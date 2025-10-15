УКР
Країни НАТО обговорюють нові правила збиття літаків РФ у повітряному просторі Альянсу, - міністр оборони Бельгії Франкен

НАТО

Нові правила збиття російських літаків та безпілотників, які проникають у повітряний простір НАТО, є однією з тем обговорення в Альянсі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив міністр оборони Бельгії Тео Франкен під час спілкування з журналістами в штаб-квартирі НАТО.

Так, відповідаючи на питання, чи справді зараз країни НАТО обговорюють нові правила, які б дозволили легше збивати російські літаки в повітряному просторі НАТО, Франкен відповів, що справді, це одна з тем обговорення.

"Так, одна з тем обговорення – це як ми можемо ефективніше реагувати на дрони і бути більш гнучкими, коли йдеться про російську агресію в нашому повітряному просторі. Це правда. І це також стосується правил", - сказав Франкен.

Він зауважив, що в деяких країн є власні правила, у Бельгії – ні. Бельгія повністю інтегрована в НАТО.

"Тому для нас рішення ухвалює офіцер НАТО. Але є країни зі своїми правилами – наприклад, Польща, та багато інших. Це також питання суверенітету, тож обговорення непросте", - додав Франкен

За його словами, йдеться не лише про літаки чи дрони, а також про кораблі. Тобто рішення збити літак чи дрон у Бельгії ухвалює НАТО. В інших країнах – національний міністр або уряд.

"Це велика дискусія, але я також розумію, що це не так просто", - підсумував міністр оборони Бельгії..

Бельгія (450) НАТО (6903) росія (68438)
Топ коментарі
+5
Дайте вгадаю, потрібно буде подзвонити і спитати дозволу у *****. Якщо дасть дозвіл то можна збивати а якщо ні то ні
показати весь коментар
15.10.2025 12:56 Відповісти
+2
За стільки років існування НАТО не напрацювали правила?
показати весь коментар
15.10.2025 13:00 Відповісти
+1
Турція збиває без обговорень.
показати весь коментар
15.10.2025 12:46 Відповісти
"збивати будемо акуратно, але не сильно" (С)
показати весь коментар
15.10.2025 12:53 Відповісти
А ще необхідне контрольне підтвердження дозволу від Держдепу/МінВійни.
показати весь коментар
15.10.2025 13:34 Відповісти
У совкі був іговий автомвт "морський бій". Ото хіба шо так
показати весь коментар
15.10.2025 12:59 Відповісти
Росія на вищому рівні заявила, що воює не з Україною, а з НАТО. Тому краще збивати ще над територією так званої рф.
показати весь коментар
15.10.2025 13:13 Відповісти
ОБГОВОРЮЮТЬ

КПСС на черговому Пленумі обговорити Заходи щодо подальшого росту добробуту трудящих СРСР...
показати весь коментар
15.10.2025 13:14 Відповісти
А Ердоган, з пригожиним і Українцями, просто збивають ********** на літаках!!
показати весь коментар
15.10.2025 13:15 Відповісти
Стісняюсь спитать: чи обговорює НАТА, яку цнотливу дівчину країну наступною принести як пожертву "чудинську обло, оґромно і лайяй"?
показати весь коментар
15.10.2025 13:21 Відповісти
Для початку: ******* без попередження перший "раптово" залетівший кацапольот : бити,а не рахувати!
показати весь коментар
15.10.2025 14:16 Відповісти
 
 