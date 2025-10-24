УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6716 відвідувачів онлайн
Новини Протидія КАБам
1 177 18

Україна спільно з НАТО випробовує інноваційні рішення для протидії КАБам, - Міноборони

ворожий каб

Спільний центр НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти (JATEC) і командування Об’єднаних збройних сил Альянсу з питань трансформації провели новий етап випробувань інноваційного рішення для протидії керованим авіабомбам.

Про це повідомляє Міністерство оборони України, інформує Цензор.НЕТ.

Випробування на полігоні у Франції

Зазначається, що під час випробувань на полігоні у Франції було перевірене комплексне технічне рішення – радар, програмне забезпечення з використанням штучного інтелекту та дрон-перехоплювач.

Умовна "ворожа" ціль була ідентифікована, супроводжена і захоплена радаром, оснащеним передовою сенсорною системою. Після цього, завдяки програмному продукту на основі ШІ, дрон-перехоплювач за попередньо обрахованою траєкторією відпрацьовував ураження цілі.

Це технологічне рішення розробляється компаніями країн-членів НАТО за участі представників інноваційного оборонного сектору України та за підтримки експертів Міністерства оборони та Збройних Сил України.

Авторами ініціативи є JATEC та Командування ОЗС НАТО з питань трансформації.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Більше про розробку 

У Міноборони розповіли, що розробка пройшла шлях від концепції до прототипів різного рівня технологічної імплементації та покликана захистити українських військових та цивільне населення від однієї з найбільш руйнівних загроз сучасної війни.

Проєкт з протидії російським керованим авіабомбам розпочався у березні 2025 року з проведення на базі JATEC 15-го інноваційного конкурсу НАТО.

Читайте також: Росія вперше застосувала керовані авіабомби по Одещині

Українські фахівці беруть участь у випробуваннях

Повідомляється, що за результатами конкурсу визначили трьох переможців. Ними стали німецька Tytan Technologies із системами перехоплення, французькі Alta Ares із ШІ-алгоритмами виявлення й ATREYD із роями перехоплювачів контейнерного базування.

Українські фахівці беруть безпосередню участь у випробуваннях та надають експертну оцінку, що дозволяє максимально адаптувати рішення до реалій сучасного поля бою, додали в Міноборони.

Читайте також: Одещину атакували трьома модернізованими КАБами: ППО збила 2 авіабомби, - ПК "Південь"

Автор: 

Міноборони (7727) НАТО (6923) КАБ (449)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Найкраща протидія рашистським КАБам - цевласні КАБи по Рашці, але боневтік вміє потужно виробляти лише золотий дощ.
показати весь коментар
24.10.2025 22:13 Відповісти
+1
Головне приліпити штучний інтелект,скоро й посрать ніяк без нього .Радар винайшли давно і для перехоплення ШІ не потрібен!Вираз ШІ підіймає новину на інший рівень,
показати весь коментар
24.10.2025 22:13 Відповісти
+1
Я щось не так написав, чи чийогось найвеличнішого лідора образив? Замість того щоб когось відправляти воювати треба було думати за кого голосувати.
показати весь коментар
24.10.2025 22:49 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Головне приліпити штучний інтелект,скоро й посрать ніяк без нього .Радар винайшли давно і для перехоплення ШІ не потрібен!Вираз ШІ підіймає новину на інший рівень,
показати весь коментар
24.10.2025 22:13 Відповісти
Charik для перехоплення ШІ не потрібен!Вираз ШІ підіймає новину на інший рівень
Не тільки новину, але і вартість
показати весь коментар
24.10.2025 22:52 Відповісти
Найкраща протидія рашистським КАБам - цевласні КАБи по Рашці, але боневтік вміє потужно виробляти лише золотий дощ.
показати весь коментар
24.10.2025 22:13 Відповісти
"воїн" з дивана! поїдь під Покровськ і покажи "як треба" запускати КАБі по рашапідорам!
показати весь коментар
24.10.2025 22:38 Відповісти
Я щось не так написав, чи чийогось найвеличнішого лідора образив? Замість того щоб когось відправляти воювати треба було думати за кого голосувати.
показати весь коментар
24.10.2025 22:49 Відповісти
ти "хоробрий" бо знаєш - покарання не буде! собаки гавкають - караван йде!
показати весь коментар
24.10.2025 23:25 Відповісти
Дуже повільно!!!
показати весь коментар
24.10.2025 22:18 Відповісти
а такі ШІ, аж два!, йузіка та лисого, можно якось використовувати, щоб снайперів на лбз знаходити?
показати весь коментар
24.10.2025 22:22 Відповісти
бл.дь, краще спільно зверніться до Мадяра і Стерненка. вони давно цю проблему вирішили. тільки лише за донати це питання не вирішити. не через міндичів потрібно барижити, а забезпечити фінансуванням тих хто вже може протидіяти цим сраним кабам.
показати весь коментар
24.10.2025 22:33 Відповісти
ЯкI на хрiн, інноваційні рішення? Треба дати ракети з досягом бiльшим нiж вiдстань на яку досягають тi бомби. Ото й усе! Орочi лiтаки будуть збитi ранiше нiж вони зможуть тi бомби скинути.
показати весь коментар
24.10.2025 22:36 Відповісти
Найкраща протидія кацапським кабам:Привязувати по одному депутату до каба та запускати,а вцілить чи обісреться то все буде на кону його родина.
показати весь коментар
24.10.2025 22:38 Відповісти
BBC
Основна новація цього виробу - реактивний двигун, що власне дозволяє бомбі летіти втричі довше за звичайний КАБ. Фахівець із систем РЕБ та зв'язку, голова "Центру радіотехнологій" Сергій Бескрестнов (позивний "Флеш") каже, що бойова частина цієї бомби 100 кг, а діаметр виробу 30 см. "Це не зовсім звичний нам КАБ у форматі авіабомби з крильцями. Цей виріб більше нагадує за формою крилату ракету, в якій прямо з заводу все зібрано в одному корпусі", - пояснює експерт.

3а майже 4 роки повномасштабної війни ефективного рішення проти звичайних КАБів так і не було знайдено. Щоправда, українці змогли налагодити достатньо дієву систему РЕБ для зниження ефективності цього виду озброєння.

Але залишається інша проблема. Навіть якщо КАБ під дією радіоелектронної боротьби пролетить повз військову ціль, то його 200-500-1000 кг вибухівки все одно впадуть десь неподалік і цілком ймовірно, що на житлові будинки.
показати весь коментар
24.10.2025 22:41 Відповісти
Pеактивний двигун китайського виробництва.
Defense Express вказує, що це двигун SW800 від китайської компанії Swiwin. Він доступний на цивільному ринку і росіяни вже використовували його для своєї крилатої ракети S8000 "Бандероль".
Його ціна на китайських маркетплейсах від 15 до 17 тисяч доларів.
показати весь коментар
24.10.2025 22:43 Відповісти
Враховуючи, що в РФ вже налагоджене виробництво нових авіабомб, а також залишаються значні запаси ще радянських ФАБ, така зброя може стати дуже серйозною загрозою для українського тилу, в першу чергу для Дніпра, Чернігова, Одеси, Миколаєва, тобто міст, розташованих за 100-200 км від лінії зіткнення.

Поки що фіксуються одиничні випадки застосування реактивних авіабомб. На відміну від звичайних КАБів, які Росія скидає сотнями на добу.
показати весь коментар
24.10.2025 22:51 Відповісти
Представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький заявив, що в умовах нещодавніх випробувань росіяни змогли досягти дальності застосування нового КАБа в 193 км.
показати весь коментар
24.10.2025 22:55 Відповісти
Так Китай ще майже і не починав.
показати весь коментар
24.10.2025 22:57 Відповісти
Треба вбити лучника, а не боротися зі стрілами.
Усього то надати далекобійні ракети повітря-повітря для F16 на 180 км, щоб кацапські говнольоти боялися наблизитися на 100 км до ЛБЗ.
Але ж це ніззя, бо це буде "ескалація"
показати весь коментар
24.10.2025 23:40 Відповісти
 
 