Румыния получит 18 истребителей F-16 от Нидерландов за 1 евро

Нидерланды продают Румынии истребители F-16 за 1 евро

Министерство обороны Румынии заключило соглашение с правительством Нидерландов о приобретении 18 истребителей F-16 Fighting Falcon вместе с необходимым оборудованием.

Как сообщает Цензор.НЕТ, подписание контракта состоялось в понедельник, 3 ноября, сообщил министр обороны Йонуц Муштяну в Facebook.

По словам министра, эти самолеты будут использоваться исключительно для подготовки пилотов на базе Европейского учебного центра F-16 в Фэтеште, который стал региональным центром тренировок военных летчиков из стран НАТО и партнеров Альянса.

"Приобретение осуществляется по символической цене один евро. Это разумная инвестиция в обучение, сотрудничество и будущее", - подчеркнул Муштяну.

Ранее Нидерланды уже передали часть истребителей для работы учебного центра, который активно используется для совместной подготовки пилотов.

США выводят часть войск из Румынии

О закупке истребителей сообщили после того, как Соединенные Штаты заявили о сокращении своего военного контингента в Румынии и пересмотре численности части американских войск, размещенных на восточном фланге НАТО в рамках процесса переоценки глобальной позиции вооруженных сил США.

Позже президент Румынии Никушор Дан заявил, что присутствие американских военных в стране остается стабильным, а сокращение компенсируется усилением европейских сил и модернизацией оснащения.

Он также заверил, что стратегическое партнерство между Румынией и США остается неизменным.
Американские военные базы на территории страны продолжат функционировать, а передача техники будет продолжаться.

"Сдерживание угроз на восточном фланге НАТО компенсируется существенным усилением военного оснащения и увеличением присутствия европейских сил — в полной координации с американскими партнерами", — отметил Никушор Дан.

США заранее проинформировали о сокращении военного контингента

Между тем в НАТО подчеркнули, что изменения в размещении американских войск - это обычная практика, а общая численность контингента США в Европе остается большей, чем в предыдущие годы.

"Корректировка в размещении войск США не является чем-то необычным", - отметили в НАТО.

Ранее сообщалось, что Европа начала готовиться к сокращению военного присутствия США.

Топ комментарии
+9
Оманська Гнида просто потужний дипломат насрало і обісралось скрізь де могло
показать весь комментарий
03.11.2025 21:03 Ответить
+4
читайте уважно;

літаки будуть використовуватися в навчальних цілях в регіональному центрі НАТО

себто і для навчання наших пілотів

.
показать весь комментарий
03.11.2025 21:15 Ответить
+2
можна мені один?
даю 10 ойро!!!
показать весь комментарий
03.11.2025 21:22 Ответить
Укрвїна пролітає?
показать весь комментарий
03.11.2025 21:01 Ответить
Оманська Гнида просто потужний дипломат насрало і обісралось скрізь де могло
показать весь комментарий
03.11.2025 21:03 Ответить
Румунія передасть ці літаки далі в Україну
показать весь комментарий
03.11.2025 21:12 Ответить
читайте уважно;

літаки будуть використовуватися в навчальних цілях в регіональному центрі НАТО

себто і для навчання наших пілотів

.
показать весь комментарий
03.11.2025 21:15 Ответить
Хай вчаться
показать весь комментарий
03.11.2025 21:16 Ответить
...бо перед тим як літати, треба навчитись літати

.
показать весь комментарий
03.11.2025 21:16 Ответить
мав би совість і клепку в голові стьобатись над загиблими Героями

курва !

.
показать весь комментарий
03.11.2025 21:58 Ответить
можна мені один?
даю 10 ойро!!!
показать весь комментарий
03.11.2025 21:22 Ответить
всрате НАТО наробило літаків на трильйони євро і кожні 30 років списує

перекоси в західних арміях дивують, є авіація і флот, все решта деградовано.

про ППО забули виробляти у якого срок служби до 60 років

ця війна показала настільки західний світ деградований
показать весь комментарий
03.11.2025 21:35 Ответить
Й@бане знущання.
показать весь комментарий
03.11.2025 21:47 Ответить
а що румунські пілоти вже вивчили гарно англійську мову ?
показать весь комментарий
03.11.2025 21:52 Ответить
 
 