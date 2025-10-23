НАТО збиватиме російські літаки, якщо вони становитимуть загрозу, - Рютте

НАТО збиватиме російські літаки, якщо вони порушуватимуть повітряні кордони країн-членів Альянсу і становитимуть загрозу безпеці.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте в інтерв’ю телеканалу Fox News, передає Цензор.НЕТ.

Він уточнив, що якщо літаки не становитимуть загрози, їх "перехоплять і виведуть за межі повітряного простору НАТО". Рютте наголосив, що під час попередніх інцидентів із порушенням російськими винищувачами та безпілотниками повітряного простору Альянс діяв відповідно до плану.

"Ми до цього готувалися і тренувалися", - сказав він.

Генсек також висловив підтримку дипломатичним зусиллям президента США Дональда Трампа, які, за його словами, спрямовані на припинення війни Росії проти України, і назвав американського лідера "справжнім миротворцем".

Дрони РФ над Європою

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що систематичні порушення повітряного простору країн ЄС російськими дронами є елементом гібридної війни, яку Росія веде проти Європи.

У вересні 2025 року Росія значно посилила гібридні атаки на країни Європи, зокрема членів НАТО, використовуючи дрони та військову авіацію для порушення їхнього повітряного простору.

Вдень 7 вересня вертоліт Росії порушив повітряний кордон Естонії. У Генштабі Сил оборони Естонії розповіли, що вертоліт Мі-8 без дозволу увійшов у повітряний простір країни в районі острова Вайндлоо. Гелікоптер не мав плану польоту, а транспондер був вимкнений.

10 вересня близько 20 російських дронів вторглися в польський повітряний простір. Частину з них було збито винищувачами НАТО.

Російський дрон проник на 10 км у повітряний простір Румунії, перебуваючи там близько 50 хвилин. Інцидент стався 13 вересня.

Вночі 17 вересня польська прикордонна служба зафіксувала посилену активність білоруських і російських безпілотників, які намагалися порушити повітряний простір Польщі.

Три російські винищувачі МіГ-31 на 12 хвилин увійшли в естонський повітряний простір 19 вересня.

Двічі, 23 та 26 вересня, аеропорт Копенгагена припиняв роботу через виявлення великих дронів поблизу. Аеропорт також використовується, як авіабаза військово-повітряних сил Данії.

Крім того, невідомі дрони були зафіксовані увечері та вночі 24-25 вересня. Група безпілотників літала у районах розташування військових об’єктів Данії.

Під час польотів невідомих безпілотників над аеропортами та військовими об'єктами в Данії в морі поблизу країни помітили корабель ВМФ Росії.

У ніч з 25 на 26 вересня над архіпелагом Карлскруна у Швеції помітили два невідомі безпілотники. Там розташована головна база Військово-морських сил Швеції.

Також невідомий дрон був помічений над гідроелектростанцією неподалік Рованіємі у Фінляндії.

Вдень суботи, 27 вересня,у "Схіпхол" – головному аеропорту Нідерландів закривали злітну смугу приблизно на 45 хвилин після того, як там помітили дрон.

