🐴
показать весь комментарий
21.10.2025 15:00 Ответить
Першопричинами війни є -
1) військовий злочинець путлєр з бандою терористів, які називають себе армією РФ і які розвʼязали війну, окупували близько 20% території України, вбили сотні тисяч і продовжують вбивати і калічити, катувати, гвалтувати і грабувати її мешканців, руйнувати населені пункти та інфраструктуру.
2) Недієздатна НАТО, напівзруйновані провідні західні держави, очолювані політиками - популістами, лівими соціалістами - пацифістами, які корумпувались кремлем, самороззброїли свої країни в Європі і, разом із США та РФ, примусово роззброїли Україну, що створило сприятливі умови для вторгнення РФ в Україну із розвʼязанням РФ широкомасштабної війни в Європі у 21 сторіччі.
3) Фактичне самоусунення США від функцій світового лідера по збереженню миру та безпеки, захисту демократичних країн від агресії та військових нападів терористичних диктаторських держав.
4) Фактична руйнація міжнародного права та його інститутів.
5) Фактична відмова країн - світових лідерів від збереження засад міжнародної безпеки, встановлених коаліцією переможців другої світової війни.
показать весь комментарий
21.10.2025 15:07 Ответить
Так устраните ***** - единственную первопричину !
показать весь комментарий
21.10.2025 15:12 Ответить
ТИпа Путину отрубят голову на лобном месте.
показать весь комментарий
21.10.2025 15:29 Ответить
 
 