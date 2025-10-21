Лавров: Россия не пойдет на перемирие без "устранения первопричин конфликта"

Россия не пойдет на перемирие с Украиной, пока не будут решены так называемые "первопричины конфликта".

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Так он отреагировал на призывы президента США Дональда Трампа остановить войну на текущей линии фронта. По словам Лаврова, такие инициативы противоречат договоренностям между Путиным и Трампом, достигнутым во время встречи на Аляске.

Глава российского МИД также повторил один из пропагандистских нарративов Кремля, заявив, что "немедленное прекращение огня в Украине означало бы лишь одно - большая часть страны останется под властью нацистов".

Кроме того, Лавров намекнул на подготовку нового раунда переговоров между Россией и США. По его словам, во время разговора с госсекретарем США Марко Рубио стороны обсудили возможные шаги для организации следующей встречи Путина и Трампа.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ