НАТО має всі засоби, щоб захистити свій повітряний простір, - Рютте

Рютте відповів, чи може НАТО самостійно збивати дрони РФ

Генсек НАТО Марк Рютте відповів, чи може країна-член Альянсу сама ухвалювати рішення про збиття дронів.

Про це він сказав під час перед зустріччю міністрів оборони країн-членів НАТО, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Дозвольте мені звернутися до росіян: якщо вони навмисно спробують щось проти НАТО, у нас є всі засоби і повноваження, щоб захистити кожен дюйм повітряного простору і території НАТО", - сказав він.

Рютте зауважив, що НАТО навчається в України щодо протидії ворожим цілям.

"Але якщо подивитись на випадки в Польщі та Естонії - ми діяли саме так, як ви від нас очікуєте: якщо дрон становив загрозу, його збивали; якщо літак МіГ-31 увійшов у повітряний простір Естонії - ми оцінили, що загрози не було, і його вивели за межі простору італійські F-35. Саме так ми тренуємось і готуємось. І, друзі, це не нове. Ми робимо це вже 60-70 років - і з радянськими, і з російськими літаками. Тому деякі дебати, які я бачу в публічному просторі - чи має НАТО повноваження - так, має. І, звісно, щодня потрібно адаптуватися до нових технологій", - додав генсек НАТО.

Мантри не діють,Рютте?
15.10.2025 10:02 Відповісти
сумнівно..
15.10.2025 10:05 Відповісти
яйка собі прикупили?
15.10.2025 10:06 Відповісти
Засоби НАТО як волосся на лобку жинки. Прикриває но не захищає.
15.10.2025 10:10 Відповісти
А якщо ненавмисно, то НАТО таких засобів не має. Щось слабо віриться, що таке НАТО кинеться на захист всіх з своїх членів!
15.10.2025 10:12 Відповісти
США мають, а НАТО хтозна
Вже час створювати системи які будуть збивати чи знешкоджувати безпілотники
15.10.2025 10:27 Відповісти
 
 