НАТО будет тестировать новейшие дроны в Латвии в рамках военного эксперимента

В ближайшие дни, с 27 октября по 7 ноября, в Латвии, в городе Адажи, пройдет большой военный эксперимент НАТО под названием "Эксперимент цифрового хребта".

Как сообщает Цензор.НЕТ, участие в нем будут принимать также несколько стран-членов Альянса в виртуальном формате.

Во время эксперимента запланированы полеты различных беспилотников. Жителей призывают не волноваться, увидев дроны, и следить за официальной информацией в социальных сетях.

Главная цель таких действий - проверка работы беспилотных систем в сложных условиях и использование искусственного интеллекта для идентификации целей и ситуационной осведомленности.

"Эксперимент цифрового хребта" проводится в Латвии уже четвертый год подряд и является крупнейшим такого типа в НАТО.

Как отметили организаторы, командование союзников по трансформации занимается внедрением новых цифровых решений в работу Альянса. Эксперименты же помогают тестировать новые возможности и ускорять их внедрение в структуры блока безопасности.

Они также позволяют проверить концептуальные и операционные подходы к развитию цифровых технологий в военной сфере.

Ранее министр обороны Латвии Андрис Спрудс во время переговоров с еврокомиссаром Андрюсом Кубилюсом заявил, что его страна готова сыграть ведущую роль в сфере разработки беспилотных летательных аппаратов в Европейском Союзе.

