Попытки граждан прорваться через границу на Закарпатье не единичны. КПП обустроят блоками-заградителями, - ГПСУ

Возле КПП на Закарпатье устанавливают бетонные блоки-заградители, которые будут предотвращать попытки прорыва транспортных средств через государственную границу Украины, поскольку такие попытки фиксируются нередко.

Об этом в телеэфире сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Что говорят в ГПСУ?

Попытки прорваться через границу не единичны, довольно часто отдельные граждане, уже находясь в пунктах пропуска или еще на подъезде к ним, пытаются прорваться через границу, в том числе повредив шлагбаумы, и Государственная пограничная служба с теми органами, которые отвечают за обустройство пунктов пропуска, постоянно проводят работу для того, чтобы сделать такие действия невозможными", - отметил Демченко.

Дополнительные меры безопасности

По его словам, пограничники совместно со Службой развития и восстановления инфраструктуры Закарпатской ОГА принимают дополнительные меры безопасности на автодорогах, ведущих к пунктам пропуска. В частности, устанавливаются средства, которые заставляют транспортные средства снижать скорость.

Также в рамках усиления инженерной защиты обустраиваются дополнительные конструкции, которые делают невозможными попытки прорыва автомобилей через линию контроля, в частности повреждение шлагбаумов или других элементов пограничной инфраструктуры.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что мобилизованный адвокат прорвал границу на Закарпатье и сбежал в Венгрию: травмирован пограничник.

Пресс-секретарь Мукачевского пограничного отряда Леся Федорова подтвердила инцидент. По ее словам, в настоящее время начальником 27 пограничного отряда назначено служебное расследование.

В ЕРДР внесены сведения об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 348 УК "Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего".

