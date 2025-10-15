РУС
Новости Нарушение полетов самолетов рф
232 9

Страны НАТО обсуждают новые правила сбивания самолетов РФ в воздушном пространстве Альянса, - министр обороны Бельгии Франкен

НАТО

Новые правила сбивания российских самолетов и беспилотников, которые проникают в воздушное пространство НАТО, являются одной из тем обсуждения в Альянсе.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен во время общения с журналистами в штаб-квартире НАТО.

Так, отвечая на вопрос, действительно ли сейчас страны НАТО обсуждают новые правила, которые бы позволили легче сбивать российские самолеты в воздушном пространстве НАТО, Франкен ответил, что действительно, это одна из тем обсуждения.

"Да, одна из тем обсуждения - это как мы можем эффективнее реагировать на дроны и быть более гибкими, когда речь идет о российской агрессии в нашем воздушном пространстве. Это правда. И это также касается правил", - сказал Франкен.

Также читайте: Сегодня НАТО собирается усилить ответ на агрессию РФ, - Гилли

Он отметил, что у некоторых стран есть собственные правила, у Бельгии - нет. Бельгия полностью интегрирована в НАТО.

"Поэтому для нас решение принимает офицер НАТО. Но есть страны со своими правилами - например, Польша, и многие другие. Это также вопрос суверенитета, поэтому обсуждение непростое", - добавил Франкен

По его словам, речь идет не только о самолетах или дронах, а также о кораблях. То есть решение сбить самолет или дрон в Бельгии принимает НАТО. В других странах - национальный министр или правительство.

"Это большая дискуссия, но я также понимаю, что это не так просто", - подытожил министр обороны Бельгии.

Автор: 

Бельгия (430) НАТО (10440) россия (97670)
Турція збиває без обговорень.
показать весь комментарий
15.10.2025 12:46 Ответить
"збивати будемо акуратно, але не сильно" (С)
показать весь комментарий
15.10.2025 12:53 Ответить
Дайте вгадаю, потрібно буде подзвонити і спитати дозволу у *****. Якщо дасть дозвіл то можна збивати а якщо ні то ні
показать весь комментарий
15.10.2025 12:56 Ответить
У совкі був іговий автомвт "морський бій". Ото хіба шо так
показать весь комментарий
15.10.2025 12:59 Ответить
За стільки років існування НАТО не напрацювали правила?
показать весь комментарий
15.10.2025 13:00 Ответить
Росія на вищому рівні заявила, що воює не з Україною, а з НАТО. Тому краще збивати ще над територією так званої рф.
показать весь комментарий
15.10.2025 13:13 Ответить
Країни НАТО обговорюють нові правила збиття літаків РФ у повітряному просторі Альянсу, - міністр оборони Бельгії Франкен
ОБГОВОРЮЮТЬ

КПСС на черговому Пленумі обговорити Заходи щодо подальшого росту добробуту трудящих СРСР...
показать весь комментарий
15.10.2025 13:14 Ответить
А Ердоган, з пригожиним і Українцями, просто збивають ********** на літаках!!
показать весь комментарий
15.10.2025 13:15 Ответить
Стісняюсь спитать: чи обговорює НАТА, яку цнотливу дівчину країну наступною принести як пожертву "чудинську обло, оґромно і лайяй"?
показать весь комментарий
15.10.2025 13:21 Ответить
 
 