Новости Литва укрепляет границу с РФ и РБ
Вильнюс обвиняет Минск в нарушении воздушного пространства

Метеокули из Беларуси вызвали дипломатический скандал в Литве

Литва выразила официальный протест Беларуси из-за нарушения своего воздушного пространства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в литовский МИД вызвали временного поверенного Беларуси и передали ему ноту протеста.

В Вильнюсе заявили, что 21 октября группа метеорологических шаров незаконно проникла с белорусской территории в воздушное пространство Литвы. Этот инцидент создал угрозу гражданской авиации и заставил изменить работу Вильнюсского аэропорта, что привело к финансовым убыткам.

Литва подчеркнула, что такие действия являются нарушением международного права и потребовала от Минска контролировать свое воздушное пространство.

В МИД также напомнили, что это не первый подобный случай, и призвали Беларусь провести расследование и предотвратить новые инциденты.

Вильнюс предупредил, что если нарушения повторятся, страна готова применить ответные меры, вплоть до закрытия границы с Беларусью.

Ранее сообщалось, что Литва рассматривает возможность восстановления водно-болотных угодий в приграничных районах. В следующем году планируется инвестировать в это около 10 млн евро.

В этом году будет восстановлено около 40 тысяч гектаров торфяников. Такие территории имеют не только экологическую, но и стратегическую функцию - затрудняют возможное передвижение военной техники.

Беларусь (8051) Литва (2629) провокация (1472) Минск (1564) Вильнюс (52)
Топ комментарии
+7
Ноту протесту найзручніше посилати з кулемета.
22.10.2025 20:52 Ответить
+5
Подякуйте Тампона який зняв з терориста Бульбофюрера санкці і назвав його хорошим хлопцем, мовляв продовжуй все в тому ж дусі
22.10.2025 20:53 Ответить
+3
В новій інтерпретації - **********, так правильніше буде.
22.10.2025 20:54 Ответить
Колись хтось пояснював, що білорусія означає біля русі - білярусія...
22.10.2025 20:51 Ответить
Чума на их всю бульбу и колорадского батька..
показать весь комментарий
22.10.2025 21:01 Ответить
ще комусь пощастить кульку намалювать
показать весь комментарий
22.10.2025 21:02 Ответить
І буде ж без докорів сумління розповідати про власний героїзм онукам.
показать весь комментарий
22.10.2025 21:11 Ответить
А мильна бульбашка це вже буде повний пи₴дець.
показать весь комментарий
22.10.2025 21:08 Ответить
Вільнюсу треба було збивати,а потім вибачатися...,як турки ,наприклад)
показать весь комментарий
22.10.2025 21:09 Ответить
Чому ж не збивали?Порвали б ті кулі як Бобік грілку.Другого випадку вже б не було.
показать весь комментарий
22.10.2025 21:29 Ответить
У беларусов есть какой-то фетиш к белым шарикам. Еще с времен Тихановской. )))
показать весь комментарий
22.10.2025 21:32 Ответить
 
 