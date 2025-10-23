РУС
Новости Нарушение полетов самолетов рф Нарушение воздушного пространства
2 705 26

Науседа о вторжении самолетов РФ: Это вопиющее нарушение территориальной целостности Литвы

Гитанас Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа назвал нарушение воздушного пространства российскими истребителями "вопиющим нарушением международного права и территориальной целостности Литвы".

Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

Что предшествовало

Ранее литовское Минобороны сообщило, что этим вечером российский самолет Су-30 и самолет-заправщик Ил-78 пролетели по территории Литвы около 700 метров за 18 секунд.

Для перехвата российских самолетов подняли два испанских истребителя Eurofighter Typhoon, которые выполняют миссию воздушного патрулирования НАТО. Сейчас они продолжают патрулирование в воздухе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вильнюс обвиняет Минск в нарушении воздушного пространства

Реакция властей Литвы

В ответ на этот инцидент литовский МИД вызовет представителей российского посольства для "выражения протеста против безрассудного и опасного поведения".

"Это еще раз подтверждает важность усиления готовности европейских сил противовоздушной обороны", - добавил Науседа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ поняла предупреждение НАТО после нарушений воздушного пространства Польши и Эстонии, - генерал Гринкевич

Автор: 

Литва (2631) самолет (3723) Науседа Гитанас (302)
Топ комментарии
+8
"Зловживання важкими наркотиками шкодить вашому здоров"ю..."
23.10.2025 21:20 Ответить
+5
Сбивайте трусливые клоуны.
23.10.2025 21:12 Ответить
+2
Це відповідь очільнику НАТО на заяву що збивати російські повітряні цілі на території країн Європи будуть тільки після обговорень чи загрозливі вони чи просто тут політати їм захотілось.
23.10.2025 21:27 Ответить
Сбивайте трусливые клоуны.
23.10.2025 21:12 Ответить
"Зловживання важкими наркотиками шкодить вашому здоров"ю..."
23.10.2025 21:20 Ответить
На болотах свято? Тирнет дали?
23.10.2025 21:43 Ответить
Тобі протекцію скласти, на консультацію до нарколога? Я з ним рибалю частенько - можу тобі допомогти...
23.10.2025 21:42 Ответить
Так домовляться? Я в суботу на рибалку їду...
23.10.2025 21:55 Ответить
От бачиш - тобі ще й психіатр потрібен - бо ти дієш у стані "викривленій свідомості". Я тобі про одне, а ти - про інше... Це вже ШИЗОФРЕНІЯ...
23.10.2025 22:11 Ответить
Шо за бред?
23.10.2025 21:29 Ответить
Таварісча на побивку з психінтернату відпустили , от він до інтернету добрався , а приват 24 йому намагається трафік заблокувати
23.10.2025 22:44 Ответить
Якесь неподобство
23.10.2025 21:24 Ответить
а уявіть що вашу дружину чпокали 18 сек.
23.10.2025 21:27 Ответить
...................але ж не кінчили в неї )))

НАТА така НАТА
23.10.2025 21:28 Ответить
Це відповідь очільнику НАТО на заяву що збивати російські повітряні цілі на території країн Європи будуть тільки після обговорень чи загрозливі вони чи просто тут політати їм захотілось.
23.10.2025 21:27 Ответить
Залетіти заправником- це сурово. Хоч лайном не кидалися, як Трамп у своєму роліку .
23.10.2025 21:27 Ответить
Ага , особливо якщо взяти до уваги його габарити і накласти на відстань прольоту - 700 метрів , вийде "дуже сурово " . А якщо іще додати що кацапські літуни без вживання С2Н5ОН , охолодженого рідким азотом , не злітають , то цю "суворість" можна записати як міліметраж ((
23.10.2025 22:56 Ответить
Ні, це ще не кричуще. Можна ніц не робити.
23.10.2025 21:35 Ответить
От тепер ставайте в ряд і кричіть.💪
23.10.2025 21:39 Ответить
Звичайно досить важко збити лiтаки за 18 секунд. Якщо тiльки наздогнати лiтаки над Кацапщиною пiсля такого вже як вони втекуть...
23.10.2025 21:39 Ответить
🤣 літакі літять будем всех бамбить
23.10.2025 21:41 Ответить
І сильно кричали?
23.10.2025 21:48 Ответить
А збивати при погрозі хто там обіцяв?
23.10.2025 22:17 Ответить
Чув анекдот про "найвидше у світі " ? За 18 секунд хіба оте "найшвидше " зумієш зробити . Чи як ти пропонуєш цього збиття досягнути ?
23.10.2025 23:00 Ответить
 
 