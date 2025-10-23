Науседа о вторжении самолетов РФ: Это вопиющее нарушение территориальной целостности Литвы

Президент Литвы Гитанас Науседа назвал нарушение воздушного пространства российскими истребителями "вопиющим нарушением международного права и территориальной целостности Литвы".

Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

Что предшествовало

Ранее литовское Минобороны сообщило, что этим вечером российский самолет Су-30 и самолет-заправщик Ил-78 пролетели по территории Литвы около 700 метров за 18 секунд.

Для перехвата российских самолетов подняли два испанских истребителя Eurofighter Typhoon, которые выполняют миссию воздушного патрулирования НАТО. Сейчас они продолжают патрулирование в воздухе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вильнюс обвиняет Минск в нарушении воздушного пространства

Реакция властей Литвы

В ответ на этот инцидент литовский МИД вызовет представителей российского посольства для "выражения протеста против безрассудного и опасного поведения".

"Это еще раз подтверждает важность усиления готовности европейских сил противовоздушной обороны", - добавил Науседа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ поняла предупреждение НАТО после нарушений воздушного пространства Польши и Эстонии, - генерал Гринкевич