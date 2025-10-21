Лавров: Россия не пойдет на перемирие без "устранения первопричин конфликта"
Россия не пойдет на перемирие с Украиной, пока не будут решены так называемые "первопричины конфликта".
Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
Так он отреагировал на призывы президента США Дональда Трампа остановить войну на текущей линии фронта. По словам Лаврова, такие инициативы противоречат договоренностям между Путиным и Трампом, достигнутым во время встречи на Аляске.
Глава российского МИД также повторил один из пропагандистских нарративов Кремля, заявив, что "немедленное прекращение огня в Украине означало бы лишь одно - большая часть страны останется под властью нацистов".
Кроме того, Лавров намекнул на подготовку нового раунда переговоров между Россией и США. По его словам, во время разговора с госсекретарем США Марко Рубио стороны обсудили возможные шаги для организации следующей встречи Путина и Трампа.
- а хіба там були якісь домовленості ...?
ото весело, з рудим так не прокатить, він же через 2 хв може твердити що він такого не казав, вівсьоврьотє)
Першопричина конфлікту - в самій москаляндії, і поки вона не усунена, перемир'я не буде.
Ну так, треба лише усунути першопричини - армію, мову, віру.
І тоді війна стане не обов'язковою.
Бо і без неї все вийде.
Та все кончене його кубло.
Цікаво, а він знає справжню первопричину?
Правду каже лоша. Поки існують москалі - війна не закінчиться.
Тому, тим коментаторам, хто досі, на четвертому році повномасштабки) відсиджується по хатах та сциться ТЦК - ви, ***, сжимайте свій сфінктер та шукайте собі бойові підрозділи.
Я ще в 22-му казав, що війна нарешті прийде до кожного.
1) військовий злочинець путлєр з бандою терористів, які називають себе армією РФ і які розвʼязали війну, окупували близько 20% території України, вбили сотні тисяч і продовжують вбивати і калічити, катувати, гвалтувати і грабувати її мешканців, руйнувати населені пункти та інфраструктуру.
2) Недієздатна НАТО, напівзруйновані провідні західні держави, очолювані політиками - популістами, лівими соціалістами - пацифістами, які корумпувались кремлем, самороззброїли свої країни в Європі і, разом із США та РФ, примусово роззброїли Україну, що створило сприятливі умови для вторгнення РФ в Україну із розвʼязанням РФ широкомасштабної війни в Європі у 21 сторіччі.
3) Фактичне самоусунення США від функцій світового лідера по збереженню миру та безпеки, захисту демократичних країн від агресії та військових нападів терористичних диктаторських держав.
4) Фактична руйнація міжнародного права та його інститутів.
5) Фактична відмова країн - світових лідерів від збереження засад міжнародної безпеки, встановлених коаліцією переможців другої світової війни.