Понад 40% роботодавців в Україні відчули вплив дозволу на виїзд молодих чоловіків за кордон

Наразі 41% роботодавців в Україні відчули вплив на заповнення вакансій від рішення про дозвіл чоловікам 18-22 років безперешкодно перетинати кордон.

Про це розповіла керівниця напряму OLX.Робота Марія Абдулліна, передає Укрінформ.

"Станом на зараз 41% роботодавців уже відчули помітний вплив цієї постанови (про дозвіл на виїзд, – ред.), частково відчули – 14%, 34% роботодавців зазначають, що ще не помітили змін", – сказала Абдулліна

Ще 9% опитаних роботодавців поки важко відповісти, чи вплинув дозвіл на виїзд чоловіків 18-22 років на роботу бізнесу.

Серед респондентів 59% зазначили, що зросла кількість звільнень серед молодих працівників, 54% – що стало важче шукати молодих кандидатів на вакансії, у 43% респондентів зменшилася кількість відгуків на вакансії.

Погіршення якості кандидатів на стартові посади помітили 24% роботодавців, зростання зарплатних очікувань кандидатів – 14%.

Дозвіл на виїзд за кордон чоловіків 18-22 років змусив частину роботодавців переглянути свої кадрові стратегії.

Так, 32% опитаних роботодавців почали активніше залучати старших кандидатів, 16% – активніше залучати жінок. Лише 2% роботодавців почали шукати працівників за кордоном, по 3% розширили пошук кандидатів на інші області України та запустили програми навчання/перекваліфікації вже наявного персоналу, 4% – почали працювати з фрілансерами.

Тимчасово заморозили розширення бізнесу 15% респондентів, розглядають можливість повного/часткового припинення діяльності – 9%, оптимізували штат – 6%, намагаються утримати молодь додатковими бонусами – 5%.

При цьому 36% опитаних роботодавців підтримують згадану постанову уряду, 33% – не підтримують.

Раніше повідомлялося, що за три тижні від моменту дозволу для чоловіків віком 18-22 років на виїзд за межі України, 37% українських роботодавців зіткнулися зі звільненнями чоловіків цієї вікової категорії.

Нагадаємо, від 28 серпня чоловіків віком від 18 до 22 років включно розпочали випускати за кордон. Відповідні зміни до своєї постанови Кабмін ухвалив 26 серпня на виконання доручення президента Володимира Зеленського.