Два российских самолета нарушили воздушное пространство Литвы

23 октября два российских самолета из Калининградской области ненадолго вторглись в воздушное пространство Литвы.

Об этом сообщает пресс-служба литовских Вооруженных сил, информирует Цензор.НЕТ.

Самолеты РФ залетели на 18 секунд

Инцидент произошел около 18:00, когда ВВС Литвы зафиксировали нарушение государственной границы вблизи города Кибартай.

"Самолет Су-30 Российской Федерации, который, вероятно, выполнял тренировку по дозаправке в Калининградской области, и самолет Ил-78, который осуществлял дозаправку, вторглись на территорию Литвы примерно на 700 метров и покинули воздушное пространство Литвы, пробыв в нем примерно 18 секунд", - говорится в сообщении.

Реакция НАТО

ВВС Литвы добавило, что в ответ на инцидент в небо поднялись два истребителя Eurofighter Typhoon испанских Военно-воздушных сил, которые выполняют миссию воздушной полиции НАТО.

Они сейчас патрулируют воздушное пространство в районе инцидента.

Дроны и самолеты РФ над Европой

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что систематические нарушения воздушного пространства стран ЕС российскими дронами являются элементом гибридной войны, которую Россия ведет против Европы.

В сентябре 2025 года Россия значительно усилила гибридные атаки на страны Европы, в частности членов НАТО, используя дроны и военную авиацию для нарушения их воздушного пространства.

Днем 7 сентября вертолет России нарушил воздушную границу Эстонии. В Генштабе Сил обороны Эстонии рассказали, что вертолет Ми-8 без разрешения вошел в воздушное пространство страны в районе острова Вайндлоо. Вертолет не имел плана полета, а транспондер был выключен.

10 сентября около 20 российских дронов вторглись в польское воздушное пространство. Часть из них была сбита истребителями НАТО.

Три российских истребителя МиГ-31 на 12 минут вошли в эстонское воздушное пространство 19 сентября.

Дважды, 23 и 26 сентября, аэропорт Копенгагена прекращал работу из-за обнаружения больших дронов поблизости. Аэропорт также используется, как авиабаза военно-воздушных сил Дании.

Кроме того, неизвестные дроны были зафиксированы вечером и ночью 24-25 сентября. Группа беспилотников летала в районах расположения военных объектов Дании.

Во время полетов неизвестных беспилотников над аэропортами и военными объектами в Дании в море вблизи страны заметили корабль ВМФ России.

В ночь с 25 на 26 сентября над архипелагом Карлскруна в Швеции заметили два неизвестных беспилотника. Там расположена главная база Военно-морских сил Швеции.

Также неизвестный дрон был замечен над гидроэлектростанцией неподалеку Рованиеми в Финляндии.

Днем субботы, 27 сентября, в "Схипхол" - главном аэропорту Нидерландов - закрывали взлетную полосу примерно на 45 минут после того, как там заметили дрон.

