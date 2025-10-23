УКР
Науседа про вторгнення літаків РФ: Це кричуще порушення територіальної цілісності Литви

Гітанас Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа назвав порушення повітряного простору російськими винищувачами "кричущим порушенням міжнародного права та територіальної цілісності Литви".

Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

Що передувало

Раніше литовське Міноборони повідомило, що цього вечора російський літак Су-30 та літак-заправник Іл-78 пролетіли територією Литви близько 700 метрів за 18 секунд. 

Для перехоплення російських літаків підняли два іспанських винищувачі Eurofighter Typhoon, які виконують місію повітряного патрулювання НАТО. Наразі вони продовжують патрулювання у повітрі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вільнюс звинувачує Мінськ у порушенні повітряного простору

Реакція влади Литви

У відповідь на цей інцидент литовське МЗС викличе представників російського посольства для "висловлення протесту проти безрозсудної та небезпечної поведінки".

"Це ще раз підтверджує важливість посилення готовності європейських сил протиповітряної оборони", - додав Науседа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ зрозуміла попередження НАТО після порушень повітряного простору Польщі та Естонії, - генерал Гринкевич

Литва (2585) літак (3063) Науседа Гітанас (373)
+7
"Зловживання важкими наркотиками шкодить вашому здоров"ю..."
23.10.2025 21:20 Відповісти
+5
Сбивайте трусливые клоуны.
23.10.2025 21:12 Відповісти
+2
Це відповідь очільнику НАТО на заяву що збивати російські повітряні цілі на території країн Європи будуть тільки після обговорень чи загрозливі вони чи просто тут політати їм захотілось.
23.10.2025 21:27 Відповісти
Сбивайте трусливые клоуны.
23.10.2025 21:12 Відповісти
"Зловживання важкими наркотиками шкодить вашому здоров"ю..."
23.10.2025 21:20 Відповісти
На болотах свято? Тирнет дали?
23.10.2025 21:43 Відповісти
Тобі протекцію скласти, на консультацію до нарколога? Я з ним рибалю частенько - можу тобі допомогти...
23.10.2025 21:42 Відповісти
Так домовляться? Я в суботу на рибалку їду...
23.10.2025 21:55 Відповісти
От бачиш - тобі ще й психіатр потрібен - бо ти дієш у стані "викривленій свідомості". Я тобі про одне, а ти - про інше... Це вже ШИЗОФРЕНІЯ...
23.10.2025 22:11 Відповісти
Шо за бред?
23.10.2025 21:29 Відповісти
Якесь неподобство
23.10.2025 21:24 Відповісти
а уявіть що вашу дружину чпокали 18 сек.
23.10.2025 21:27 Відповісти
...................але ж не кінчили в неї )))

НАТА така НАТА
23.10.2025 21:28 Відповісти
Це відповідь очільнику НАТО на заяву що збивати російські повітряні цілі на території країн Європи будуть тільки після обговорень чи загрозливі вони чи просто тут політати їм захотілось.
23.10.2025 21:27 Відповісти
Залетіти заправником- це сурово. Хоч лайном не кидалися, як Трамп у своєму роліку .
23.10.2025 21:27 Відповісти
Ні, це ще не кричуще. Можна ніц не робити.
23.10.2025 21:35 Відповісти
От тепер ставайте в ряд і кричіть.💪
23.10.2025 21:39 Відповісти
Звичайно досить важко збити лiтаки за 18 секунд. Якщо тiльки наздогнати лiтаки над Кацапщиною пiсля такого вже як вони втекуть...
23.10.2025 21:39 Відповісти
🤣 літакі літять будем всех бамбить
23.10.2025 21:41 Відповісти
І сильно кричали?
23.10.2025 21:48 Відповісти
А збивати при погрозі хто там обіцяв?
23.10.2025 22:17 Відповісти
 
 