Пограничники разоблачили людей, которые пытались переправить в Румынию военнообязанного мужчину. ФОТО

В Закарпатье разоблачены дельцы, которые пытались переправить в Румынию военнообязанного мужчину.

За "услугу" требовали 5 тысяч долларов

В целом была задокументирована преступная деятельность трех человек. Также правоохранители задокументировали факт передачи денежных средств в сумме 5000 долларов США, информирует Цензор.НЕТ.

Один из фигурантов уголовного производства задержан. Ему объявлено о подозрении. В случае доказательства вины подозреваемого в суде, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до девяти лет.

Меры по разоблачению перевозчиков пограничники проводили совместно с сотрудниками МРВ УСБУ в Закарпатской области и СВ Мукачевского РУП под процессуальным руководством Мукачевской окружной прокуратуры.

Пограничники разоблачили группу лиц

Госпогранслужба (6965) Румыния (1188) Закарпатская область (2703)
Чергова хохляцька гніда, за яку повинні воювати інші.
03.11.2025 13:18 Ответить
? Ну да ну да всі воюють лише за цього хлопця. Воює кожний за своє життя і за збереження життя рідних і як не дивно за збереження капіталів тих хто має сотні міліонів. Але точно не за чувака який може дав останні 5000
03.11.2025 13:27 Ответить
взагалі не зрозумів!!!!
у прикордонників є право: Досудове розслідування

добро пожаловать в шоу голобородька!!!
03.11.2025 13:29 Ответить
Юа велком, ДПСУ повноправний суб'єкт ОРД, оце так (ПВУ з 1991 до 2005, ДПСУ з 2005 - до тепер), оце так дивно, що не знав???? отакої, а почитай КПКУ там є "доручення" ( в тому числі на проведення слідчого експерименту та контроль за вчиненням злочину - з передачаю коштів, попередньо оформлених під протокол слідчим СБУ - за підслідністю) і т.д. і т.п. багато нового взнаєш.
03.11.2025 14:05 Ответить
піздець!
03.11.2025 14:08 Ответить
Невже і ці мали листи з ГУР МОУ??
Санкції зеленський буде об'являть йому, чи так передадуть **********, як Бая чи Мегеру з Секретаріату КМУ!?!?!?
03.11.2025 13:45 Ответить
Оберуть на третій строк(зараз йде другий),стіну збудує найвеличніший
03.11.2025 14:04 Ответить
 
 