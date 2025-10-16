Литва планирует восстановить болота на границе как часть оборонной стратегии, - СМИ
Литва рассматривает возможность восстановления водно-болотных угодий в приграничных районах в рамках создания более широкой линии обороны Балтийского региона.
Об этом сообщает LRT, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, водно-болотные угодья занимают около 10 % территории страны, хотя часть из них была потеряна. В следующем году Литва планирует инвестировать около 10 млн евро в пилотные проекты по восстановлению болот, которые будет координировать Министерство обороны.
Согласно будущему Регламенту о восстановлении природы, в 2025 году будет восстановлено около 40 тысяч гектаров торфяников. Такие территории имеют не только экологическую, но и стратегическую функцию - затрудняют возможное передвижение военной техники.
"По предварительным оценкам, около трех-четырех процентов приграничных территорий могут быть превращены обратно в водно-болотные угодья в рамках более широкой концепции обороны. Мы ожидаем окончательной оценки от вооруженных сил и координируем свои действия с Министерством окружающей среды, чтобы обеспечить комплексный подход", - отметил заместитель министра обороны Томас Годляускас.
