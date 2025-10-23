НАТО збиватиме російські літаки, якщо вони становитимуть загрозу, - Рютте
НАТО збиватиме російські літаки, якщо вони порушуватимуть повітряні кордони країн-членів Альянсу і становитимуть загрозу безпеці.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте в інтерв’ю телеканалу Fox News, передає Цензор.НЕТ.
Він уточнив, що якщо літаки не становитимуть загрози, їх "перехоплять і виведуть за межі повітряного простору НАТО". Рютте наголосив, що під час попередніх інцидентів із порушенням російськими винищувачами та безпілотниками повітряного простору Альянс діяв відповідно до плану.
"Ми до цього готувалися і тренувалися", - сказав він.
Генсек також висловив підтримку дипломатичним зусиллям президента США Дональда Трампа, які, за його словами, спрямовані на припинення війни Росії проти України, і назвав американського лідера "справжнім миротворцем".
Дрони РФ над Європою
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що систематичні порушення повітряного простору країн ЄС російськими дронами є елементом гібридної війни, яку Росія веде проти Європи.
У вересні 2025 року Росія значно посилила гібридні атаки на країни Європи, зокрема членів НАТО, використовуючи дрони та військову авіацію для порушення їхнього повітряного простору.
Вдень 7 вересня вертоліт Росії порушив повітряний кордон Естонії. У Генштабі Сил оборони Естонії розповіли, що вертоліт Мі-8 без дозволу увійшов у повітряний простір країни в районі острова Вайндлоо. Гелікоптер не мав плану польоту, а транспондер був вимкнений.
10 вересня близько 20 російських дронів вторглися в польський повітряний простір. Частину з них було збито винищувачами НАТО.
Російський дрон проник на 10 км у повітряний простір Румунії, перебуваючи там близько 50 хвилин. Інцидент стався 13 вересня.
Вночі 17 вересня польська прикордонна служба зафіксувала посилену активність білоруських і російських безпілотників, які намагалися порушити повітряний простір Польщі.
Три російські винищувачі МіГ-31 на 12 хвилин увійшли в естонський повітряний простір 19 вересня.
Двічі, 23 та 26 вересня, аеропорт Копенгагена припиняв роботу через виявлення великих дронів поблизу. Аеропорт також використовується, як авіабаза військово-повітряних сил Данії.
Крім того, невідомі дрони були зафіксовані увечері та вночі 24-25 вересня. Група безпілотників літала у районах розташування військових об’єктів Данії.
Під час польотів невідомих безпілотників над аеропортами та військовими об'єктами в Данії в морі поблизу країни помітили корабель ВМФ Росії.
У ніч з 25 на 26 вересня над архіпелагом Карлскруна у Швеції помітили два невідомі безпілотники. Там розташована головна база Військово-морських сил Швеції.
Також невідомий дрон був помічений над гідроелектростанцією неподалік Рованіємі у Фінляндії.
Вдень суботи, 27 вересня,у "Схіпхол" – головному аеропорту Нідерландів закривали злітну смугу приблизно на 45 хвилин після того, як там помітили дрон.
Це схоже на те як іноді відповідають на дзвінок поліцаї - "звертайтеся коли вас вже уб'ють, а по дрібницям нам не телефонуйте"
а НАТА Рютте зазделегідь обісралось і пофарбувало труселя в коричневе
будьте простішими: є ворожа ціль - ураження
тоді й кацапи менше бикуватимуть, а так кацапи беруть "на слабо" ваші "якщо"
- ми перехопили російські літаки і супроводжували їх цілих 13 хвилин
- російські пілоти помилились через невідомий реб
- це необдумана провокація
- літаки не становлять загрозу
- необхідно провести розслідування, чи становлять літак загрозу
- літаки становить загрозу, але будьмо мудрішими за росіян
...
- збито 3 ракети над Краковом. Походження ракет і їз наміри встановить прокуратура найближчим часом