Лавров: Росія не піде на перемир’я без "усунення першопричин конфлікту"
Росія не піде на перемир’я з Україною, доки не будуть вирішені так звані "першопричини конфлікту".
Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
Так він відреагував на заклики президента США Дональда Трампа зупинити війну на поточній лінії фронту. За словами Лаврова, такі ініціативи суперечать домовленостям між Путіним і Трампом, досягнутим під час зустрічі на Алясці.
Очільник російського МЗС також повторив один із пропагандистських наративів Кремля, заявивши, що "негайне припинення вогню в Україні означало б лише одне - більша частина країни залишиться під владою нацистів".
Крім того, Лавров натякнув на підготовку нового раунду переговорів між Росією та США. За його словами, під час розмови з держсекретарем США Марко Рубіо сторони обговорили можливі кроки для організації наступної зустрічі Путіна і Трампа.
- а хіба там були якісь домовленості ...?
ото весело, з рудим так не прокатить, він же через 2 хв може твердити що він такого не казав, вівсьоврьотє)
Першопричина конфлікту - в самій москаляндії, і поки вона не усунена, перемир'я не буде.
Ну так, треба лише усунути першопричини - армію, мову, віру.
І тоді війна стане не обов'язковою.
Бо і без неї все вийде.
Та все кончене його кубло.
==============
Цікаво, а він знає справжню первопричину?
==============
Правду каже лоша. Поки існують москалі - війна не закінчиться.
Тому, тим коментаторам, хто досі, на четвертому році повномасштабки) відсиджується по хатах та сциться ТЦК - ви, ***, сжимайте свій сфінктер та шукайте собі бойові підрозділи.
Я ще в 22-му казав, що війна нарешті прийде до кожного.
1) військовий злочинець путлєр з бандою терористів, які називають себе армією РФ і які розвʼязали війну, окупували близько 20% території України, вбили сотні тисяч і продовжують вбивати і калічити, катувати, гвалтувати і грабувати її мешканців, руйнувати населені пункти та інфраструктуру.
2) Недієздатна НАТО, напівзруйновані провідні західні держави, очолювані політиками - популістами, лівими соціалістами - пацифістами, які корумпувались кремлем, самороззброїли свої країни в Європі і, разом із США та РФ, примусово роззброїли Україну, що створило сприятливі умови для вторгнення РФ в Україну із розвʼязанням РФ широкомасштабної війни в Європі у 21 сторіччі.
3) Фактичне самоусунення США від функцій світового лідера по збереженню миру та безпеки, захисту демократичних країн від агресії та військових нападів терористичних диктаторських держав.
4) Фактична руйнація міжнародного права та його інститутів.
5) Фактична відмова країн - світових лідерів від збереження засад міжнародної безпеки, встановлених коаліцією переможців другої світової війни.