1 149 9

Одещину атакували трьома модернізованими КАБами: ППО збила 2 авіабомби, - ПК "Південь"

Російська армія вперше 24 жовтня завдала удару по Одеській області трьома керованими авіабомбами з підвищеною дальністю ураження.

Про це повідомило Повітряне командування "Південь", інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що росіяни випустили КАБи з літака Су-34.

"Протиповітряною обороною півдня України збито 2 авіабомби. Ще одна – впала на відкритій ділянці місцевості, без наслідків", - додало командування.

Одещину атакували трьома КАБами

Що передувало

За даними керівника Одеської ОВА Олега Кіпера, це вперше регіон атакували керованими авіабомбами.

Повітряна атака на Одещину тривала з 13:22 до 13:37. У цей проміжок Повітряні сили повідомили, що в напрямку Південного та Чорноморського з акваторії Чорного моря летить КАБ. Близько 13:32 в області чули вибухи.

РФ застосовує модернізовані КАБи по тилових містах України

Модернізовані керовані авіаційні бомби (КАБ) РФ, оснащені універсальними модулями планування і корекції (УМПК), які перетворюють звичайні некеровані авіабомби на плануючі, активно застосовуються по території України.

Раніше російські загарбники використовували КАБи для ударів по прифронтових територіях. Проте восени зафіксовано випадки ударів КАБами по тилових населених пунктах.

Їх же начебто не можна збивати.
Хоча, якщо шрапнель пошкодить крила і ГСН, то бомба стане некерованою і полетить кудись, тільки не у ціль. Хорошого, втім, мало.
Так ХАМАС Ізраїль обстрілював: без наведення по житловим кварталам, коли впаде, обов'язково кудись влучить.
показати весь коментар
24.10.2025 16:13 Відповісти
Там не тільки крила, саме врозливе там реактивний двигун + бак з паливом
показати весь коментар
24.10.2025 17:06 Відповісти
Тільки питання: двигун працює тільки для розгону, як у гранати РПГ, чи постійно?
показати весь коментар
24.10.2025 17:10 Відповісти
Додумались - бомби як ракети літають.
показати весь коментар
24.10.2025 16:17 Відповісти
це і є ракета і легко збивається
показати весь коментар
24.10.2025 16:19 Відповісти
бах бах і мимо
показати весь коментар
24.10.2025 16:18 Відповісти
Все дальше и дальше запускать могут .
А нарид у экранов все еще верит во Фламиндич с потужной дальностью
показати весь коментар
24.10.2025 16:36 Відповісти
Нарід може і не вірить, але нічого зробити не може.
показати весь коментар
24.10.2025 16:40 Відповісти
Ви там слідкуйте уважно.
показати весь коментар
24.10.2025 17:06 Відповісти
 
 