НАТО будет сбивать российские самолеты, если они будут представлять угрозу, - Рютте

НАТО будет сбивать российские самолеты, если они будут нарушать воздушные границы стран-членов Альянса и представлять угрозу безопасности.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью телеканалу Fox News, передает Цензор.НЕТ.

Он уточнил, что если самолеты не будут представлять угрозы, их "перехватят и выведут за пределы воздушного пространства НАТО". Рютте подчеркнул, что во время предыдущих инцидентов с нарушением российскими истребителями и беспилотниками воздушного пространства Альянс действовал в соответствии с планом.

"Мы к этому готовились и тренировались", - сказал он.

Генсек также выразил поддержку дипломатическим усилиям президента США Дональда Трампа, которые, по его словам, направлены на прекращение войны России против Украины, и назвал американского лидера "настоящим миротворцем".

Дроны РФ над Европой

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что систематические нарушения воздушного пространства стран ЕС российскими дронами являются элементом гибридной войны, которую Россия ведет против Европы.

В сентябре 2025 года Россия значительно усилила гибридные атаки на страны Европы, в частности - членов НАТО, используя дроны и военную авиацию для нарушения их воздушного пространства.

Днем 7 сентября вертолет России нарушил воздушную границу Эстонии. В Генштабе Сил обороны Эстонии рассказали, что вертолет Ми-8 без разрешения вошел в воздушное пространство страны в районе острова Вайндлоо. Вертолет не имел плана полета, а транспондер был выключен.

10 сентября около 20 российских дронов вторглись в польское воздушное пространство. Часть из них была сбита истребителями НАТО.

Российский дрон проник на 10 км в воздушное пространство Румынии, находясь там около 50 минут. Инцидент произошел 13 сентября.

Ночью 17 сентября польская пограничная служба зафиксировала усиленную активность белорусских и российских беспилотников, которые пытались нарушить воздушное пространство Польши.

Три российских истребителя МиГ-31 на 12 минут вошли в эстонское воздушное пространство 19 сентября.

Дважды, 23 и 26 сентября, аэропорт Копенгагена прекращал работу из-за обнаружения больших дронов поблизости. Аэропорт также используется, как авиабаза военно-воздушных сил Дании.

Кроме того, неизвестные дроны были зафиксированы вечером и ночью 24-25 сентября. Группа беспилотников летала в районах расположения военных объектов Дании.

Во время полетов неизвестных беспилотников над аэропортами и военными объектами в Дании в море вблизи страны заметили корабль ВМФ России.

В ночь с 25 на 26 сентября над архипелагом Карлскруна в Швеции заметили два неизвестных беспилотника. Там расположена главная база Военно-морских сил Швеции.

Также неизвестный дрон был замечен над гидроэлектростанцией неподалеку Рованиеми в Финляндии.

Днем субботы, 27 сентября, в "Схипхол" - главном аэропорту Нидерландов, закрывали взлетную полосу примерно на 45 минут после того, как там заметили дрон.

