НАТО має всі засоби, щоб захистити свій повітряний простір, - Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте відповів, чи може країна-член Альянсу сама ухвалювати рішення про збиття дронів.

Про це він сказав під час перед зустріччю міністрів оборони країн-членів НАТО, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Дозвольте мені звернутися до росіян: якщо вони навмисно спробують щось проти НАТО, у нас є всі засоби і повноваження, щоб захистити кожен дюйм повітряного простору і території НАТО", - сказав він.

Рютте зауважив, що НАТО навчається в України щодо протидії ворожим цілям.

"Але якщо подивитись на випадки в Польщі та Естонії - ми діяли саме так, як ви від нас очікуєте: якщо дрон становив загрозу, його збивали; якщо літак МіГ-31 увійшов у повітряний простір Естонії - ми оцінили, що загрози не було, і його вивели за межі простору італійські F-35. Саме так ми тренуємось і готуємось. І, друзі, це не нове. Ми робимо це вже 60-70 років - і з радянськими, і з російськими літаками. Тому деякі дебати, які я бачу в публічному просторі - чи має НАТО повноваження - так, має. І, звісно, щодня потрібно адаптуватися до нових технологій", - додав генсек НАТО.

