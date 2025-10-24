Украина совместно с НАТО испытывает инновационные решения для противодействия КАБам, - Минобороны
Совместный центр НАТО-Украина по анализу, подготовке и образованию (JATEC) и командование Объединенных вооруженных сил Альянса по вопросам трансформации провели новый этап испытаний инновационного решения для противодействия управляемым авиабомбам.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины
Испытания на полигоне во Франции
Отмечается, что во время испытаний на полигоне во Франции было проверено комплексное техническое решение - радар, программное обеспечение с использованием искусственного интеллекта и дрон-перехватчик.
Условная "вражеская" цель была идентифицирована, сопровождена и захвачена радаром, оснащенным передовой сенсорной системой. После этого, благодаря программному продукту на основе ИИ, дрон-перехватчик по предварительно рассчитанной траектории отрабатывал поражение цели.
Это технологическое решение разрабатывается компаниями стран-членов НАТО при участии представителей инновационного оборонного сектора Украины и при поддержке экспертов Министерства обороны и Вооруженных Сил Украины.
Авторами инициативы являются JATEC и Командование ОВС НАТО по вопросам трансформации.
Больше о разработке
В Минобороны рассказали, что разработка прошла путь от концепции до прототипов разного уровня технологической имплементации и призвана защитить украинских военных и гражданское население от одной из самых разрушительных угроз современной войны.
Проект по противодействию российским управляемым авиабомбам начался в марте 2025 года с проведения на базе JATEC 15-го инновационного конкурса НАТО.
Украинские специалисты участвуют в испытаниях
Сообщается, что по результатам конкурса определили трех победителей. Ими стали немецкая Tytan Technologies с системами перехвата, французские Alta Ares с ИИ-алгоритмами обнаружения и ATREYD с роями перехватчиков контейнерного базирования.
Украинские специалисты принимают непосредственное участие в испытаниях и предоставляют экспертную оценку, что позволяет максимально адаптировать решения к реалиям современного поля боя, добавили в Минобороны.
Не тільки новину, але і вартість
Основна новація цього виробу - реактивний двигун, що власне дозволяє бомбі летіти втричі довше за звичайний КАБ. Фахівець із систем РЕБ та зв'язку, голова "Центру радіотехнологій" Сергій Бескрестнов (позивний "Флеш") каже, що бойова частина цієї бомби 100 кг, а діаметр виробу 30 см. "Це не зовсім звичний нам КАБ у форматі авіабомби з крильцями. Цей виріб більше нагадує за формою крилату ракету, в якій прямо з заводу все зібрано в одному корпусі", - пояснює експерт.
3а майже 4 роки повномасштабної війни ефективного рішення проти звичайних КАБів так і не було знайдено. Щоправда, українці змогли налагодити достатньо дієву систему РЕБ для зниження ефективності цього виду озброєння.
Але залишається інша проблема. Навіть якщо КАБ під дією радіоелектронної боротьби пролетить повз військову ціль, то його 200-500-1000 кг вибухівки все одно впадуть десь неподалік і цілком ймовірно, що на житлові будинки.
Defense Express вказує, що це двигун SW800 від китайської компанії Swiwin. Він доступний на цивільному ринку і росіяни вже використовували його для своєї крилатої ракети S8000 "Бандероль".
Його ціна на китайських маркетплейсах від 15 до 17 тисяч доларів.
Поки що фіксуються одиничні випадки застосування реактивних авіабомб. На відміну від звичайних КАБів, які Росія скидає сотнями на добу.
