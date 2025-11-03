РУС
Попытки граждан прорваться через границу на Закарпатье не единичны. КПП обустроят блоками-заградителями, - ГПСУ

Венгерский парламент одобрил строительство еще одного КПП на границе с Украиной

Возле КПП на Закарпатье устанавливают бетонные блоки-заградители, которые будут предотвращать попытки прорыва транспортных средств через государственную границу Украины, поскольку такие попытки фиксируются нередко.

Об этом в телеэфире сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Что говорят в ГПСУ?

Попытки прорваться через границу не единичны, довольно часто отдельные граждане, уже находясь в пунктах пропуска или еще на подъезде к ним, пытаются прорваться через границу, в том числе повредив шлагбаумы, и Государственная пограничная служба с теми органами, которые отвечают за обустройство пунктов пропуска, постоянно проводят работу для того, чтобы сделать такие действия невозможными", - отметил Демченко.

Читайте также: "Не ведем учет": в Госпогранслужбе прокомментировали выезд более 100 тысяч мужчин до 22 лет

Дополнительные меры безопасности

По его словам, пограничники совместно со Службой развития и восстановления инфраструктуры Закарпатской ОГА принимают дополнительные меры безопасности на автодорогах, ведущих к пунктам пропуска. В частности, устанавливаются средства, которые заставляют транспортные средства снижать скорость.

Также в рамках усиления инженерной защиты обустраиваются дополнительные конструкции, которые делают невозможными попытки прорыва автомобилей через линию контроля, в частности повреждение шлагбаумов или других элементов пограничной инфраструктуры.

Что предшествовало?

  • Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что мобилизованный адвокат прорвал границу на Закарпатье и сбежал в Венгрию: травмирован пограничник.
  • Пресс-секретарь Мукачевского пограничного отряда Леся Федорова подтвердила инцидент. По ее словам, в настоящее время начальником 27 пограничного отряда назначено служебное расследование.
  • В ЕРДР внесены сведения об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 348 УК "Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего".

Читайте: Купил фальшивое свидетельство о ребенке за криптовалюту, чтобы выехать за границу: в Винницкой области задержан мужчина, - ГПСУ. ФОТО

Госпогранслужба (6965) граница (5418) Демченко Андрей (325) Закарпатская область (2703)
+12
колючий дріт під напругою та вишки з кулеметами!!!
і, звісно заміновані всі підходи!

південь схід північ розмінував, захід замінував.
добро пожаловать в шоу голобородька!!!!
03.11.2025 10:13 Ответить
+11
03.11.2025 10:10 Ответить
+11
Тут фішечка в тому що загородження встановлюють на виїзді з країни. А не на в'їзді.
Це концтабір. Тюрма чи ще які заклади покарання таке використовують. Щоб засуджені не втікали.
Поздоровляю зедібілів з перемогою! Ви зробили себе разом в восьмий раз! Чи в який? Щось я збився з рахунку...
03.11.2025 10:10 Ответить
наберіть у пошуку гугл white mother with child - буде біла жінка і чорні діти
атака відбувається на білу расу, не лише українців
коли люди це зрозуміють
03.11.2025 10:09 Ответить
03.11.2025 10:10 Ответить
Тут фішечка в тому що загородження встановлюють на виїзді з країни. А не на в'їзді.
Це концтабір. Тюрма чи ще які заклади покарання таке використовують. Щоб засуджені не втікали.
Поздоровляю зедібілів з перемогою! Ви зробили себе разом в восьмий раз! Чи в який? Щось я збився з рахунку...
03.11.2025 10:10 Ответить
Просто піхоти не вистачає, тому треба ставити блоки, що вдієш. Треба більше піхоти.
03.11.2025 10:12 Ответить
Піхоти вистачає. Але на фронт ніхто не хоче.
03.11.2025 10:16 Ответить
Почти 100 000 украинских мужчин боеспособного возраста (от 18 и до 22 лет) покинули страну за последние два месяца, после того как украинские власти разрешили выезд этой категории людей.

Об этом https://www.telegraph.co.uk/world-news/2025/10/29/100000-young-men-flee-ukraine-two-months/ сообщает The Telegraph со ссылкой на данные пограничной службы Польши.

В издании подчеркивают, что это число больше, чем некоторые европейские армии, и напоминают, что как американские политики и топ-военные, так и европейские ранее указывали на то, что огорчены тем, что Киев отказывается призывать мужчин боеспособного возраста.

По правде говоря, я не знаю, как эту новость комментировать.

Есть определенная аксиома военной архитектуры: война всегда была и будет делом молодых - не только по причине того, что молодые мужчины кратно здоровее и могут проще переживать физические нагрузки, - но и по еще уйме причин.

Например, по той причине, что обычно им нечего терять, так как они еще не обзавелись ни семьями, ни чем-то, чего успели бы добиться в жизни, а также они в среднем храбрее, чем 40-60-летние, так как с опытом и знаниями растет и уровень осторожности и боязливости.

Именно поэтому армии всего мира состоят из 18-30-летних.

Когда в Украине власть отказалась призывать на войну молодых, до 25 лет, мужчин, это можно было объяснить катастрофической демографией (Украина буквально вымирает: если не будет кратно повышена рождаемость - не один, а два и три ребенка, - то выхода из этой ситуации нет) и попыткой Киева спасти то немногое молодое поколение.

Это казалось разумным в моменте: мол, сегодня воюем - завтра уже не воюем, и вот юнлингов сохранили.

Но российско-украинская война - это не про момент, это надолго, и на очень долгое время: даже если будет заморозка, Москва от Украины не отстанет.

У Украины нет никакого иного выхода, кроме как стать государством-военным лагерем.

Это в том числе привлечение юнлингов к защите государства.

И я помню, как еще год назад украинские компетентные спикеры говорили, что, вероятно, все к этому и идет - что молодежь будет в конечном итоге призвана и привлечена к обороне государства.

Но нет, власть почему-то решила отказаться от целой категории молодых людей, дав им возможность покинуть страну.

Зачем, с какой целью, как государство от этого выиграет - я не понимаю, да и никто не понимает; в том же The Telegraph тоже удивляются.

Несомненно, Украине самой решать, кого ей отправлять на войну и как защищать свое государство, но есть в этой войне много моментов, которые в плане решений просто непонятны.

И да, повторюсь снова: полная милитаризация всего - от государства и до общества (в чем роль государства, так как общество никогда не милитаризуется само по себе) - это не опция, это единственный способ выжить.

Особенно когда против тебя такой враг, как Россия, а шире - азиатские деспотии, которые ее суппортят.

Зеленский в одном из интервью как-то ответил на вопрос, готова ли Украина воевать долго, сказав, что да: Украина может стать как Израиль - всегда готовой и всегда воюющей.

Ок, только в Израиле есть закон о воинской повинности, который обязывает 18-летних мальчиков и девочек идти на службу и отдать несколько своих лет (а иногда и здоровье, или и вовсе свою жизнь) государству.

Не свобода выбора - мол, может, хочу в АОИ, а может, хочу в Европу, - а именно обязательная служба и воинская повинность.

Люди никогда и нигде не хотят служить, воевать и тем более умирать - и именно поэтому воинская повинность и называется повинностью.

Именно поэтому вопрос о войне - это вопрос о государстве, не об обществе (общество воевать не хочет нигде и никогда).

И именно поэтому война - это самый главный краш-тест для государства: насколько государство сможет мобилизовать и заставить своих граждан выполнять свой долг.

И меня порой до глубины души пугает, что приходится проговаривать настолько банальные и азбучные вещи…

@yigal_levin
03.11.2025 10:17 Ответить
Помилуйте ви вже хоч тих 18-22. В умовах вічної війни однаково без різниці, випустили їх чи ні.
03.11.2025 10:34 Ответить
Ну хтось виживе
03.11.2025 11:14 Ответить
Якщо порахувати - 40 000 втекло через кордон, 200 000 сзч, 200 000 тримає фронт то де решта піхоти? При тому що в нас армія - мільйон.
Я не кажу про золотий резерв, який на низькому старті, екіпірований та злагоджений.
03.11.2025 10:25 Ответить
Решта служить політруками, їм воювати неможна.
03.11.2025 10:31 Ответить
депутани обмовилися у нас тцк під 200 000,та поліції >350 000,18-22 у поліцію,а тцк і самих поліцаїв в окопи...
03.11.2025 11:06 Ответить
Так, це нагадує великий концтабір, але не для всіх. Для своїю хуцпи кордони відкриті в обидва боки. Але я маю сказати так, що ті, 73%, що наголосовали за цю корупцію і концтабір мають спочатку знищити ворога - кацапів, яким відкрили двері, розмінували наші території, відвели наші війська, знищили ракетні програми і захищають міндічів, що виводили по 5 мільярдів евро з оборонного бюджету.., а потім хай йдуть на всі 4 сторони.
03.11.2025 10:48 Ответить
Тема для перегукування ухилянтів і кацапських ботів...
03.11.2025 10:13 Ответить
Ти хто з них?
03.11.2025 10:16 Ответить
З окопу пишеш?
03.11.2025 10:29 Ответить
Зведений хор, у вишиванках та косоворотках з "перекладачем", це дуже помітно за коментарями на роликах про ТЦК, поліцію, і "злочинну владу", причому й ті й інші це чудово розуміють, ставлячи один одному "лайки", рідко хто пошле "за кораблем".
03.11.2025 10:54 Ответить
колючий дріт під напругою та вишки з кулеметами!!!
і, звісно заміновані всі підходи!

південь схід північ розмінував, захід замінував.
добро пожаловать в шоу голобородька!!!!
03.11.2025 10:13 Ответить
было бы смешно если бы не было так печально... В любом случае ситуация напоминает падающий пылающий самолет, как недавно в комментариях написал какой-то пользователь. Прямо в точку, остаётся только пристегнутся и попытаться выжить
03.11.2025 10:54 Ответить
Агов, зєбіли.
Це ж країна мрій, за яку ви двічі голосували.
Чого ж тікаєте, дурні?
03.11.2025 10:28 Ответить
Концтабір імені Зеленського для кріпаків.
03.11.2025 10:39 Ответить
Куди і навіщо прориваються нарідці 73%? Ваша країна мрій тут - в Маріуполі, Авдіївцуі, Бахмуті, Соледарі, Херсоні, Харкові, Павлограді, Покровську, Сумах, Чернігові.., а не на тому Заході! У кожній області за "країну мрій Боневтіка Потужно-Брехливого і його кодлу арахамій, гогілашвілі, татарових, смірнових, портнових, єрмаків, міндічів, Бень, гезнікових, шурмів... проголосували від 70 і до 90%.
03.11.2025 10:44 Ответить
Зеленський будує країну по прикладу свого куміра. Як вдало карти лягли
03.11.2025 10:53 Ответить
Потужне покращення)
03.11.2025 10:57 Ответить
Прямо протилежно тому,що обіцяв на стадіоні-до відома зелеухих,які так повірили п...здуну,в потім ще й за нього голосували
03.11.2025 10:58 Ответить
О, вже мова про загороджувальні загони пішла. А може краще подумати над тим, щоб всі кошти витрачати на потреби ЗСУ, а не захмарні зарплати, ремонт доріг, державних установ і укріплення західного кордону
03.11.2025 11:10 Ответить
Наріду 73% не сподобався безвіз з ЄС, якого досягли попердники під час президенства Порошенка, що вибрали свою смерть і узурпацію влади. Поржали? Чого біжите, топитеся в Тисі, замерзаєте в лісах Карпат, переодягаєтеся в жіночий одяг? На виборчі дільниці бігли не передягаючись під пісні з кінофільму "Слуга наріду"? Краще йдіть проривайте двері ТЦК, щоб вас 73% взяли на фронт, в штурмовики. Вимагайте браковані міни, яких наштампували сто тисяч і мультяшні ракети міндіча "Фламінго". Намащуйте на хліб обіцянки Боневтіка. Чи тут заварили зелену кашу, а за вас хтось має з нею мати справу?
03.11.2025 11:13 Ответить
 
 