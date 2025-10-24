РУС
Одесскую область атаковали тремя модернизированными КАБами: ПВО сбила 2 авиабомбы, - ВК "Юг"

Российская армия впервые 24 октября нанесла удар по Одесской области тремя управляемыми авиабомбами с повышенной дальностью поражения.

Об этом сообщило Воздушное командование "Юг", информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что россияне выпустили КАБы с самолета Су-34.

"Противовоздушной обороной юга Украины сбито 2 авиабомбы. Еще одна - упала на открытом участке местности, без последствий", - добавило командование.

Одесскую область атаковали тремя КАБами

Что предшествовало

По данным руководителя Одесской ОГА Олега Кипера, это впервые регион атаковали управляемыми авиабомбами.

Воздушная атака на Одесскую область продолжалась с 13:22 до 13:37. В этот промежуток Воздушные силы сообщили, что в направлении Южного и Черноморского из акватории Черного моря летит КАБ. Около 13:32 в области слышали взрывы.

РФ применяет модернизированные КАБы по тыловым городам Украины

Модернизированные управляемые авиационные бомбы (КАБ) РФ, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), которые превращают обычные неуправляемые авиабомбы в планирующие, активно применяются по территории Украины.

Ранее российские захватчики использовали КАБы для ударов по прифронтовым территориям. Однако осенью зафиксированы случаи ударов КАБами по тыловым населенным пунктам.

