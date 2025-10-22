РФ поняла предупреждение НАТО после нарушений воздушного пространства Польши и Эстонии, - генерал Гринкевич

Россию сдержал решительный ответ НАТО на вторжение в воздушное пространство Польши и Эстонии, но ожидается, что Москва продолжит проверять границы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом в интервью Reuters, об этом заявил главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, генерал ВВС США Алексус Гринкевич.

НАТО послало РФ четкий сигнал

Так, по словам генерала, Россия изменила поведение после того, как НАТО жестко отреагировало на нарушение воздушного пространства Польши и Эстонии в сентябре.

Как напоминает издание, 12 сентября три российских военных самолета находились в небе Эстонии 12 минут. НАТО подняло истребители в воздух и вывело их оттуда.

Ранее, 9 сентября, более 20 российских беспилотников вошли в воздушное пространство Польши. Самолеты НАТО впервые с начала войны в Украине обстреливали российские цели.

"Мы видим признаки того, что россияне пытаются быть более осторожными, что они поняли, что подошли слишком близко к границе или пересекли ее в некоторых случаях, особенно если говорить об инциденте с дронами в Польше", - сказал Гринкевич.

РФ продолжит испытывать НАТО

"У нас есть эффект сдерживания, но они все равно будут пытаться действовать гибридными методами, чтобы испытывать Альянс", - отметил Гринкевич.

В отношении Эстонии Министерство обороны России отрицало нарушение самолетами воздушного пространства страны, заявив, что они пролетали над нейтральными водами. В случае с Польшей Москва заявила, что ее беспилотники наносили удары в Украине и не были направлены на Польшу.

После того, как самолеты покинули воздушное пространство Эстонии, "они прошли очень далеко и облетели Эстонию", - сказал Гринкевич.

"Поэтому, по моему мнению, это свидетельствует о том, что они понимали, что мы ответим, что мы способны ответить, и что они не хотели, чтобы ситуация повторилась", - добавил он.

Кроме того, европейские страны подозревают, что Россия стоит за серией недавних дрон-атак, включая инциденты в аэропортах Дании и Норвегии и над нефтяными платформами в Северном море.

Так, с начала сентября страны Северной Европы зафиксировали по меньшей мере 38 подобных случаев.

Москва традиционно отрицает свою причастность.