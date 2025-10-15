РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11411 посетитель онлайн
Новости Нарушение воздушного пространства
323 10

НАТО имеет все средства, чтобы защитить свое воздушное пространство, - Рютте

Рютте ответил, может ли НАТО самостоятельно сбивать дроны РФ

Генсек НАТО Марк Рютте ответил, может ли страна-член Альянса сама принимать решение о сбивании дронов.

Об этом он сказал перед встречей министров обороны стран-членов НАТО, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Позвольте мне обратиться к россиянам: если они намеренно попытаются что-то против НАТО, у нас есть все средства и полномочия, чтобы защитить каждый дюйм воздушного пространства и территории НАТО", - сказал он.

Также читайте: Рютте: Россия может атаковать НАТО в случае нападения Китая на Тайвань, чтобы "занять время"

Рютте отметил, что НАТО учится у Украины по противодействию враждебным целям.

"Но если посмотреть на случаи в Польше и Эстонии - мы действовали именно так, как вы от нас ожидаете: если дрон представлял угрозу, его сбивали; если самолет МиГ-31 вошел в воздушное пространство Эстонии - мы оценили, что угрозы не было, и его вывели за пределы пространства итальянские F-35. Именно так мы тренируемся и готовимся. И, друзья, это не новое. Мы делаем это уже 60-70 лет - и с советскими, и с российскими самолетами. Поэтому некоторые дебаты, которые я вижу в публичном пространстве - имеет ли НАТО полномочия - да, имеет. И, конечно, ежедневно нужно адаптироваться к новым технологиям", - добавил генсек НАТО.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

НАТО (10440) Рютте Марк (498)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+1
США мають, а НАТО хтозна
Вже час створювати системи які будуть збивати чи знешкоджувати безпілотники
показать весь комментарий
15.10.2025 10:27 Ответить
+1
Так вони є і Рютте про це сказав), але ви ж розумієте які засоби, у повітря зараз підіймають ф-35 вартістю $240 млн за одиницю які збивають ракетами вартість якої $3 млн. а вартість кацапських шахед 0,2 млн. з вибухівкою і ще менше за муляж обманку.
показать весь комментарий
15.10.2025 10:37 Ответить
+1
З цієї причини їх не збивають, бо кацапи наразі можуть неповороткий НАТО зробити банкрутом, просто тому що наладили масовий випуск дешевих бпла.
показать весь комментарий
15.10.2025 10:41 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мантри не діють,Рютте?
показать весь комментарий
15.10.2025 10:02 Ответить
сумнівно..
показать весь комментарий
15.10.2025 10:05 Ответить
яйка собі прикупили?
показать весь комментарий
15.10.2025 10:06 Ответить
Засоби НАТО як волосся на лобку жинки. Прикриває но не захищає.
показать весь комментарий
15.10.2025 10:10 Ответить
А якщо ненавмисно, то НАТО таких засобів не має. Щось слабо віриться, що таке НАТО кинеться на захист всіх з своїх членів!
показать весь комментарий
15.10.2025 10:12 Ответить
США мають, а НАТО хтозна
Вже час створювати системи які будуть збивати чи знешкоджувати безпілотники
показать весь комментарий
15.10.2025 10:27 Ответить
Так вони є і Рютте про це сказав), але ви ж розумієте які засоби, у повітря зараз підіймають ф-35 вартістю $240 млн за одиницю які збивають ракетами вартість якої $3 млн. а вартість кацапських шахед 0,2 млн. з вибухівкою і ще менше за муляж обманку.
показать весь комментарий
15.10.2025 10:37 Ответить
З цієї причини їх не збивають, бо кацапи наразі можуть неповороткий НАТО зробити банкрутом, просто тому що наладили масовий випуск дешевих бпла.
показать весь комментарий
15.10.2025 10:41 Ответить
ага, бачили вже...
показать весь комментарий
15.10.2025 10:56 Ответить
Вдале фото для цього пiз***бола.)

показать весь комментарий
15.10.2025 11:55 Ответить
 
 