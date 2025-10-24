Будріс закликає НАТО впровадити ротацію ППО після вторгнення літаків РФ до Литви

Після того як 23 жовтня до Литви на кілька секунд вторглися два російські літаки, литовський міністр закордонних справ Кястутіс Будріс закликає НАТО швидше впровадити ротаційну систему протиповітряної оборони.

Про це повідомляє LRT, передає Цензор.НЕТ.

Захист Литви

"Запрошення і позиція Литви дуже чітка – ми повинні нарешті реалізувати те, про що домовилися на Вільнюському саміті 2023 року: в регіоні повинна бути впроваджена ротаційна протиповітряна оборона, ми також повинні збільшити сили в країнах Балтії, як у вигляді винищувачів, так і наземних засобів протиповітряної оборони", - заявив глава литовської дипломатії.

За його словами, стримування працює тоді, коли противник бачить ціну своїх дій, бачить збитки, які прийдуть до нього за недотримання певних встановлених правил.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Науседа про вторгнення літаків РФ: Це кричуще порушення територіальної цілісності Литви

"Ми бачимо, що Росія не несе ніяких великих витрат. Цей ризик нічого не коштує. Вхід у повітряний простір НАТО нічого не коштує. Це має щось коштувати", - наголосив Будріс.

Він додав, що найближчим часом у форматах Євросоюзу і НАТО обговорюватимуть посилення стримування у прифронтових державах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Країни НАТО обговорюють нові правила збиття літаків РФ у повітряному просторі Альянсу, - міністр оборони Бельгії Франкен

Що передувало

23 жовтня литовське Міноборони повідомило, що цього вечора російський літак Су-30 та літак-заправник Іл-78 пролетіли територією Литви близько 700 метрів за 18 секунд.

Для перехоплення російських літаків підняли два іспанських винищувачі Eurofighter Typhoon, які виконують місію повітряного патрулювання НАТО. Наразі вони продовжують патрулювання у повітрі.

Президент Литви Гітанас Науседа назвав інцидент "кричущим порушенням міжнародного права та територіальної цілісності".

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ