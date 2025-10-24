Будрис призывает НАТО ввести ротацию ПВО после вторжения самолетов РФ в Литву

После того как 23 октября в Литву на несколько секунд вторглись два российских самолета, литовский министр иностранных дел Кястутис Будрис призывает НАТО быстрее внедрить ротационную систему противовоздушной обороны.

Защита Литвы

"Приглашение и позиция Литвы очень четкая - мы должны наконец реализовать то, о чем договорились на Вильнюсском саммите 2023 года: в регионе должна быть внедрена ротационная противовоздушная оборона, мы также должны увеличить силы в странах Балтии, как в виде истребителей, так и наземных средств противовоздушной обороны", - заявил глава литовской дипломатии.

По его словам, сдерживание работает тогда, когда противник видит цену своих действий, видит убытки, которые придут к нему за несоблюдение определенных установленных правил.

"Мы видим, что Россия не несет никаких больших затрат. Этот риск ничего не стоит. Вход в воздушное пространство НАТО ничего не стоит. Это должно чего-то стоить", - подчеркнул Будрис.

Он добавил, что в ближайшее время в форматах Евросоюза и НАТО будут обсуждать усиление сдерживания в прифронтовых государствах.

Что предшествовало

23 октября литовское Минобороны сообщило, что этим вечером российский самолет Су-30 и самолет-заправщик Ил-78 пролетели по территории Литвы около 700 метров за 18 секунд.

Для перехвата российских самолетов подняли два испанских истребителя Eurofighter Typhoon, которые выполняют миссию воздушного патрулирования НАТО. Сейчас они продолжают патрулирование в воздухе.

Президент Литвы Гитанас Науседа назвал инцидент "вопиющим нарушением международного права и территориальной целостности".

