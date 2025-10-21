Лавров: Росія не піде на перемир’я без "усунення першопричин конфлікту"

Росія не піде на перемир’я з Україною, доки не будуть вирішені так звані "першопричини конфлікту".

Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

Так він відреагував на заклики президента США Дональда Трампа зупинити війну на поточній лінії фронту. За словами Лаврова, такі ініціативи суперечать домовленостям між Путіним і Трампом, досягнутим під час зустрічі на Алясці.

Очільник російського МЗС також повторив один із пропагандистських наративів Кремля, заявивши, що "негайне припинення вогню в Україні означало б лише одне - більша частина країни залишиться під владою нацистів".

Крім того, Лавров натякнув на підготовку нового раунду переговорів між Росією та США. За його словами, під час розмови з держсекретарем США Марко Рубіо сторони обговорили можливі кроки для організації наступної зустрічі Путіна і Трампа.

