НАТО будет тестировать новейшие дроны в Латвии в рамках военного эксперимента

НАТО тестирует дроны в Латвии в ходе масштабного эксперимента

В ближайшие дни, с 27 октября по 7 ноября, в Латвии, в городе Адажи, пройдет большой военный эксперимент НАТО под названием "Эксперимент цифрового хребта".

Как сообщает Цензор.НЕТ, участие в нем будут принимать также несколько стран-членов Альянса в виртуальном формате.

Во время эксперимента запланированы полеты различных беспилотников. Жителей призывают не волноваться, увидев дроны, и следить за официальной информацией в социальных сетях.

Читайте: Украина совместно с НАТО испытывает инновационные решения для противодействия КАБам, - Минобороны

Главная цель таких действий - проверка работы беспилотных систем в сложных условиях и использование искусственного интеллекта для идентификации целей и ситуационной осведомленности.

"Эксперимент цифрового хребта" проводится в Латвии уже четвертый год подряд и является крупнейшим такого типа в НАТО.

Как отметили организаторы, командование союзников по трансформации занимается внедрением новых цифровых решений в работу Альянса. Эксперименты же помогают тестировать новые возможности и ускорять их внедрение в структуры блока безопасности.

Читайте также: Будрис призывает НАТО внедрить ротацию ПВО после вторжения самолетов РФ в Литву

Они также позволяют проверить концептуальные и операционные подходы к развитию цифровых технологий в военной сфере.

Ранее министр обороны Латвии Андрис Спрудс во время переговоров с еврокомиссаром Андрюсом Кубилюсом заявил, что его страна готова сыграть ведущую роль в сфере разработки беспилотных летательных аппаратов в Европейском Союзе.

Автор: 

А шо сі стало?
27.10.2025 22:28 Ответить
Не найближчими днями, а хай вже булоб завтра, а може й сьогодні, і не у Латвії, а десь у районі Покровська, чомуб ні?,
27.10.2025 22:29 Ответить
а у нас слабо?
27.10.2025 22:30 Ответить
Усі сили призначенців зелупнів, кинуто на будівництво у Козині споруд для Захисників України!!??

Зеленский заявил, что с выпуском украинских ракет «Фламинго» была проблема. Однако госзаказ все же будет выполнен: «Была технологическая проблема на производстве «Фламинго». Есть задержка с финансированием от партнеров, которую решают», - сказал президент. (с) Источник: https://www.ponomaroleg.com/utrennij-obzor-27-10-2025/
Якщо гроші Українців направити на оті, якісь ракетні програми на кшалт фламінги, тоді будівництво фортифікацій маєтків у Козині, буде зупинено!! Міндіч з чернишовим та керівником будівельної компанії, на таке підти не можуть!! Є пріоритети у зелупнів!!
стефанчуки з коломойським і шуфричем, можуть засвідчити це у чергового, «доброчесного» гетьПрокурора!!

27.10.2025 15:10 Відкрити
27.10.2025 22:46 Ответить
Кенгсберг ближче - там би й тестували
показать весь комментарий
27.10.2025 22:55 Ответить
А туди пуйловські дрони не "підмішаються" під шумок цього експерименту- і можуть бути із реальною бойовою частиною....???
Якось тривожно....
27.10.2025 23:18 Ответить
 
 