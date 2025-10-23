Два российских самолета нарушили воздушное пространство Литвы
23 октября два российских самолета из Калининградской области ненадолго вторглись в воздушное пространство Литвы.
Об этом сообщает пресс-служба литовских Вооруженных сил, информирует Цензор.НЕТ.
Самолеты РФ залетели на 18 секунд
Инцидент произошел около 18:00, когда ВВС Литвы зафиксировали нарушение государственной границы вблизи города Кибартай.
"Самолет Су-30 Российской Федерации, который, вероятно, выполнял тренировку по дозаправке в Калининградской области, и самолет Ил-78, который осуществлял дозаправку, вторглись на территорию Литвы примерно на 700 метров и покинули воздушное пространство Литвы, пробыв в нем примерно 18 секунд", - говорится в сообщении.
Реакция НАТО
ВВС Литвы добавило, что в ответ на инцидент в небо поднялись два истребителя Eurofighter Typhoon испанских Военно-воздушных сил, которые выполняют миссию воздушной полиции НАТО.
Они сейчас патрулируют воздушное пространство в районе инцидента.
Дроны и самолеты РФ над Европой
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что систематические нарушения воздушного пространства стран ЕС российскими дронами являются элементом гибридной войны, которую Россия ведет против Европы.
В сентябре 2025 года Россия значительно усилила гибридные атаки на страны Европы, в частности членов НАТО, используя дроны и военную авиацию для нарушения их воздушного пространства.
Днем 7 сентября вертолет России нарушил воздушную границу Эстонии. В Генштабе Сил обороны Эстонии рассказали, что вертолет Ми-8 без разрешения вошел в воздушное пространство страны в районе острова Вайндлоо. Вертолет не имел плана полета, а транспондер был выключен.
10 сентября около 20 российских дронов вторглись в польское воздушное пространство. Часть из них была сбита истребителями НАТО.
Три российских истребителя МиГ-31 на 12 минут вошли в эстонское воздушное пространство 19 сентября.
Дважды, 23 и 26 сентября, аэропорт Копенгагена прекращал работу из-за обнаружения больших дронов поблизости. Аэропорт также используется, как авиабаза военно-воздушных сил Дании.
Кроме того, неизвестные дроны были зафиксированы вечером и ночью 24-25 сентября. Группа беспилотников летала в районах расположения военных объектов Дании.
Во время полетов неизвестных беспилотников над аэропортами и военными объектами в Дании в море вблизи страны заметили корабль ВМФ России.
В ночь с 25 на 26 сентября над архипелагом Карлскруна в Швеции заметили два неизвестных беспилотника. Там расположена главная база Военно-морских сил Швеции.
Также неизвестный дрон был замечен над гидроэлектростанцией неподалеку Рованиеми в Финляндии.
Днем субботы, 27 сентября, в "Схипхол" - главном аэропорту Нидерландов - закрывали взлетную полосу примерно на 45 минут после того, как там заметили дрон.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ми робимо це, якщо вони входять у наш повітряний простір і становлять загрозу. Якби ми були слабкими, ви, можливо, подумали б: "Добре, ми слабкі, тому ми повинні негайно показати їм, що щоразу, коли вони входять у наш повітряний простір, ми їх збиваємо". Але якщо вони не становлять загрози, будучи настільки сильнішими за росіян, я вважаю, що набагато сильніше, коли наша реакція є такою, як вона є, пропорційною і, звичайно, даючи зрозуміти росіянам, що ми не дуже задоволені цими вторгненнями", - додав генсек Альянсу.
Джерело: https://censor.net/ua/n3579600