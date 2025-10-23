РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9268 посетителей онлайн
Новости Нарушение полетов самолетов рф Нарушение воздушного пространства
1 464 10

Два российских самолета нарушили воздушное пространство Литвы

Самолеты РФ ненадолго вторглись в воздушное пространство Литвы

23 октября два российских самолета из Калининградской области ненадолго вторглись в воздушное пространство Литвы.

Об этом сообщает пресс-служба литовских Вооруженных сил, информирует Цензор.НЕТ.

Самолеты РФ залетели на 18 секунд

Инцидент произошел около 18:00, когда ВВС Литвы зафиксировали нарушение государственной границы вблизи города Кибартай.

"Самолет Су-30 Российской Федерации, который, вероятно, выполнял тренировку по дозаправке в Калининградской области, и самолет Ил-78, который осуществлял дозаправку, вторглись на территорию Литвы примерно на 700 метров и покинули воздушное пространство Литвы, пробыв в нем примерно 18 секунд", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НАТО будет сбивать российские самолеты, если они будут представлять угрозу, - Рютте

Реакция НАТО

ВВС Литвы добавило, что в ответ на инцидент в небо поднялись два истребителя Eurofighter Typhoon испанских Военно-воздушных сил, которые выполняют миссию воздушной полиции НАТО.

Они сейчас патрулируют воздушное пространство в районе инцидента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Страны НАТО обсуждают новые правила сбивания самолетов РФ в воздушном пространстве Альянса, - министр обороны Бельгии Франкен

Дроны и самолеты РФ над Европой

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что систематические нарушения воздушного пространства стран ЕС российскими дронами являются элементом гибридной войны, которую Россия ведет против Европы.

В сентябре 2025 года Россия значительно усилила гибридные атаки на страны Европы, в частности членов НАТО, используя дроны и военную авиацию для нарушения их воздушного пространства.

Днем 7 сентября вертолет России нарушил воздушную границу Эстонии. В Генштабе Сил обороны Эстонии рассказали, что вертолет Ми-8 без разрешения вошел в воздушное пространство страны в районе острова Вайндлоо. Вертолет не имел плана полета, а транспондер был выключен.

Читайте также: Вильнюс обвиняет Минск в нарушении воздушного пространства

10 сентября около 20 российских дронов вторглись в польское воздушное пространство. Часть из них была сбита истребителями НАТО.

Три российских истребителя МиГ-31 на 12 минут вошли в эстонское воздушное пространство 19 сентября.

Дважды, 23 и 26 сентября, аэропорт Копенгагена прекращал работу из-за обнаружения больших дронов поблизости. Аэропорт также используется, как авиабаза военно-воздушных сил Дании.

Кроме того, неизвестные дроны были зафиксированы вечером и ночью 24-25 сентября. Группа беспилотников летала в районах расположения военных объектов Дании.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Еврокомиссия после появления неизвестных БпЛА в Бельгии: "Весь ЕС находится под угрозой"

Во время полетов неизвестных беспилотников над аэропортами и военными объектами в Дании в море вблизи страны заметили корабль ВМФ России.

В ночь с 25 на 26 сентября над архипелагом Карлскруна в Швеции заметили два неизвестных беспилотника. Там расположена главная база Военно-морских сил Швеции.

Также неизвестный дрон был замечен над гидроэлектростанцией неподалеку Рованиеми в Финляндии.

Днем субботы, 27 сентября, в "Схипхол" - главном аэропорту Нидерландов - закрывали взлетную полосу примерно на 45 минут после того, как там заметили дрон.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

Литва (2631) россия (97770) самолет (3723)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
і всьо )))) ..НАТА вагітна
показать весь комментарий
23.10.2025 20:56 Ответить
+3
За 18 с. не встигнуть збити над своєю територією.
показать весь комментарий
23.10.2025 21:03 Ответить
+2
чпокнули НАТУ на "півшишечки" - загрози не представляє (с) рюття
показать весь комментарий
23.10.2025 20:55 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І і і і і і і і і ?
показать весь комментарий
23.10.2025 20:55 Ответить
і всьо )))) ..НАТА вагітна
показать весь комментарий
23.10.2025 20:56 Ответить
чпокнули НАТУ на "півшишечки" - загрози не представляє (с) рюття
показать весь комментарий
23.10.2025 20:55 Ответить
...збити нахер без роздуму!!!
показать весь комментарий
23.10.2025 20:58 Ответить
За 18 с. не встигнуть збити над своєю територією.
показать весь комментарий
23.10.2025 21:03 Ответить
Надзвукове занепокоєння полетіло на перехоплення порушника. А слідом надсвітова стурбованість. Для контролю 💪
показать весь комментарий
23.10.2025 20:59 Ответить
Нам не потрібно збивати російські літаки лише тому, що вони входять у наш повітряний простір.
Ми робимо це, якщо вони входять у наш повітряний простір і становлять загрозу. Якби ми були слабкими, ви, можливо, подумали б: "Добре, ми слабкі, тому ми повинні негайно показати їм, що щоразу, коли вони входять у наш повітряний простір, ми їх збиваємо". Але якщо вони не становлять загрози, будучи настільки сильнішими за росіян, я вважаю, що набагато сильніше, коли наша реакція є такою, як вона є, пропорційною і, звичайно, даючи зрозуміти росіянам, що ми не дуже задоволені цими вторгненнями", - додав генсек Альянсу.

Джерело: https://censor.net/ua/n3579600
показать весь комментарий
23.10.2025 21:00 Ответить
1/7 земної суші і рашці постійно не хватає - потрібно кудись залетіти - але ж НАТО не дрімає?
показать весь комментарий
23.10.2025 21:14 Ответить
Ну і кому ця Ната може дати гарантії безпеки якщо вона сама себе не може захистити? Могли б хоча би наяняти українських пілотів щоб патрулювати кордони Нати. Рашисти обісралися б порушувати більше
показать весь комментарий
23.10.2025 21:17 Ответить
ну і .....?!!!! та ніх* я ...все по старому... ...
показать весь комментарий
23.10.2025 21:18 Ответить
 
 