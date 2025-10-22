Вильнюс обвиняет Минск в нарушении воздушного пространства

Литва выразила официальный протест Беларуси из-за нарушения своего воздушного пространства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в литовский МИД вызвали временного поверенного Беларуси и передали ему ноту протеста.

В Вильнюсе заявили, что 21 октября группа метеорологических шаров незаконно проникла с белорусской территории в воздушное пространство Литвы. Этот инцидент создал угрозу гражданской авиации и заставил изменить работу Вильнюсского аэропорта, что привело к финансовым убыткам.

Литва подчеркнула, что такие действия являются нарушением международного права и потребовала от Минска контролировать свое воздушное пространство.

В МИД также напомнили, что это не первый подобный случай, и призвали Беларусь провести расследование и предотвратить новые инциденты.

Вильнюс предупредил, что если нарушения повторятся, страна готова применить ответные меры, вплоть до закрытия границы с Беларусью.

Ранее сообщалось, что Литва рассматривает возможность восстановления водно-болотных угодий в приграничных районах. В следующем году планируется инвестировать в это около 10 млн евро.

В этом году будет восстановлено около 40 тысяч гектаров торфяников. Такие территории имеют не только экологическую, но и стратегическую функцию - затрудняют возможное передвижение военной техники.

