Страны НАТО обсуждают новые правила сбивания самолетов РФ в воздушном пространстве Альянса, - министр обороны Бельгии Франкен
Новые правила сбивания российских самолетов и беспилотников, которые проникают в воздушное пространство НАТО, являются одной из тем обсуждения в Альянсе.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен во время общения с журналистами в штаб-квартире НАТО.
Так, отвечая на вопрос, действительно ли сейчас страны НАТО обсуждают новые правила, которые бы позволили легче сбивать российские самолеты в воздушном пространстве НАТО, Франкен ответил, что действительно, это одна из тем обсуждения.
"Да, одна из тем обсуждения - это как мы можем эффективнее реагировать на дроны и быть более гибкими, когда речь идет о российской агрессии в нашем воздушном пространстве. Это правда. И это также касается правил", - сказал Франкен.
Он отметил, что у некоторых стран есть собственные правила, у Бельгии - нет. Бельгия полностью интегрирована в НАТО.
"Поэтому для нас решение принимает офицер НАТО. Но есть страны со своими правилами - например, Польша, и многие другие. Это также вопрос суверенитета, поэтому обсуждение непростое", - добавил Франкен
По его словам, речь идет не только о самолетах или дронах, а также о кораблях. То есть решение сбить самолет или дрон в Бельгии принимает НАТО. В других странах - национальный министр или правительство.
"Это большая дискуссия, но я также понимаю, что это не так просто", - подытожил министр обороны Бельгии.
