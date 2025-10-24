Україна спільно з НАТО випробовує інноваційні рішення для протидії КАБам, - Міноборони
Спільний центр НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти (JATEC) і командування Об’єднаних збройних сил Альянсу з питань трансформації провели новий етап випробувань інноваційного рішення для протидії керованим авіабомбам.
Випробування на полігоні у Франції
Зазначається, що під час випробувань на полігоні у Франції було перевірене комплексне технічне рішення – радар, програмне забезпечення з використанням штучного інтелекту та дрон-перехоплювач.
Умовна "ворожа" ціль була ідентифікована, супроводжена і захоплена радаром, оснащеним передовою сенсорною системою. Після цього, завдяки програмному продукту на основі ШІ, дрон-перехоплювач за попередньо обрахованою траєкторією відпрацьовував ураження цілі.
Це технологічне рішення розробляється компаніями країн-членів НАТО за участі представників інноваційного оборонного сектору України та за підтримки експертів Міністерства оборони та Збройних Сил України.
Авторами ініціативи є JATEC та Командування ОЗС НАТО з питань трансформації.
Більше про розробку
У Міноборони розповіли, що розробка пройшла шлях від концепції до прототипів різного рівня технологічної імплементації та покликана захистити українських військових та цивільне населення від однієї з найбільш руйнівних загроз сучасної війни.
Проєкт з протидії російським керованим авіабомбам розпочався у березні 2025 року з проведення на базі JATEC 15-го інноваційного конкурсу НАТО.
Українські фахівці беруть участь у випробуваннях
Повідомляється, що за результатами конкурсу визначили трьох переможців. Ними стали німецька Tytan Technologies із системами перехоплення, французькі Alta Ares із ШІ-алгоритмами виявлення й ATREYD із роями перехоплювачів контейнерного базування.
Українські фахівці беруть безпосередню участь у випробуваннях та надають експертну оцінку, що дозволяє максимально адаптувати рішення до реалій сучасного поля бою, додали в Міноборони.
Не тільки новину, але і вартість
Основна новація цього виробу - реактивний двигун, що власне дозволяє бомбі летіти втричі довше за звичайний КАБ. Фахівець із систем РЕБ та зв'язку, голова "Центру радіотехнологій" Сергій Бескрестнов (позивний "Флеш") каже, що бойова частина цієї бомби 100 кг, а діаметр виробу 30 см. "Це не зовсім звичний нам КАБ у форматі авіабомби з крильцями. Цей виріб більше нагадує за формою крилату ракету, в якій прямо з заводу все зібрано в одному корпусі", - пояснює експерт.
3а майже 4 роки повномасштабної війни ефективного рішення проти звичайних КАБів так і не було знайдено. Щоправда, українці змогли налагодити достатньо дієву систему РЕБ для зниження ефективності цього виду озброєння.
Але залишається інша проблема. Навіть якщо КАБ під дією радіоелектронної боротьби пролетить повз військову ціль, то його 200-500-1000 кг вибухівки все одно впадуть десь неподалік і цілком ймовірно, що на житлові будинки.
Defense Express вказує, що це двигун SW800 від китайської компанії Swiwin. Він доступний на цивільному ринку і росіяни вже використовували його для своєї крилатої ракети S8000 "Бандероль".
Його ціна на китайських маркетплейсах від 15 до 17 тисяч доларів.
Поки що фіксуються одиничні випадки застосування реактивних авіабомб. На відміну від звичайних КАБів, які Росія скидає сотнями на добу.
