Румыния получит 18 истребителей F-16 от Нидерландов за 1 евро
Министерство обороны Румынии заключило соглашение с правительством Нидерландов о приобретении 18 истребителей F-16 Fighting Falcon вместе с необходимым оборудованием.
Как сообщает Цензор.НЕТ, подписание контракта состоялось в понедельник, 3 ноября, сообщил министр обороны Йонуц Муштяну в Facebook.
По словам министра, эти самолеты будут использоваться исключительно для подготовки пилотов на базе Европейского учебного центра F-16 в Фэтеште, который стал региональным центром тренировок военных летчиков из стран НАТО и партнеров Альянса.
"Приобретение осуществляется по символической цене один евро. Это разумная инвестиция в обучение, сотрудничество и будущее", - подчеркнул Муштяну.
Ранее Нидерланды уже передали часть истребителей для работы учебного центра, который активно используется для совместной подготовки пилотов.
США выводят часть войск из Румынии
О закупке истребителей сообщили после того, как Соединенные Штаты заявили о сокращении своего военного контингента в Румынии и пересмотре численности части американских войск, размещенных на восточном фланге НАТО в рамках процесса переоценки глобальной позиции вооруженных сил США.
Позже президент Румынии Никушор Дан заявил, что присутствие американских военных в стране остается стабильным, а сокращение компенсируется усилением европейских сил и модернизацией оснащения.
Он также заверил, что стратегическое партнерство между Румынией и США остается неизменным.
Американские военные базы на территории страны продолжат функционировать, а передача техники будет продолжаться.
"Сдерживание угроз на восточном фланге НАТО компенсируется существенным усилением военного оснащения и увеличением присутствия европейских сил — в полной координации с американскими партнерами", — отметил Никушор Дан.
США заранее проинформировали о сокращении военного контингента
Между тем в НАТО подчеркнули, что изменения в размещении американских войск - это обычная практика, а общая численность контингента США в Европе остается большей, чем в предыдущие годы.
"Корректировка в размещении войск США не является чем-то необычным", - отметили в НАТО.
Ранее сообщалось, что Европа начала готовиться к сокращению военного присутствия США.
літаки будуть використовуватися в навчальних цілях в регіональному центрі НАТО
себто і для навчання наших пілотів
.
.
курва !
.
даю 10 ойро!!!
перекоси в західних арміях дивують, є авіація і флот, все решта деградовано.
про ППО забули виробляти у якого срок служби до 60 років
ця війна показала настільки західний світ деградований