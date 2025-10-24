Україна спільно з НАТО випробовує інноваційні рішення для протидії КАБам, - Міноборони

Спільний центр НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти (JATEC) і командування Об’єднаних збройних сил Альянсу з питань трансформації провели новий етап випробувань інноваційного рішення для протидії керованим авіабомбам.

Про це повідомляє Міністерство оборони України, інформує Цензор.НЕТ.

Випробування на полігоні у Франції

Зазначається, що під час випробувань на полігоні у Франції було перевірене комплексне технічне рішення – радар, програмне забезпечення з використанням штучного інтелекту та дрон-перехоплювач.

Умовна "ворожа" ціль була ідентифікована, супроводжена і захоплена радаром, оснащеним передовою сенсорною системою. Після цього, завдяки програмному продукту на основі ШІ, дрон-перехоплювач за попередньо обрахованою траєкторією відпрацьовував ураження цілі.

Це технологічне рішення розробляється компаніями країн-членів НАТО за участі представників інноваційного оборонного сектору України та за підтримки експертів Міністерства оборони та Збройних Сил України.

Авторами ініціативи є JATEC та Командування ОЗС НАТО з питань трансформації.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Більше про розробку

У Міноборони розповіли, що розробка пройшла шлях від концепції до прототипів різного рівня технологічної імплементації та покликана захистити українських військових та цивільне населення від однієї з найбільш руйнівних загроз сучасної війни.

Проєкт з протидії російським керованим авіабомбам розпочався у березні 2025 року з проведення на базі JATEC 15-го інноваційного конкурсу НАТО.

Читайте також: Росія вперше застосувала керовані авіабомби по Одещині

Українські фахівці беруть участь у випробуваннях

Повідомляється, що за результатами конкурсу визначили трьох переможців. Ними стали німецька Tytan Technologies із системами перехоплення, французькі Alta Ares із ШІ-алгоритмами виявлення й ATREYD із роями перехоплювачів контейнерного базування.

Українські фахівці беруть безпосередню участь у випробуваннях та надають експертну оцінку, що дозволяє максимально адаптувати рішення до реалій сучасного поля бою, додали в Міноборони.

Читайте також: Одещину атакували трьома модернізованими КАБами: ППО збила 2 авіабомби, - ПК "Південь"