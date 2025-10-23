Науседа о вторжении самолетов РФ: Это вопиющее нарушение территориальной целостности Литвы
Президент Литвы Гитанас Науседа назвал нарушение воздушного пространства российскими истребителями "вопиющим нарушением международного права и территориальной целостности Литвы".
Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
Что предшествовало
Ранее литовское Минобороны сообщило, что этим вечером российский самолет Су-30 и самолет-заправщик Ил-78 пролетели по территории Литвы около 700 метров за 18 секунд.
Для перехвата российских самолетов подняли два испанских истребителя Eurofighter Typhoon, которые выполняют миссию воздушного патрулирования НАТО. Сейчас они продолжают патрулирование в воздухе.
Реакция властей Литвы
В ответ на этот инцидент литовский МИД вызовет представителей российского посольства для "выражения протеста против безрассудного и опасного поведения".
"Это еще раз подтверждает важность усиления готовности европейских сил противовоздушной обороны", - добавил Науседа.
