РФ зрозуміла попередження НАТО після порушень повітряного простору Польщі та Естонії, - генерал Гринкевич
Росію стримала рішуча відповідь НАТО на вторгнення в повітряний простір Польщі та Естонії, але очікується, що Москва продовжить перевіряти межі.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це в інтерв'ю Reuters, про це заявив головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, генерал ВПС США Алексус Гринкевич.
НАТО надіслало РФ чіткий сигнал
Так, за словами генерала, Росія змінила поведінку після того, як НАТО жорстко відреагувало на порушення повітряного простору Польщі та Естонії у вересні.
Як нагадує видання, 12 вересня три російські військові літаки перебували в небі Естонії 12 хвилин. НАТО підняло винищувачі в повітря та вивело їх звідти.
Раніше, 9 вересня, понад 20 російських безпілотників увійшли до повітряного простору Польщі. Літаки НАТО вперше з початку війни в Україні обстрілювали російські цілі.
"Ми бачимо ознаки того, що росіяни намагаються бути більш обережними, що вони зрозуміли, що підійшли надто близько до межі або перетнули її в деяких випадках, особливо якщо говорити про інцидент із дронамі в Польщі", - сказав Гринкевич.
РФ продовжить випробовувати НАТО
"У нас є ефект стримування, але вони все одно намагатимуться діяти гібридними методами, щоб випробовувати Альянс", - зазначив Гринкевич.
Щодо Естонії Міністерство оборони Росії заперечило порушення літаками повітряного простору країни, заявивши, що вони пролітали над нейтральними водами. У випадку з Польщею Москва заявила, що її безпілотники завдавали ударів в Україні та не були спрямовані на Польщу.
Після того, як літаки покинули повітряний простір Естонії, "вони пройшли дуже далеко та облетіли Естонію", – сказав Гринкевич.
"Тож, на мою думку, це свідчить про те, що вони розуміли, що ми відповімо, що ми здатні відповісти, і що вони не хотіли, щоб ситуація повторилася", - додав він.
Крім того, європейські країни підозрюють, що Росія стоїть за серією нещодавніх дрон-атак, включно з інцидентами в аеропортах Данії та Норвегії і над нафтовими платформами в Північному морі.
Так, від початку вересня країни Північної Європи зафіксували щонайменше 38 подібних випадків.
Москва традиційно заперечує свою причетність.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ховаються від дальнобійних дронів і ракет Сил оборони України?
Какие они решительные и громкие.
Пальцем грізно насварилися?
Чи ще й ногою тупнули?