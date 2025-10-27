НАТО тестуватиме новітні дрони у Латвії в рамках військового експерименту

Найближчими днями, з 27 жовтня до 7 листопада, в Латвії, у місті Адажі, пройде великий військовий експеримент НАТО під назвою "Експеримент цифрового хребта".

участь у ньому братимуть також кілька країн-членів Альянсу у віртуальному форматі.

Під час експерименту заплановані польоти різних безпілотників. Жителів закликають не хвилюватися, побачивши дрони, та стежити за офіційною інформацією у соціальних мережах.

Головна мета таких дій – перевірка роботи безпілотних систем у складних умовах та використання штучного інтелекту для ідентифікації цілей і ситуаційної обізнаності.

"Експеримент цифрового хребта" проводиться у Латвії вже четвертий рік поспіль та є найбільшим такого типу в НАТО.

Як зазначили організатори, командування союзників з трансформації займається впровадженням нових цифрових рішень у роботу Альянсу. Експерименти ж допомагають тестувати нові можливості та прискорювати їхнє впровадження у структури безпекового блоку.

Вони також дозволяють перевірити концептуальні та операційні підходи до розвитку цифрових технологій у військовій сфері.

Раніше міністр оборони Латвії Андріс Спрудс під час переговорів із єврокомісаром Андрюсом Кубілюсом заявив, що його країна готова відіграти провідну роль у сфері розробки безпілотних літальних апаратів у Європейському Союзі.

