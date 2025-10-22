Вільнюс звинувачує Мінськ у порушенні повітряного простору
Литва висловила офіційний протест Білорусі через порушення свого повітряного простору.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, до литовського МЗС викликали тимчасового повіреного Білорусі та передали йому ноту протесту.
У Вільнюсі заявили, що 21 жовтня група метеорологічних куль незаконно проникла з білоруської території в повітряний простір Литви. Цей інцидент створив загрозу цивільній авіації та змусив змінити роботу Вільнюського аеропорту, що призвело до фінансових збитків.
Литва наголосила, що такі дії є порушенням міжнародного права та вимагала від Мінська контролювати свій повітряний простір.
У МЗС також нагадали, що це не перший подібний випадок, і закликали Білорусь провести розслідування та запобігти новим інцидентам.
Вільнюс попередив, що якщо порушення повторяться, країна готова застосувати відповідні заходи, аж до закриття кордону з Білоруссю.
Раніше повідомлялося, що Литва розглядає можливість відновлення водно-болотних угідь у прикордонних районах. Наступного року планується інвестувати в це близько 10 млн євро.
Цього року році буде відновлено близько 40 тисяч гектарів торфовищ. Такі території мають не лише екологічну, а й стратегічну функцію - ускладнюють можливе пересування військової техніки.
