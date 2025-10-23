Науседа про вторгнення літаків РФ: Це кричуще порушення територіальної цілісності Литви

Президент Литви Гітанас Науседа назвав порушення повітряного простору російськими винищувачами "кричущим порушенням міжнародного права та територіальної цілісності Литви".

Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

Що передувало

Раніше литовське Міноборони повідомило, що цього вечора російський літак Су-30 та літак-заправник Іл-78 пролетіли територією Литви близько 700 метрів за 18 секунд.

Для перехоплення російських літаків підняли два іспанських винищувачі Eurofighter Typhoon, які виконують місію повітряного патрулювання НАТО. Наразі вони продовжують патрулювання у повітрі.

Реакція влади Литви

У відповідь на цей інцидент литовське МЗС викличе представників російського посольства для "висловлення протесту проти безрозсудної та небезпечної поведінки".

"Це ще раз підтверджує важливість посилення готовності європейських сил протиповітряної оборони", - додав Науседа.

