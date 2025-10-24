Украина совместно с НАТО испытывает инновационные решения для противодействия КАБам, - Минобороны

Совместный центр НАТО-Украина по анализу, подготовке и образованию (JATEC) и командование Объединенных вооруженных сил Альянса по вопросам трансформации провели новый этап испытаний инновационного решения для противодействия управляемым авиабомбам.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Испытания на полигоне во Франции

Отмечается, что во время испытаний на полигоне во Франции было проверено комплексное техническое решение - радар, программное обеспечение с использованием искусственного интеллекта и дрон-перехватчик.

Условная "вражеская" цель была идентифицирована, сопровождена и захвачена радаром, оснащенным передовой сенсорной системой. После этого, благодаря программному продукту на основе ИИ, дрон-перехватчик по предварительно рассчитанной траектории отрабатывал поражение цели.

Это технологическое решение разрабатывается компаниями стран-членов НАТО при участии представителей инновационного оборонного сектора Украины и при поддержке экспертов Министерства обороны и Вооруженных Сил Украины.

Авторами инициативы являются JATEC и Командование ОВС НАТО по вопросам трансформации.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Больше о разработке

В Минобороны рассказали, что разработка прошла путь от концепции до прототипов разного уровня технологической имплементации и призвана защитить украинских военных и гражданское население от одной из самых разрушительных угроз современной войны.

Проект по противодействию российским управляемым авиабомбам начался в марте 2025 года с проведения на базе JATEC 15-го инновационного конкурса НАТО.

Читайте также: Россия впервые применила управляемые авиабомбы по Одесской области

Украинские специалисты участвуют в испытаниях

Сообщается, что по результатам конкурса определили трех победителей. Ими стали немецкая Tytan Technologies с системами перехвата, французские Alta Ares с ИИ-алгоритмами обнаружения и ATREYD с роями перехватчиков контейнерного базирования.

Украинские специалисты принимают непосредственное участие в испытаниях и предоставляют экспертную оценку, что позволяет максимально адаптировать решения к реалиям современного поля боя, добавили в Минобороны.

Читайте также: Одесскую область атаковали тремя модернизированными КАБами: ПВО сбила 2 авиабомбы, - ПК "Юг"