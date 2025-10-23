РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11285 посетителей онлайн
Новости Нарушение полетов самолетов рф Дроны РФ над Европой
730 24

НАТО будет сбивать российские самолеты, если они будут представлять угрозу, - Рютте

генсек НАТО Рютте

НАТО будет сбивать российские самолеты, если они будут нарушать воздушные границы стран-членов Альянса и представлять угрозу безопасности.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью телеканалу Fox News, передает Цензор.НЕТ.

Он уточнил, что если самолеты не будут представлять угрозы, их "перехватят и выведут за пределы воздушного пространства НАТО". Рютте подчеркнул, что во время предыдущих инцидентов с нарушением российскими истребителями и беспилотниками воздушного пространства Альянс действовал в соответствии с планом.

"Мы к этому готовились и тренировались", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рютте поддержал призыв Трампа остановить войну в Украине по нынешней линии фронта

Генсек также выразил поддержку дипломатическим усилиям президента США Дональда Трампа, которые, по его словам, направлены на прекращение войны России против Украины, и назвал американского лидера "настоящим миротворцем".

Дроны РФ над Европой

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что систематические нарушения воздушного пространства стран ЕС российскими дронами являются элементом гибридной войны, которую Россия ведет против Европы.

В сентябре 2025 года Россия значительно усилила гибридные атаки на страны Европы, в частности - членов НАТО, используя дроны и военную авиацию для нарушения их воздушного пространства.

Днем 7 сентября вертолет России нарушил воздушную границу Эстонии. В Генштабе Сил обороны Эстонии рассказали, что вертолет Ми-8 без разрешения вошел в воздушное пространство страны в районе острова Вайндлоо. Вертолет не имел плана полета, а транспондер был выключен.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США уже отправили Украине оружие на первые миллиарды долларов из средств союзников НАТО, - Рютте

10 сентября около 20 российских дронов вторглись в польское воздушное пространство. Часть из них была сбита истребителями НАТО.

Российский дрон проник на 10 км в воздушное пространство Румынии, находясь там около 50 минут. Инцидент произошел 13 сентября.

Ночью 17 сентября польская пограничная служба зафиксировала усиленную активность белорусских и российских беспилотников, которые пытались нарушить воздушное пространство Польши.

Три российских истребителя МиГ-31 на 12 минут вошли в эстонское воздушное пространство 19 сентября.

Дважды, 23 и 26 сентября, аэропорт Копенгагена прекращал работу из-за обнаружения больших дронов поблизости. Аэропорт также используется, как авиабаза военно-воздушных сил Дании.

Кроме того, неизвестные дроны были зафиксированы вечером и ночью 24-25 сентября. Группа беспилотников летала в районах расположения военных объектов Дании.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Еврокомиссия после появления неизвестных БПЛА в Бельгии: "Весь ЕС находится под угрозой"

Во время полетов неизвестных беспилотников над аэропортами и военными объектами в Дании в море вблизи страны заметили корабль ВМФ России.

В ночь с 25 на 26 сентября над архипелагом Карлскруна в Швеции заметили два неизвестных беспилотника. Там расположена главная база Военно-морских сил Швеции.

Также неизвестный дрон был замечен над гидроэлектростанцией неподалеку Рованиеми в Финляндии.

Днем субботы, 27 сентября, в "Схипхол" - главном аэропорту Нидерландов, закрывали взлетную полосу примерно на 45 минут после того, как там заметили дрон.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

беспилотник (4451) НАТО (10455) россия (97770) Рютте Марк (508)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Яке зручне визначення - "якщо вони становитимуть загрозу".
Це схоже на те як іноді відповідають на дзвінок поліцаї - "звертайтеся коли вас вже уб'ють, а по дрібницям нам не телефонуйте"
показать весь комментарий
23.10.2025 12:26 Ответить
+4
А Пригожин та Єрдоган, це робили без коливань та усяких масових нарад-консультацій-самітів!!
показать весь комментарий
23.10.2025 12:23 Ответить
+4
50 відтінків коринчевого:

- ми перехопили російські літаки і супроводжували їх цілих 13 хвилин
- російські пілоти помилились через невідомий реб
- це необдумана провокація
- літаки не становлять загрозу
- необхідно провести розслідування, чи становлять літак загрозу
- літаки становить загрозу, але будьмо мудрішими за росіян
...
- збито 3 ракети над Краковом. Походження ракет і їз наміри встановить прокуратура найближчим часом
показать весь комментарий
23.10.2025 12:39 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А Пригожин та Єрдоган, це робили без коливань та усяких масових нарад-консультацій-самітів!!
показать весь комментарий
23.10.2025 12:23 Ответить
І то правда, не вся ж армійська авіація збудована для того, щоб знищувати. Деяка літає в сусідні країни квітки полити. Так, Марку?
показать весь комментарий
23.10.2025 12:24 Ответить
Ну... Трапляється, бомбардувальники використовують в цілком мирних планах
показать весь комментарий
23.10.2025 13:02 Ответить
кацапський літак летить мирно бомбить НАТУ
показать весь комментарий
23.10.2025 12:24 Ответить
Яке зручне визначення - "якщо вони становитимуть загрозу".
Це схоже на те як іноді відповідають на дзвінок поліцаї - "звертайтеся коли вас вже уб'ють, а по дрібницям нам не телефонуйте"
показать весь комментарий
23.10.2025 12:26 Ответить
А як Рютте збирається визначаьи, чи несуть вони загрозу? А якщо там є ядерна зброя, Рютте це побачить з землі?!
показать весь комментарий
23.10.2025 13:26 Ответить
Про що й мова. Нелякані ідіоти, "елої". Це про них писав Герберт Уеллс 130 років тому.
показать весь комментарий
23.10.2025 13:37 Ответить
"ЯКЩО" - в цьому і є обісрані труселя НАТи ....просто скажуть що загрози не було )))
показать весь комментарий
23.10.2025 12:26 Ответить
Але спочатку зберемо засідання і пресс конференцію.
показать весь комментарий
23.10.2025 12:29 Ответить
Ердоган це вирішив все 1 збиттям..більше болотні літаки кордони Турціїї (та НАТО) не порушують

а НАТА Рютте зазделегідь обісралось і пофарбувало труселя в коричневе
показать весь комментарий
23.10.2025 12:29 Ответить
забагато "якщо"
будьте простішими: є ворожа ціль - ураження
тоді й кацапи менше бикуватимуть, а так кацапи беруть "на слабо" ваші "якщо"
показать весь комментарий
23.10.2025 12:32 Ответить
Саме порушення простору вимагає збиття. По закону ! Це крок назад.
показать весь комментарий
23.10.2025 12:36 Ответить
Літає? Бомби не скидає? Ну і нехай собі літає.
показать весь комментарий
23.10.2025 12:37 Ответить
Точняк! І взагалі кому вони потрібні ті кордони? Пережиток.
показать весь комментарий
23.10.2025 13:05 Ответить
50 відтінків коринчевого:

- ми перехопили російські літаки і супроводжували їх цілих 13 хвилин
- російські пілоти помилились через невідомий реб
- це необдумана провокація
- літаки не становлять загрозу
- необхідно провести розслідування, чи становлять літак загрозу
- літаки становить загрозу, але будьмо мудрішими за росіян
...
- збито 3 ракети над Краковом. Походження ракет і їз наміри встановить прокуратура найближчим часом
показать весь комментарий
23.10.2025 12:39 Ответить
Если кацапский самолет пустит ракету по дому Рютте, по его семье, это угроза? Ведь не узнает, пока не прилетит.
показать весь комментарий
23.10.2025 12:44 Ответить
А якщо не будуть?
показать весь комментарий
23.10.2025 12:45 Ответить
Боже! Європою керує виключно страх. Не розрахунок, не розум і не відповідальність за свої країни. Тільки слизький, смердючий страх.
показать весь комментарий
23.10.2025 12:49 Ответить
Промовчав би.
показать весь комментарий
23.10.2025 12:52 Ответить
Головне тут слово "якщо".
показать весь комментарий
23.10.2025 12:52 Ответить
Гнила і принижена ната, паРаша надсміхається з вас
показать весь комментарий
23.10.2025 12:59 Ответить
Вони не становлять загрози - політають як в себе вдома - тай по всьому
показать весь комментарий
23.10.2025 13:06 Ответить
Рюте, навіть цивільний літак, несе загрозу, таку як шпигунський безпілотник!
показать весь комментарий
23.10.2025 13:10 Ответить
зрозуміло- після того, як *************...
показать весь комментарий
23.10.2025 13:39 Ответить
 
 