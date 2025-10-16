Литва планує відновити болота на кордоні як частину оборонної стратегії, - ЗМІ
Литва розглядає можливість відновлення водно-болотних угідь у прикордонних районах у межах створення ширшої лінії оборони Балтійського регіону.
Про це повідомляє LRT, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, водно-болотні угіддя займають близько 10 % території країни, хоча частина з них була втрачена. Наступного року Литва планує інвестувати близько 10 млн євро у пілотні проєкти з відновлення боліт, які координуватиме Міністерство оборони.
Згідно з майбутнім Регламентом про відновлення природи, у 2025 році буде відновлено близько 40 тисяч гектарів торфовищ. Такі території мають не лише екологічну, а й стратегічну функцію - ускладнюють можливе пересування військової техніки.
"За попередніми оцінками, близько трьох-чотирьох відсотків прикордонних територій можуть бути перетворені назад на водно-болотні угіддя в рамках ширшої концепції оборони. Ми очікуємо остаточної оцінки від збройних сил і координуємо свої дії з Міністерством навколишнього середовища, щоб забезпечити комплексний підхід", - зазначив заступник міністра оборони Томас Годляускас.
