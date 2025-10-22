РФ зрозуміла попередження НАТО після порушень повітряного простору Польщі та Естонії, - генерал Гринкевич

Росію стримала рішуча відповідь НАТО на вторгнення в повітряний простір Польщі та Естонії, але очікується, що Москва продовжить перевіряти межі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це в інтерв'ю Reuters, про це заявив головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, генерал ВПС США Алексус Гринкевич.

НАТО надіслало РФ чіткий сигнал

Так, за словами генерала, Росія змінила поведінку після того, як НАТО жорстко відреагувало на порушення повітряного простору Польщі та Естонії у вересні.

Як нагадує видання, 12 вересня три російські військові літаки перебували в небі Естонії 12 хвилин. НАТО підняло винищувачі в повітря та вивело їх звідти.

Раніше, 9 вересня, понад 20 російських безпілотників увійшли до повітряного простору Польщі. Літаки НАТО вперше з початку війни в Україні обстрілювали російські цілі.

"Ми бачимо ознаки того, що росіяни намагаються бути більш обережними, що вони зрозуміли, що підійшли надто близько до межі або перетнули її в деяких випадках, особливо якщо говорити про інцидент із дронамі в Польщі", - сказав Гринкевич.

РФ продовжить випробовувати НАТО

"У нас є ефект стримування, але вони все одно намагатимуться діяти гібридними методами, щоб випробовувати Альянс", - зазначив Гринкевич.

Щодо Естонії Міністерство оборони Росії заперечило порушення літаками повітряного простору країни, заявивши, що вони пролітали над нейтральними водами. У випадку з Польщею Москва заявила, що її безпілотники завдавали ударів в Україні та не були спрямовані на Польщу.

Після того, як літаки покинули повітряний простір Естонії, "вони пройшли дуже далеко та облетіли Естонію", – сказав Гринкевич.

"Тож, на мою думку, це свідчить про те, що вони розуміли, що ми відповімо, що ми здатні відповісти, і що вони не хотіли, щоб ситуація повторилася", - додав він.

Крім того, європейські країни підозрюють, що Росія стоїть за серією нещодавніх дрон-атак, включно з інцидентами в аеропортах Данії та Норвегії і над нафтовими платформами в Північному морі.

Так, від початку вересня країни Північної Європи зафіксували щонайменше 38 подібних випадків.

Москва традиційно заперечує свою причетність.