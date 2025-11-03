Пограничники разоблачили людей, которые пытались переправить в Румынию военнообязанного мужчину. ФОТО

В Закарпатье разоблачены дельцы, которые пытались переправить в Румынию военнообязанного мужчину.

За "услугу" требовали 5 тысяч долларов

В целом была задокументирована преступная деятельность трех человек. Также правоохранители задокументировали факт передачи денежных средств в сумме 5000 долларов США, информирует Цензор.НЕТ.

Один из фигурантов уголовного производства задержан. Ему объявлено о подозрении. В случае доказательства вины подозреваемого в суде, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до девяти лет.

Меры по разоблачению перевозчиков пограничники проводили совместно с сотрудниками МРВ УСБУ в Закарпатской области и СВ Мукачевского РУП под процессуальным руководством Мукачевской окружной прокуратуры.

Читайте также: Попытки граждан прорваться через границу в Закарпатье не единичны. КПП обустроят блоками-заградителями, - ГПСУ

Читайте: Возможны очереди: Польша вводит новую систему контроля еще на двух крупных пунктах пересечения границы с Украиной