Науседа про вторгнення літаків РФ: Це кричуще порушення територіальної цілісності Литви
Президент Литви Гітанас Науседа назвав порушення повітряного простору російськими винищувачами "кричущим порушенням міжнародного права та територіальної цілісності Литви".
Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
Що передувало
Раніше литовське Міноборони повідомило, що цього вечора російський літак Су-30 та літак-заправник Іл-78 пролетіли територією Литви близько 700 метрів за 18 секунд.
Для перехоплення російських літаків підняли два іспанських винищувачі Eurofighter Typhoon, які виконують місію повітряного патрулювання НАТО. Наразі вони продовжують патрулювання у повітрі.
Реакція влади Литви
У відповідь на цей інцидент литовське МЗС викличе представників російського посольства для "висловлення протесту проти безрозсудної та небезпечної поведінки".
"Це ще раз підтверджує важливість посилення готовності європейських сил протиповітряної оборони", - додав Науседа.
