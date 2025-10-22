Вільнюс звинувачує Мінськ у порушенні повітряного простору

Литва висловила офіційний протест Білорусі через порушення свого повітряного простору.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, до литовського МЗС викликали тимчасового повіреного Білорусі та передали йому ноту протесту.

У Вільнюсі заявили, що 21 жовтня група метеорологічних куль незаконно проникла з білоруської території в повітряний простір Литви. Цей інцидент створив загрозу цивільній авіації та змусив змінити роботу Вільнюського аеропорту, що призвело до фінансових збитків.

Литва наголосила, що такі дії є порушенням міжнародного права та вимагала від Мінська контролювати свій повітряний простір.

У МЗС також нагадали, що це не перший подібний випадок, і закликали Білорусь провести розслідування та запобігти новим інцидентам.

Вільнюс попередив, що якщо порушення повторяться, країна готова застосувати відповідні заходи, аж до закриття кордону з Білоруссю.

Раніше повідомлялося, що Литва розглядає можливість відновлення водно-болотних угідь у прикордонних районах. Наступного року планується інвестувати в це близько 10 млн євро.

Цього року році буде відновлено близько 40 тисяч гектарів торфовищ. Такі території мають не лише екологічну, а й стратегічну функцію - ускладнюють можливе пересування військової техніки.

