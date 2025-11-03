Румыния получит 18 истребителей F-16 от Нидерландов за 1 евро

Министерство обороны Румынии заключило соглашение с правительством Нидерландов о приобретении 18 истребителей F-16 Fighting Falcon вместе с необходимым оборудованием.

Как сообщает Цензор.НЕТ, подписание контракта состоялось в понедельник, 3 ноября, сообщил министр обороны Йонуц Муштяну в Facebook.

По словам министра, эти самолеты будут использоваться исключительно для подготовки пилотов на базе Европейского учебного центра F-16 в Фэтеште, который стал региональным центром тренировок военных летчиков из стран НАТО и партнеров Альянса.

"Приобретение осуществляется по символической цене один евро. Это разумная инвестиция в обучение, сотрудничество и будущее", - подчеркнул Муштяну.

Ранее Нидерланды уже передали часть истребителей для работы учебного центра, который активно используется для совместной подготовки пилотов.

США выводят часть войск из Румынии

О закупке истребителей сообщили после того, как Соединенные Штаты заявили о сокращении своего военного контингента в Румынии и пересмотре численности части американских войск, размещенных на восточном фланге НАТО в рамках процесса переоценки глобальной позиции вооруженных сил США.

Позже президент Румынии Никушор Дан заявил, что присутствие американских военных в стране остается стабильным, а сокращение компенсируется усилением европейских сил и модернизацией оснащения.

Он также заверил, что стратегическое партнерство между Румынией и США остается неизменным.

Американские военные базы на территории страны продолжат функционировать, а передача техники будет продолжаться.

"Сдерживание угроз на восточном фланге НАТО компенсируется существенным усилением военного оснащения и увеличением присутствия европейских сил — в полной координации с американскими партнерами", — отметил Никушор Дан.

США заранее проинформировали о сокращении военного контингента

Между тем в НАТО подчеркнули, что изменения в размещении американских войск - это обычная практика, а общая численность контингента США в Европе остается большей, чем в предыдущие годы.

"Корректировка в размещении войск США не является чем-то необычным", - отметили в НАТО.

Ранее сообщалось, что Европа начала готовиться к сокращению военного присутствия США.

