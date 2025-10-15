Країни НАТО обговорюють нові правила збиття літаків РФ у повітряному просторі Альянсу, - міністр оборони Бельгії Франкен

Нові правила збиття російських літаків та безпілотників, які проникають у повітряний простір НАТО, є однією з тем обговорення в Альянсі.

про це заявив міністр оборони Бельгії Тео Франкен під час спілкування з журналістами в штаб-квартирі НАТО.

Так, відповідаючи на питання, чи справді зараз країни НАТО обговорюють нові правила, які б дозволили легше збивати російські літаки в повітряному просторі НАТО, Франкен відповів, що справді, це одна з тем обговорення.

"Так, одна з тем обговорення – це як ми можемо ефективніше реагувати на дрони і бути більш гнучкими, коли йдеться про російську агресію в нашому повітряному просторі. Це правда. І це також стосується правил", - сказав Франкен.

Він зауважив, що в деяких країн є власні правила, у Бельгії – ні. Бельгія повністю інтегрована в НАТО.

"Тому для нас рішення ухвалює офіцер НАТО. Але є країни зі своїми правилами – наприклад, Польща, та багато інших. Це також питання суверенітету, тож обговорення непросте", - додав Франкен

За його словами, йдеться не лише про літаки чи дрони, а також про кораблі. Тобто рішення збити літак чи дрон у Бельгії ухвалює НАТО. В інших країнах – національний міністр або уряд.

"Це велика дискусія, але я також розумію, що це не так просто", - підсумував міністр оборони Бельгії..