Пограничники разоблачили людей, которые пытались переправить в Румынию военнообязанного мужчину. ФОТО
В Закарпатье разоблачены дельцы, которые пытались переправить в Румынию военнообязанного мужчину.
За "услугу" требовали 5 тысяч долларов
В целом была задокументирована преступная деятельность трех человек. Также правоохранители задокументировали факт передачи денежных средств в сумме 5000 долларов США, информирует Цензор.НЕТ.
Один из фигурантов уголовного производства задержан. Ему объявлено о подозрении. В случае доказательства вины подозреваемого в суде, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до девяти лет.
Меры по разоблачению перевозчиков пограничники проводили совместно с сотрудниками МРВ УСБУ в Закарпатской области и СВ Мукачевского РУП под процессуальным руководством Мукачевской окружной прокуратуры.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
у прикордонників є право: Досудове розслідування
добро пожаловать в шоу голобородька!!!
Санкції зеленський буде об'являть йому, чи так передадуть **********, як Бая чи Мегеру з Секретаріату КМУ!?!?!?