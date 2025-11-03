Попытки граждан прорваться через границу на Закарпатье не единичны. КПП обустроят блоками-заградителями, - ГПСУ
Возле КПП на Закарпатье устанавливают бетонные блоки-заградители, которые будут предотвращать попытки прорыва транспортных средств через государственную границу Украины, поскольку такие попытки фиксируются нередко.
Об этом в телеэфире сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Что говорят в ГПСУ?
Попытки прорваться через границу не единичны, довольно часто отдельные граждане, уже находясь в пунктах пропуска или еще на подъезде к ним, пытаются прорваться через границу, в том числе повредив шлагбаумы, и Государственная пограничная служба с теми органами, которые отвечают за обустройство пунктов пропуска, постоянно проводят работу для того, чтобы сделать такие действия невозможными", - отметил Демченко.
Дополнительные меры безопасности
По его словам, пограничники совместно со Службой развития и восстановления инфраструктуры Закарпатской ОГА принимают дополнительные меры безопасности на автодорогах, ведущих к пунктам пропуска. В частности, устанавливаются средства, которые заставляют транспортные средства снижать скорость.
Также в рамках усиления инженерной защиты обустраиваются дополнительные конструкции, которые делают невозможными попытки прорыва автомобилей через линию контроля, в частности повреждение шлагбаумов или других элементов пограничной инфраструктуры.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что мобилизованный адвокат прорвал границу на Закарпатье и сбежал в Венгрию: травмирован пограничник.
- Пресс-секретарь Мукачевского пограничного отряда Леся Федорова подтвердила инцидент. По ее словам, в настоящее время начальником 27 пограничного отряда назначено служебное расследование.
- В ЕРДР внесены сведения об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 348 УК "Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего".
атака відбувається на білу расу, не лише українців
коли люди це зрозуміють
Це концтабір. Тюрма чи ще які заклади покарання таке використовують. Щоб засуджені не втікали.
Поздоровляю зедібілів з перемогою! Ви зробили себе разом в восьмий раз! Чи в який? Щось я збився з рахунку...
Об этом https://www.telegraph.co.uk/world-news/2025/10/29/100000-young-men-flee-ukraine-two-months/ сообщает The Telegraph со ссылкой на данные пограничной службы Польши.
В издании подчеркивают, что это число больше, чем некоторые европейские армии, и напоминают, что как американские политики и топ-военные, так и европейские ранее указывали на то, что огорчены тем, что Киев отказывается призывать мужчин боеспособного возраста.
По правде говоря, я не знаю, как эту новость комментировать.
Есть определенная аксиома военной архитектуры: война всегда была и будет делом молодых - не только по причине того, что молодые мужчины кратно здоровее и могут проще переживать физические нагрузки, - но и по еще уйме причин.
Например, по той причине, что обычно им нечего терять, так как они еще не обзавелись ни семьями, ни чем-то, чего успели бы добиться в жизни, а также они в среднем храбрее, чем 40-60-летние, так как с опытом и знаниями растет и уровень осторожности и боязливости.
Именно поэтому армии всего мира состоят из 18-30-летних.
Когда в Украине власть отказалась призывать на войну молодых, до 25 лет, мужчин, это можно было объяснить катастрофической демографией (Украина буквально вымирает: если не будет кратно повышена рождаемость - не один, а два и три ребенка, - то выхода из этой ситуации нет) и попыткой Киева спасти то немногое молодое поколение.
Это казалось разумным в моменте: мол, сегодня воюем - завтра уже не воюем, и вот юнлингов сохранили.
Но российско-украинская война - это не про момент, это надолго, и на очень долгое время: даже если будет заморозка, Москва от Украины не отстанет.
У Украины нет никакого иного выхода, кроме как стать государством-военным лагерем.
Это в том числе привлечение юнлингов к защите государства.
И я помню, как еще год назад украинские компетентные спикеры говорили, что, вероятно, все к этому и идет - что молодежь будет в конечном итоге призвана и привлечена к обороне государства.
Но нет, власть почему-то решила отказаться от целой категории молодых людей, дав им возможность покинуть страну.
Зачем, с какой целью, как государство от этого выиграет - я не понимаю, да и никто не понимает; в том же The Telegraph тоже удивляются.
Несомненно, Украине самой решать, кого ей отправлять на войну и как защищать свое государство, но есть в этой войне много моментов, которые в плане решений просто непонятны.
И да, повторюсь снова: полная милитаризация всего - от государства и до общества (в чем роль государства, так как общество никогда не милитаризуется само по себе) - это не опция, это единственный способ выжить.
Особенно когда против тебя такой враг, как Россия, а шире - азиатские деспотии, которые ее суппортят.
Зеленский в одном из интервью как-то ответил на вопрос, готова ли Украина воевать долго, сказав, что да: Украина может стать как Израиль - всегда готовой и всегда воюющей.
Ок, только в Израиле есть закон о воинской повинности, который обязывает 18-летних мальчиков и девочек идти на службу и отдать несколько своих лет (а иногда и здоровье, или и вовсе свою жизнь) государству.
Не свобода выбора - мол, может, хочу в АОИ, а может, хочу в Европу, - а именно обязательная служба и воинская повинность.
Люди никогда и нигде не хотят служить, воевать и тем более умирать - и именно поэтому воинская повинность и называется повинностью.
Именно поэтому вопрос о войне - это вопрос о государстве, не об обществе (общество воевать не хочет нигде и никогда).
И именно поэтому война - это самый главный краш-тест для государства: насколько государство сможет мобилизовать и заставить своих граждан выполнять свой долг.
И меня порой до глубины души пугает, что приходится проговаривать настолько банальные и азбучные вещи…
@yigal_levin
Я не кажу про золотий резерв, який на низькому старті, екіпірований та злагоджений.
і, звісно заміновані всі підходи!
південь схід північ розмінував, захід замінував.
добро пожаловать в шоу голобородька!!!!
Це ж країна мрій, за яку ви двічі голосували.
Чого ж тікаєте, дурні?