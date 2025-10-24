РУС
Новости Противодействие КАБам
1 131 18

Украина совместно с НАТО испытывает инновационные решения для противодействия КАБам, - Минобороны

вражеский каб

Совместный центр НАТО-Украина по анализу, подготовке и образованию (JATEC) и командование Объединенных вооруженных сил Альянса по вопросам трансформации провели новый этап испытаний инновационного решения для противодействия управляемым авиабомбам.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Испытания на полигоне во Франции

Отмечается, что во время испытаний на полигоне во Франции было проверено комплексное техническое решение - радар, программное обеспечение с использованием искусственного интеллекта и дрон-перехватчик.

Условная "вражеская" цель была идентифицирована, сопровождена и захвачена радаром, оснащенным передовой сенсорной системой. После этого, благодаря программному продукту на основе ИИ, дрон-перехватчик по предварительно рассчитанной траектории отрабатывал поражение цели.

Это технологическое решение разрабатывается компаниями стран-членов НАТО при участии представителей инновационного оборонного сектора Украины и при поддержке экспертов Министерства обороны и Вооруженных Сил Украины.

Авторами инициативы являются JATEC и Командование ОВС НАТО по вопросам трансформации.

Больше о разработке

В Минобороны рассказали, что разработка прошла путь от концепции до прототипов разного уровня технологической имплементации и призвана защитить украинских военных и гражданское население от одной из самых разрушительных угроз современной войны.

Проект по противодействию российским управляемым авиабомбам начался в марте 2025 года с проведения на базе JATEC 15-го инновационного конкурса НАТО.

Украинские специалисты участвуют в испытаниях

Сообщается, что по результатам конкурса определили трех победителей. Ими стали немецкая Tytan Technologies с системами перехвата, французские Alta Ares с ИИ-алгоритмами обнаружения и ATREYD с роями перехватчиков контейнерного базирования.

Украинские специалисты принимают непосредственное участие в испытаниях и предоставляют экспертную оценку, что позволяет максимально адаптировать решения к реалиям современного поля боя, добавили в Минобороны.

Минобороны (9624) НАТО (10457) КАБ (448)
Топ комментарии
+4
Найкраща протидія рашистським КАБам - цевласні КАБи по Рашці, але боневтік вміє потужно виробляти лише золотий дощ.
24.10.2025 22:13 Ответить
+1
Головне приліпити штучний інтелект,скоро й посрать ніяк без нього .Радар винайшли давно і для перехоплення ШІ не потрібен!Вираз ШІ підіймає новину на інший рівень,
24.10.2025 22:13 Ответить
+1
Я щось не так написав, чи чийогось найвеличнішого лідора образив? Замість того щоб когось відправляти воювати треба було думати за кого голосувати.
24.10.2025 22:49 Ответить
Головне приліпити штучний інтелект,скоро й посрать ніяк без нього .Радар винайшли давно і для перехоплення ШІ не потрібен!Вираз ШІ підіймає новину на інший рівень,
24.10.2025 22:13 Ответить
Charik для перехоплення ШІ не потрібен!Вираз ШІ підіймає новину на інший рівень
Не тільки новину, але і вартість
24.10.2025 22:52 Ответить
Найкраща протидія рашистським КАБам - цевласні КАБи по Рашці, але боневтік вміє потужно виробляти лише золотий дощ.
24.10.2025 22:13 Ответить
"воїн" з дивана! поїдь під Покровськ і покажи "як треба" запускати КАБі по рашапідорам!
24.10.2025 22:38 Ответить
Я щось не так написав, чи чийогось найвеличнішого лідора образив? Замість того щоб когось відправляти воювати треба було думати за кого голосувати.
24.10.2025 22:49 Ответить
ти "хоробрий" бо знаєш - покарання не буде! собаки гавкають - караван йде!
24.10.2025 23:25 Ответить
Дуже повільно!!!
24.10.2025 22:18 Ответить
а такі ШІ, аж два!, йузіка та лисого, можно якось використовувати, щоб снайперів на лбз знаходити?
24.10.2025 22:22 Ответить
бл.дь, краще спільно зверніться до Мадяра і Стерненка. вони давно цю проблему вирішили. тільки лише за донати це питання не вирішити. не через міндичів потрібно барижити, а забезпечити фінансуванням тих хто вже може протидіяти цим сраним кабам.
24.10.2025 22:33 Ответить
ЯкI на хрiн, інноваційні рішення? Треба дати ракети з досягом бiльшим нiж вiдстань на яку досягають тi бомби. Ото й усе! Орочi лiтаки будуть збитi ранiше нiж вони зможуть тi бомби скинути.
24.10.2025 22:36 Ответить
Найкраща протидія кацапським кабам:Привязувати по одному депутату до каба та запускати,а вцілить чи обісреться то все буде на кону його родина.
24.10.2025 22:38 Ответить
BBC
Основна новація цього виробу - реактивний двигун, що власне дозволяє бомбі летіти втричі довше за звичайний КАБ. Фахівець із систем РЕБ та зв'язку, голова "Центру радіотехнологій" Сергій Бескрестнов (позивний "Флеш") каже, що бойова частина цієї бомби 100 кг, а діаметр виробу 30 см. "Це не зовсім звичний нам КАБ у форматі авіабомби з крильцями. Цей виріб більше нагадує за формою крилату ракету, в якій прямо з заводу все зібрано в одному корпусі", - пояснює експерт.

3а майже 4 роки повномасштабної війни ефективного рішення проти звичайних КАБів так і не було знайдено. Щоправда, українці змогли налагодити достатньо дієву систему РЕБ для зниження ефективності цього виду озброєння.

Але залишається інша проблема. Навіть якщо КАБ під дією радіоелектронної боротьби пролетить повз військову ціль, то його 200-500-1000 кг вибухівки все одно впадуть десь неподалік і цілком ймовірно, що на житлові будинки.
24.10.2025 22:41 Ответить
Pеактивний двигун китайського виробництва.
Defense Express вказує, що це двигун SW800 від китайської компанії Swiwin. Він доступний на цивільному ринку і росіяни вже використовували його для своєї крилатої ракети S8000 "Бандероль".
Його ціна на китайських маркетплейсах від 15 до 17 тисяч доларів.
24.10.2025 22:43 Ответить
Враховуючи, що в РФ вже налагоджене виробництво нових авіабомб, а також залишаються значні запаси ще радянських ФАБ, така зброя може стати дуже серйозною загрозою для українського тилу, в першу чергу для Дніпра, Чернігова, Одеси, Миколаєва, тобто міст, розташованих за 100-200 км від лінії зіткнення.

Поки що фіксуються одиничні випадки застосування реактивних авіабомб. На відміну від звичайних КАБів, які Росія скидає сотнями на добу.
24.10.2025 22:51 Ответить
Представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький заявив, що в умовах нещодавніх випробувань росіяни змогли досягти дальності застосування нового КАБа в 193 км.
24.10.2025 22:55 Ответить
Так Китай ще майже і не починав.
24.10.2025 22:57 Ответить
Треба вбити лучника, а не боротися зі стрілами.
Усього то надати далекобійні ракети повітря-повітря для F16 на 180 км, щоб кацапські говнольоти боялися наблизитися на 100 км до ЛБЗ.
Але ж це ніззя, бо це буде "ескалація"
24.10.2025 23:40 Ответить
 
 