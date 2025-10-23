УКР
739

НАТО збиватиме російські літаки, якщо вони становитимуть загрозу, - Рютте

генсек НАТО Рютте

НАТО збиватиме російські літаки, якщо вони порушуватимуть повітряні кордони країн-членів Альянсу і становитимуть загрозу безпеці.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте в інтерв’ю телеканалу Fox News, передає Цензор.НЕТ.

Він уточнив, що якщо літаки не становитимуть загрози, їх "перехоплять і виведуть за межі повітряного простору НАТО". Рютте наголосив, що під час попередніх інцидентів із порушенням російськими винищувачами та безпілотниками повітряного простору Альянс діяв відповідно до плану.

"Ми до цього готувалися і тренувалися", - сказав він.

Генсек також висловив підтримку дипломатичним зусиллям президента США Дональда Трампа, які, за його словами, спрямовані на припинення війни Росії проти України, і назвав американського лідера "справжнім миротворцем".

Дрони РФ над Європою

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що систематичні порушення повітряного простору країн ЄС російськими дронами є елементом гібридної війни, яку Росія веде проти Європи.

У вересні 2025 року Росія значно посилила гібридні атаки на країни Європи, зокрема членів НАТО, використовуючи дрони та військову авіацію для порушення їхнього повітряного простору.

Вдень 7 вересня вертоліт Росії порушив повітряний кордон Естонії. У Генштабі Сил оборони Естонії розповіли, що вертоліт Мі-8 без дозволу увійшов у повітряний простір країни в районі острова Вайндлоо. Гелікоптер не мав плану польоту, а транспондер був вимкнений.

10 вересня близько 20 російських дронів вторглися в польський повітряний простір. Частину з них було збито винищувачами НАТО.

Російський дрон проник на 10 км у повітряний простір Румунії, перебуваючи там близько 50 хвилин. Інцидент стався 13 вересня.

Вночі 17 вересня польська прикордонна служба зафіксувала посилену активність білоруських і російських безпілотників, які намагалися порушити повітряний простір Польщі.

Три російські винищувачі МіГ-31 на 12 хвилин увійшли в естонський повітряний простір 19 вересня.

Двічі, 23 та 26 вересня, аеропорт Копенгагена припиняв роботу через виявлення великих дронів поблизу. Аеропорт також використовується, як авіабаза військово-повітряних сил Данії.

Крім того, невідомі дрони були зафіксовані увечері та вночі 24-25 вересня. Група безпілотників літала у районах розташування військових об’єктів Данії.

Під час польотів невідомих безпілотників над аеропортами та військовими об'єктами в Данії в морі поблизу країни помітили корабель ВМФ Росії.

У ніч з 25 на 26 вересня над архіпелагом Карлскруна у Швеції помітили два невідомі безпілотники. Там розташована головна база Військово-морських сил Швеції.

Також невідомий дрон був помічений над гідроелектростанцією неподалік Рованіємі у Фінляндії.

Вдень суботи, 27 вересня,у "Схіпхол" – головному аеропорту Нідерландів закривали злітну смугу приблизно на 45 хвилин після того, як там помітили дрон.

+8
Яке зручне визначення - "якщо вони становитимуть загрозу".
Це схоже на те як іноді відповідають на дзвінок поліцаї - "звертайтеся коли вас вже уб'ють, а по дрібницям нам не телефонуйте"
23.10.2025 12:26 Відповісти
+5
50 відтінків коринчевого:

- ми перехопили російські літаки і супроводжували їх цілих 13 хвилин
- російські пілоти помилились через невідомий реб
- це необдумана провокація
- літаки не становлять загрозу
- необхідно провести розслідування, чи становлять літак загрозу
- літаки становить загрозу, але будьмо мудрішими за росіян
...
- збито 3 ракети над Краковом. Походження ракет і їз наміри встановить прокуратура найближчим часом
23.10.2025 12:39 Відповісти
+4
А Пригожин та Єрдоган, це робили без коливань та усяких масових нарад-консультацій-самітів!!
23.10.2025 12:23 Відповісти
А Пригожин та Єрдоган, це робили без коливань та усяких масових нарад-консультацій-самітів!!
23.10.2025 12:23 Відповісти
І то правда, не вся ж армійська авіація збудована для того, щоб знищувати. Деяка літає в сусідні країни квітки полити. Так, Марку?
23.10.2025 12:24 Відповісти
Ну... Трапляється, бомбардувальники використовують в цілком мирних планах
23.10.2025 13:02 Відповісти
кацапський літак летить мирно бомбить НАТУ
23.10.2025 12:24 Відповісти
А як Рютте збирається визначаьи, чи несуть вони загрозу? А якщо там є ядерна зброя, Рютте це побачить з землі?!
23.10.2025 13:26 Відповісти
Про що й мова. Нелякані ідіоти, "елої". Це про них писав Герберт Уеллс 130 років тому.
23.10.2025 13:37 Відповісти
"ЯКЩО" - в цьому і є обісрані труселя НАТи ....просто скажуть що загрози не було )))
23.10.2025 12:26 Відповісти
Але спочатку зберемо засідання і пресс конференцію.
23.10.2025 12:29 Відповісти
Ердоган це вирішив все 1 збиттям..більше болотні літаки кордони Турціїї (та НАТО) не порушують

а НАТА Рютте зазделегідь обісралось і пофарбувало труселя в коричневе
23.10.2025 12:29 Відповісти
забагато "якщо"
будьте простішими: є ворожа ціль - ураження
тоді й кацапи менше бикуватимуть, а так кацапи беруть "на слабо" ваші "якщо"
23.10.2025 12:32 Відповісти
Саме порушення простору вимагає збиття. По закону ! Це крок назад.
23.10.2025 12:36 Відповісти
Літає? Бомби не скидає? Ну і нехай собі літає.
23.10.2025 12:37 Відповісти
Точняк! І взагалі кому вони потрібні ті кордони? Пережиток.
23.10.2025 13:05 Відповісти
Если кацапский самолет пустит ракету по дому Рютте, по его семье, это угроза? Ведь не узнает, пока не прилетит.
23.10.2025 12:44 Відповісти
А якщо не будуть?
23.10.2025 12:45 Відповісти
Боже! Європою керує виключно страх. Не розрахунок, не розум і не відповідальність за свої країни. Тільки слизький, смердючий страх.
23.10.2025 12:49 Відповісти
Промовчав би.
23.10.2025 12:52 Відповісти
Головне тут слово "якщо".
23.10.2025 12:52 Відповісти
Гнила і принижена ната, паРаша надсміхається з вас
23.10.2025 12:59 Відповісти
Вони не становлять загрози - політають як в себе вдома - тай по всьому
23.10.2025 13:06 Відповісти
Рюте, навіть цивільний літак, несе загрозу, таку як шпигунський безпілотник!
23.10.2025 13:10 Відповісти
зрозуміло- після того, як *************...
23.10.2025 13:39 Відповісти
 
 