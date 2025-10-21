УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9313 відвідувачів онлайн
Новини Припинення вогню між Україною та РФ
7 265 52

Лавров: Росія не піде на перемир’я без "усунення першопричин конфлікту"

Перемовини РФ та США. Лавров анонсував зустріч

Росія не піде на перемир’я з Україною, доки не будуть вирішені так звані "першопричини конфлікту".

Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

Так він відреагував на заклики президента США Дональда Трампа зупинити війну на поточній лінії фронту. За словами Лаврова, такі ініціативи суперечать домовленостям між Путіним і Трампом, досягнутим під час зустрічі на Алясці.

Очільник російського МЗС також повторив один із пропагандистських наративів Кремля, заявивши, що "негайне припинення вогню в Україні означало б лише одне - більша частина країни залишиться під владою нацистів".

Крім того, Лавров натякнув на підготовку нового раунду переговорів між Росією та США. За його словами, під час розмови з держсекретарем США Марко Рубіо сторони обговорили можливі кроки для організації наступної зустрічі Путіна і Трампа.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

Лавров Сергій (1662) перемир’я (1015) війна в Україні (6653)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+18
Добре. Тоді здавайте ***** до психушки і усі першопрични буде усунено.
показати весь коментар
21.10.2025 14:00 Відповісти
+15
Роzzія піде нах@й!
показати весь коментар
21.10.2025 13:58 Відповісти
+15
коню мабуть видніше, спалив рудого,)
показати весь коментар
21.10.2025 13:59 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вже тикає Трампу в пику Аляскою
показати весь коментар
21.10.2025 13:57 Відповісти
Рижий мабуть не дав добро на будівництво тунелю між Чукоткою і Аляскою, от кацапи і бісяться...
показати весь коментар
21.10.2025 14:16 Відповісти
****** нагадило під дверима у себе, і там смердить, а тепер видумує якусь там «першопричину»!!
показати весь коментар
21.10.2025 14:17 Відповісти
Першопричина, це сам ***** зі своїм "скрєпним" стадом! 🤬
показати весь коментар
21.10.2025 15:27 Відповісти
Роzzія піде нах@й!
показати весь коментар
21.10.2025 13:58 Відповісти
такі ініціативи суперечать домовленостям між Путіним і Трампом, досягнутим під час зустрічі на Алясці. Джерело: https://censor.net/ua/n3580834
- а хіба там були якісь домовленості ...?
показати весь коментар
21.10.2025 13:58 Відповісти
коню мабуть видніше, спалив рудого,)
показати весь коментар
21.10.2025 13:59 Відповісти
Схоже - так і є ... певно , за цими домовленостями , Тромб повинен схиляти Зеленського до капітуляції ... але йому це ніяк не вдається , а отже - зустріч в Будапеті втрачає сенс !
показати весь коментар
21.10.2025 14:01 Відповісти
Добре. Тоді здавайте ***** до психушки і усі першопрични буде усунено.
показати весь коментар
21.10.2025 14:00 Відповісти
Млть! Таки доведеться знищити расію...
показати весь коментар
21.10.2025 14:00 Відповісти
походу щось там на Алясці рудий бовкнув, і тепер його по пацанські за базар тримають))
ото весело, з рудим так не прокатить, він же через 2 хв може твердити що він такого не казав, вівсьоврьотє)
показати весь коментар
21.10.2025 14:01 Відповісти
Ось це саме інтерес не, на що ж рудий єпанько дав згоду ***** на Алясці??? Ми так і не дізнаємось поки руде чмо не покине білий дім!!!!
показати весь коментар
21.10.2025 14:56 Відповісти
Один раз у житті воно сказало правду.

Першопричина конфлікту - в самій москаляндії, і поки вона не усунена, перемир'я не буде.
показати весь коментар
21.10.2025 14:02 Відповісти
ПНХ
показати весь коментар
21.10.2025 14:02 Відповісти
Трамп,пора відкривати ларчик.Даєш "Tomahawk".Цього коня,старого мерина на бойню.Пора приступати.
показати весь коментар
21.10.2025 14:03 Відповісти
Хтось каже, "необов'язкова війна".
Ну так, треба лише усунути першопричини - армію, мову, віру.
І тоді війна стане не обов'язковою.
Бо і без неї все вийде.
показати весь коментар
21.10.2025 14:03 Відповісти
Пєрвая прічіна - це ху"ло
Та все кончене його кубло.
показати весь коментар
21.10.2025 14:05 Відповісти
волів би помилитися, але схоже на черговий разводняк від "найвеличніших" гарантів миру для України... тепер ще зо два місяці почнуть грати в "не так зрозуміли", знищуючи тим часом все, до чого дотягнуться криваві рученяти без будь-яких санкцій від сша (аби не зламати тонку поезію можливих майбутніх домовленостей"...
показати весь коментар
21.10.2025 14:05 Відповісти
Ну що поговорили з рашистами? Їм запропонували палець а вони відкушують всю руку. Ху й ло ще не дочекавшись переговорів вже запропонував Тампону поїсти гівна. А також корисним українським ідіотам теж потрібно вчитатись в квакання московських жаб. А квакають вони про те що вони не збираються зупинятися поки не захоплять всю Україну і не поставлять в Україні своїх гауляйтерів. Так що думай те перед тим коли призиваєте підписати з рашистами якісь там угоди. Ви своїми закликами до миру і переговорів тільки показали свою слабкість перед дикунами і продовжили війну а не зупинили
показати весь коментар
21.10.2025 14:06 Відповісти
Чому ж вони США змушують усувати першопричину конфлікту тобто пуйла, а не самі її усувають? Їм же простіше бункерному пігулку цианіду підсунути. Дурочку включають хоч ти трісни!
показати весь коментар
21.10.2025 14:07 Відповісти
Черговий раз рудому діду дали "за щоку"...йому вже не звикати...
показати весь коментар
21.10.2025 14:07 Відповісти
«Абыр-абыр…. нитуП.....авксоМ ! НАТА! Признание Америки! МИДраша! Нацисты! Фашисты! Ещё коксу! Геи! Не толкайся, подлец, слезай с подножки! Канфликт....
показати весь коментар
21.10.2025 14:11 Відповісти
Тобто кремлівський фашист прямо заявив, що мета його рейху - знищити демократію в Україні і взагалі Україну як таку, бо за визначенням кремліських фашистів всі українці, які вважають себе українцями, а не росіянами - це нацисти.
показати весь коментар
21.10.2025 14:12 Відповісти
ні. він каже, поки рашка не сконає, війна не закінчиться.
показати весь коментар
21.10.2025 14:16 Відповісти
Тобто , насправді - кремлівський фашист прямо заявив, що мета його рейху - знищити всю західну демократичну систему , а Україна - лише перший етап !
показати весь коментар
21.10.2025 14:18 Відповісти
показати весь коментар
21.10.2025 14:13 Відповісти
Лавров: Россия не пойдет на перемирие без "устранения первопричин конфликта" Источник: https://censor.net/ru/n3580834
==============
Цікаво, а він знає справжню первопричину?
показати весь коментар
21.10.2025 14:14 Відповісти
Знає: "Ти віноват ліш тєм, что хочеца мне кушать"
показати весь коментар
21.10.2025 16:43 Відповісти
Лавров: Россия не пойдет на перемирие без "устранения первопричин конфликта" Источник: https://censor.net/ru/n3580834
==============
Правду каже лоша. Поки існують москалі - війна не закінчиться.
показати весь коментар
21.10.2025 14:15 Відповісти
А "первопричина" у цього путінського ублюдка це існування незалежної України взагалі.
показати весь коментар
21.10.2025 14:19 Відповісти
"Первопричина конфликта" в том, что тупая коняка и вонючее }{уйло считают себя людьми.
показати весь коментар
21.10.2025 14:19 Відповісти
Ну про нацистов то понятно а где про половцев и печенегов?
показати весь коментар
21.10.2025 14:19 Відповісти
Уже и коняка старая поняла, что для завершения войны надо завалить и его самого и *****, ведь других первопричин НЕТ.
показати весь коментар
21.10.2025 14:21 Відповісти
Самое интересное, что подавляющее большинство человечества прекрасно понимает кто стоит за термином - первопричина! И те кто не говорят об этом вслух.. И те кто живёт в бывших союзных республиках.. Мало того, даже кто бы там что ни говорил, и сами россияне понимают кто есть первопричина и войны и их нищенского существования! И не за горами тот день когда эта первопричина будет лежать дохлая на полу своего кабинета в луже своей мочи или сидеть в наручниках в Гааге. Хотя оба варианте это лучшие из возможных для него. Может повторить а то и переплюнуть судьбу каддафи и т. Д.
показати весь коментар
21.10.2025 14:23 Відповісти
А які такі першопричини? Вони хоч пам*ятають? Чи вже . як восім лєт дамбілі банбас. що .до речі вже якось й не згадується
показати весь коментар
21.10.2025 14:25 Відповісти
Існування української держави і народу. Вони це мають на увазі
показати весь коментар
21.10.2025 14:32 Відповісти
У мене питання, про що Віткофф чи сам Трамп говорять з оркостаном уже рік, якщо кінь і ***** вже стопятий раз посилають нахєр будь які ініціативи, окрім здачі України , та продовжують воняти про нацистів і іншу маячню. Боже, який Трамп ідіот. До чого б він чи його некомпетентна команда не торкнувся, всюди позор і пшик. Ми бачимо як США котяться у прірву по всих напрямках і це вже не лідер світу
показати весь коментар
21.10.2025 14:26 Відповісти
Активна фаза війни за нашого життя не закінчиться.
Тому, тим коментаторам, хто досі, на четвертому році повномасштабки) відсиджується по хатах та сциться ТЦК - ви, ***, сжимайте свій сфінктер та шукайте собі бойові підрозділи.

Я ще в 22-му казав, що війна нарешті прийде до кожного.
показати весь коментар
21.10.2025 14:29 Відповісти
Тим, хто досі сидить о хатам, вже нічого зжимати, там голка не пролізе.
показати весь коментар
21.10.2025 14:35 Відповісти
Ну, взагалі в тому що робить Трамп щось є.
показати весь коментар
21.10.2025 14:31 Відповісти
То що,треба усунути калантаряна для початку? Чи про що воно рже?
показати весь коментар
21.10.2025 14:33 Відповісти
Поскакав нах...й!
показати весь коментар
21.10.2025 14:33 Відповісти
Першопричина це те що нациські злочиннці ти ,путін вся рашиська мерзота існують в цьому світі ,здохни погань.
показати весь коментар
21.10.2025 14:42 Відповісти
Першопричиною росія вважає факт існування України і українців.
показати весь коментар
21.10.2025 14:47 Відповісти
Коняка Калантаряка!🐴
показати весь коментар
21.10.2025 15:00 Відповісти
Першопричинами війни є -
1) військовий злочинець путлєр з бандою терористів, які називають себе армією РФ і які розвʼязали війну, окупували близько 20% території України, вбили сотні тисяч і продовжують вбивати і калічити, катувати, гвалтувати і грабувати її мешканців, руйнувати населені пункти та інфраструктуру.
2) Недієздатна НАТО, напівзруйновані провідні західні держави, очолювані політиками - популістами, лівими соціалістами - пацифістами, які корумпувались кремлем, самороззброїли свої країни в Європі і, разом із США та РФ, примусово роззброїли Україну, що створило сприятливі умови для вторгнення РФ в Україну із розвʼязанням РФ широкомасштабної війни в Європі у 21 сторіччі.
3) Фактичне самоусунення США від функцій світового лідера по збереженню миру та безпеки, захисту демократичних країн від агресії та військових нападів терористичних диктаторських держав.
4) Фактична руйнація міжнародного права та його інститутів.
5) Фактична відмова країн - світових лідерів від збереження засад міжнародної безпеки, встановлених коаліцією переможців другої світової війни.
показати весь коментар
21.10.2025 15:07 Відповісти
Так устраните ***** - единственную первопричину !
показати весь коментар
21.10.2025 15:12 Відповісти
ТИпа Путину отрубят голову на лобном месте.
показати весь коментар
21.10.2025 15:29 Відповісти
першопричина конфлікту??? Це що?? СССРака - 2 лопнула у хкуйла:: Ги-ги..Чи овес для коня - лаврова по 1 грн 50 коп??
показати весь коментар
21.10.2025 15:48 Відповісти
Лошак предлагает повесить куйла ?
показати весь коментар
21.10.2025 16:31 Відповісти
Це Україна звільняє свою територію від рашистських нацистів, які отримали наказ путлєра знищувати українців, як націю. Чому так мляво наше МЗС реагує на такі висловлювання цієї тупої продажної коняки?!
показати весь коментар
21.10.2025 16:37 Відповісти
 
 