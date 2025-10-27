НАТО тестуватиме новітні дрони у Латвії в рамках військового експерименту
Найближчими днями, з 27 жовтня до 7 листопада, в Латвії, у місті Адажі, пройде великий військовий експеримент НАТО під назвою "Експеримент цифрового хребта".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, участь у ньому братимуть також кілька країн-членів Альянсу у віртуальному форматі.
Під час експерименту заплановані польоти різних безпілотників. Жителів закликають не хвилюватися, побачивши дрони, та стежити за офіційною інформацією у соціальних мережах.
Головна мета таких дій – перевірка роботи безпілотних систем у складних умовах та використання штучного інтелекту для ідентифікації цілей і ситуаційної обізнаності.
"Експеримент цифрового хребта" проводиться у Латвії вже четвертий рік поспіль та є найбільшим такого типу в НАТО.
Як зазначили організатори, командування союзників з трансформації займається впровадженням нових цифрових рішень у роботу Альянсу. Експерименти ж допомагають тестувати нові можливості та прискорювати їхнє впровадження у структури безпекового блоку.
Вони також дозволяють перевірити концептуальні та операційні підходи до розвитку цифрових технологій у військовій сфері.
Раніше міністр оборони Латвії Андріс Спрудс під час переговорів із єврокомісаром Андрюсом Кубілюсом заявив, що його країна готова відіграти провідну роль у сфері розробки безпілотних літальних апаратів у Європейському Союзі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Зеленский заявил, что с выпуском украинских ракет «Фламинго» была проблема. Однако госзаказ все же будет выполнен: «Была технологическая проблема на производстве «Фламинго». Есть задержка с финансированием от партнеров, которую решают», - сказал президент. (с) Источник: https://www.ponomaroleg.com/utrennij-obzor-27-10-2025/
Якщо гроші Українців направити на оті, якісь ракетні програми на кшалт фламінги, тоді будівництво фортифікацій маєтків у Козині, буде зупинено!! Міндіч з чернишовим та керівником будівельної компанії, на таке підти не можуть!! Є пріоритети у зелупнів!!
стефанчуки з коломойським і шуфричем, можуть засвідчити це у чергового, «доброчесного» гетьПрокурора!!
27.10.2025 15:10 Відкрити
Якось тривожно....