"Не ведемо обліку": У Держприкордонслужбі прокоментували виїзд понад 100 тисяч чоловіків до 22 років

Державна прикордонна служба України не веде облік перетину кордону громадянами за віком.

Про це заявив речник Держпррикордонслужби Андрій Демченко, коментуючи матеріал видання The Telegraph, в якому зазначалося, що польська прикордонна служба повідомила, що 99 тис. українських чоловіків віком від 18 до 22 років перетнули кордон від кінця серпня, передає Інтерфакс-Україна.

"Вкотре зазначу, що Держприкордонслужба не веде облік перетину кордону громадянами за віком. Від моменту, як чоловікам 18-22 (включно) дозволено перетин кордону під час дії воєнного стану, а ця норма, нагадаю, почала діяти 28 серпня, вони його перетинають як на виїзд так і на в'їзд", – сказав Демченко.

Він підкреслив, що значного впливу на пасажиропотік ця категорія громадян України не становить.

Водночас, за даними польських прикордонників, із січня до кінця серпня до Польщі в’їхало близько 45,3 тис. українських чоловіків віком від 18 до 22 років.

При цьому в Німеччині кількість українських чоловіків віком від 18 до 22 років, які прибувають щотижня, зросла з 19 до понад 1 тис. до середини вересня, а до жовтня вона зросла до 1400-1800 на тиждень.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

На початку жовтня повідомлялося, що 41% роботодавців в Україні відчули вплив на заповнення вакансій від рішення про дозвіл чоловікам 18-22 років безперешкодно перетинати кордон.

До того стало відомо, що за три тижні від моменту дозволу для чоловіків віком 18-22 років на виїзд за межі України, 37% українських роботодавців зіткнулися зі звільненнями чоловіків цієї вікової категорії.

Нагадаємо, від 28 серпня чоловіків віком від 18 до 22 років включно розпочали випускати за кордон. Відповідні зміни до своєї постанови Кабмін ухвалив 26 серпня на виконання доручення президента Володимира Зеленського.