НАТО имеет все средства, чтобы защитить свое воздушное пространство, - Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте ответил, может ли страна-член Альянса сама принимать решение о сбивании дронов.

Об этом он сказал перед встречей министров обороны стран-членов НАТО, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Позвольте мне обратиться к россиянам: если они намеренно попытаются что-то против НАТО, у нас есть все средства и полномочия, чтобы защитить каждый дюйм воздушного пространства и территории НАТО", - сказал он.

Рютте отметил, что НАТО учится у Украины по противодействию враждебным целям.

"Но если посмотреть на случаи в Польше и Эстонии - мы действовали именно так, как вы от нас ожидаете: если дрон представлял угрозу, его сбивали; если самолет МиГ-31 вошел в воздушное пространство Эстонии - мы оценили, что угрозы не было, и его вывели за пределы пространства итальянские F-35. Именно так мы тренируемся и готовимся. И, друзья, это не новое. Мы делаем это уже 60-70 лет - и с советскими, и с российскими самолетами. Поэтому некоторые дебаты, которые я вижу в публичном пространстве - имеет ли НАТО полномочия - да, имеет. И, конечно, ежедневно нужно адаптироваться к новым технологиям", - добавил генсек НАТО.

