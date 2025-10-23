УКР
Два російські літаки порушили повітряний простір Литви

Літаки РФ ненадовго вторглись у повітряний простір Литви

23 жовтня два російські літаки з Калінінградської області ненадовго вторглися в повітряний простір Литви.

Про це повідомляє пресслужба литовських Збройних сил, інформує Цензор.НЕТ.

Літаки РФ залетіли на 18 секунд

Інцидент стався близько 18.00, коли ВПС Литви зафіксували порушення державного кордону поблизу міста Кібартай.

"Літак Су-30 Російської Федерації, який, ймовірно, виконував тренування з дозаправки в Калінінградській області, та літак Іл-78, який здійснював дозаправку, вторглися на територію Литви приблизно на 700 метрів і залишили повітряний простір Литви, пробувши в ньому приблизно 18 секунд", - ідеться в повідомленні.

Реакція НАТО

ВПС Литви додало, що у відповідь на інцидент у небо піднялися два винищувачі Eurofighter Typhoon іспанських Військово-повітряних сил, які виконують місію повітряної поліції НАТО.

Вони наразі патрулюють повітряний простір у районі інциденту.

Дрони та літаки РФ над Європою

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що систематичні порушення повітряного простору країн ЄС російськими дронами є елементом гібридної війни, яку Росія веде проти Європи.

У вересні 2025 року Росія значно посилила гібридні атаки на країни Європи, зокрема членів НАТО, використовуючи дрони та військову авіацію для порушення їхнього повітряного простору.

Вдень 7 вересня вертоліт Росії порушив повітряний кордон Естонії. У Генштабі Сил оборони Естонії розповіли, що вертоліт Мі-8 без дозволу увійшов у повітряний простір країни в районі острова Вайндлоо. Гелікоптер не мав плану польоту, а транспондер був вимкнений.

10 вересня близько 20 російських дронів вторглися в польський повітряний простір. Частину з них було збито винищувачами НАТО.

Три російські винищувачі МіГ-31 на 12 хвилин увійшли в естонський повітряний простір 19 вересня.

Двічі, 23 та 26 вересня, аеропорт Копенгагена припиняв роботу через виявлення великих дронів поблизу. Аеропорт також використовується, як авіабаза військово-повітряних сил Данії.

Крім того, невідомі дрони були зафіксовані увечері та вночі 24-25 вересня. Група безпілотників літала у районах розташування військових об’єктів Данії.

Під час польотів невідомих безпілотників над аеропортами та військовими об'єктами в Данії в морі поблизу країни помітили корабель ВМФ Росії.

У ніч з 25 на 26 вересня над архіпелагом Карлскруна у Швеції помітили два невідомі безпілотники. Там розташована головна база Військово-морських сил Швеції.

Також невідомий дрон був помічений над гідроелектростанцією неподалік Рованіємі у Фінляндії.

Вдень суботи, 27 вересня,у "Схіпхол" – головному аеропорту Нідерландів закривали злітну смугу приблизно на 45 хвилин після того, як там помітили дрон.

