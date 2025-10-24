Одещину атакували трьома модернізованими КАБами: ППО збила 2 авіабомби, - ПК "Південь"

Російська армія вперше 24 жовтня завдала удару по Одеській області трьома керованими авіабомбами з підвищеною дальністю ураження.

Про це повідомило Повітряне командування "Південь", інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що росіяни випустили КАБи з літака Су-34.

"Протиповітряною обороною півдня України збито 2 авіабомби. Ще одна – впала на відкритій ділянці місцевості, без наслідків", - додало командування.

Що передувало

За даними керівника Одеської ОВА Олега Кіпера, це вперше регіон атакували керованими авіабомбами.

Повітряна атака на Одещину тривала з 13:22 до 13:37. У цей проміжок Повітряні сили повідомили, що в напрямку Південного та Чорноморського з акваторії Чорного моря летить КАБ. Близько 13:32 в області чули вибухи.

РФ застосовує модернізовані КАБи по тилових містах України

Модернізовані керовані авіаційні бомби (КАБ) РФ, оснащені універсальними модулями планування і корекції (УМПК), які перетворюють звичайні некеровані авіабомби на плануючі, активно застосовуються по території України.

Раніше російські загарбники використовували КАБи для ударів по прифронтових територіях. Проте восени зафіксовано випадки ударів КАБами по тилових населених пунктах.

