УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9758 відвідувачів онлайн
Новини Заходи Польщі і Балтії для стримування РФ
790 8

Литва планує відновити болота на кордоні як частину оборонної стратегії, - ЗМІ

Литва готова розширити співпрацю з Україною в підготовці військових

Литва розглядає можливість відновлення водно-болотних угідь у прикордонних районах у межах створення ширшої лінії оборони Балтійського регіону.

Про це повідомляє LRT, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, водно-болотні угіддя займають близько 10 % території країни, хоча частина з них була втрачена. Наступного року Литва планує інвестувати близько 10 млн євро у пілотні проєкти з відновлення боліт, які координуватиме Міністерство оборони.

Згідно з майбутнім Регламентом про відновлення природи, у 2025 році буде відновлено близько 40 тисяч гектарів торфовищ. Такі території мають не лише екологічну, а й стратегічну функцію - ускладнюють можливе пересування військової техніки.

"За попередніми оцінками, близько трьох-чотирьох відсотків прикордонних територій можуть бути перетворені назад на водно-болотні угіддя в рамках ширшої концепції оборони. Ми очікуємо остаточної оцінки від збройних сил і координуємо свої дії з Міністерством навколишнього середовища, щоб забезпечити комплексний підхід", - зазначив заступник міністра оборони Томас Годляускас.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Автор: 

кордон (4955) Литва (2581)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
👍
показати весь коментар
16.10.2025 12:46 Відповісти
Персня про кацапів 😂😂😂

Я Водяной, я Водяной,
Поговорил бы кто со мной.
А то мои подружки,
Пиявки да лягушки.
Фу, какая гадость!

Эх, жизнь моя - жестянка,
Да ну её в болото,
Живу я, как поганка,
А мне летать, а мне летать,
А мне летать охота!

Я Водяной, я Водяной,
Никто не водится со мной.
Внутри меня водица,
Ну что с таким водиться?
показати весь коментар
16.10.2025 12:58 Відповісти
Шахедам і ракетам це не завадить...
показати весь коментар
16.10.2025 12:56 Відповісти
Лучше восстановить болота на моЦкве, пора жабам вернуть их историческую родину.
показати весь коментар
16.10.2025 13:01 Відповісти
було вже = 23.09.2025 18:04
показати весь коментар
16.10.2025 13:14 Відповісти
Болота на кордоні з болотними.
Логічно.
показати весь коментар
16.10.2025 13:30 Відповісти
У нас про це мали думати ще в 2014 !!!
показати весь коментар
16.10.2025 13:49 Відповісти
И ввести в болота электроды через каждые 50 метров, с возможностью подачи на них, при необходимости, напряжения.
показати весь коментар
16.10.2025 14:48 Відповісти
 
 