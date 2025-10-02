БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Понад 40% роботодавців в Україні відчули вплив дозволу на виїзд молодих чоловіків за кордон

Понад 40% роботодавців в Україні відчули вплив дозволу на виїзд молодих чоловіків за кордон

Наразі 41% роботодавців в Україні відчули вплив на заповнення вакансій від рішення про дозвіл чоловікам 18-22 років безперешкодно перетинати кордон.

Про це розповіла керівниця напряму OLX.Робота Марія Абдулліна, передає Укрінформ.

"Станом на зараз 41% роботодавців уже відчули помітний вплив цієї постанови (про дозвіл на виїзд, – ред.), частково відчули – 14%, 34% роботодавців зазначають, що ще не помітили змін", – сказала Абдулліна

Ще 9% опитаних роботодавців поки важко відповісти, чи вплинув дозвіл на виїзд чоловіків 18-22 років на роботу бізнесу.

Серед респондентів 59% зазначили, що зросла кількість звільнень серед молодих працівників, 54% – що стало важче шукати молодих кандидатів на вакансії, у 43% респондентів зменшилася кількість відгуків на вакансії.

Погіршення якості кандидатів на стартові посади помітили 24% роботодавців, зростання зарплатних очікувань кандидатів – 14%.

Більше читайте в нашому Telegram-каналі

Дозвіл на виїзд за кордон чоловіків 18-22 років змусив частину роботодавців переглянути свої кадрові стратегії.

Так, 32% опитаних роботодавців почали активніше залучати старших кандидатів, 16% – активніше залучати жінок. Лише 2% роботодавців почали шукати працівників за кордоном, по 3%  розширили пошук кандидатів на інші області України та запустили програми навчання/перекваліфікації вже наявного персоналу, 4% – почали працювати з фрілансерами.

Тимчасово заморозили розширення бізнесу 15% респондентів, розглядають можливість повного/часткового припинення діяльності – 9%, оптимізували штат – 6%, намагаються утримати молодь додатковими бонусами – 5%.

При цьому 36% опитаних роботодавців підтримують згадану постанову уряду, 33% – не підтримують.

Раніше повідомлялося, що за три тижні від моменту дозволу для чоловіків віком 18-22 років на виїзд за межі України, 37% українських роботодавців зіткнулися зі звільненнями чоловіків цієї вікової категорії.

Нагадаємо, від 28 серпня чоловіків віком від 18 до 22 років включно розпочали випускати за кордон. Відповідні зміни до своєї постанови Кабмін ухвалив 26 серпня на виконання доручення президента Володимира Зеленського.

Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».

це з перед виборчих обіцянок зеленського
02.10.2025 18:35 Відповісти
Только идиот может рубить сук, на котором сидит !!!!!!!
Надеюсь,этого идиота- ждет пожизненное!!!
02.10.2025 18:35 Відповісти
Ну ось що таке "здорова конкуренція". А то закрити кордони і розповідати, як у нас все добре. Люди завжди голосують гривнею та ногами. Платіть конкурентноспроможні зарплати і буде вам щастя А тут відкрили кордони - і "мильна бульбашка" луснула. Роботодавці теж були частково задоволені тим, що кордони закриті: можна платити мізерні зарплати, надаючи людям бронь, і люди будуть сумлінно працювати

Тут іще ніхто не позначив, які саме вакансії опинился без людей. Дайте но здогадаюся? Касир-оператор на "Новій пошті" або менеджер з продажу? Бггг)) Так це тимчасова робота - бо я не знаю людей, які мріють працювати на вказаних посадах. нічого не маю проти цих спеціальностей, але це точно не мрія всього життя

Ще раз: платіть гроші
02.10.2025 18:41 Відповісти
Крім них ще невідома кількість працездатного середнього віку виїхала, так 40 відсотків це ще мало буде, коли почнуть закриватися цілі підприємства від нехватки робітників
02.10.2025 18:32 Відповісти
Вже зараз готуються завозити з південної азії, мій знайомий в проекті
02.10.2025 18:40 Відповісти
Моя суб'єктивна думка - будуть залучати іноземців. Бо скоро якщо ти громадянин України і підлягаєш мобілізації - важко буде знайти нормальну роботу. Бізнес теж зрозуміти можна. Як на моєму підприємстві вірно кажуть: "Наша задача, щоб у нас працювали люди, а не щоб ми робили "план" воєнкомату". І от тоді всі борцуни з тим, хто балакає на іншій мові, будуть згадуівати своїх співгромадян, як святош. Бо якщо почнуть масово заїжджати мігранти та кучкуватися і встановлювати свої правила в ареалах існування - я подивлюся, як ці всі "прострілювачі колін" будуть сидіти мовчки. Бо там ніхто розмовляти не буде. Воно все до того іде. Я ща влітку 2022-го року казав, коли стало зрозуміло, що війна затяглася - нічого гарного нас не чекає
02.10.2025 18:54 Відповісти
Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».

це з перед виборчих обіцянок зеленського
02.10.2025 18:35 Відповісти
Є такі оголошення - в Інтернаціональний легіон
02.10.2025 20:39 Відповісти
Только идиот может рубить сук, на котором сидит !!!!!!!
Надеюсь,этого идиота- ждет пожизненное!!!
02.10.2025 18:35 Відповісти
а тих 73%, що за нього голосували,
що чекає?
ані ніпрічьом?
02.10.2025 19:18 Відповісти
Ну, а якже готували та приймали, таке недолуге рішення, без врахування цього критерію у КМУ та ВРУ (держсекретарі КМУ і фахова експертиза міністерств, Секретаріату КМУ, Комітетів ВРУ,….)!
Умеров з РНБОУ, зрозуміле діло, нерухомістю заклопотаний був у Філадельфії США, теж не близький Світ, та й бюрократія США щодо таких грошей, звідки, умови …
А щодо Особливо періоду та московської війни в Україні, з 2014 року, ніяка голова на посадах в Урядовому кварталі, навіть не подумала про https://zakon.rada.gov.ua/go/607-2014-%D0%BF Про затвердження структури військового резерву ...https://zakon.rada.gov.ua › ...
12 лист. 2014 р. - Мобілізаційний людський резерв включає військовозобов'язаних, які призначені для комплектування вищих військових навчальних закладів, навчальни ...
Виходить, що це зроблено урядовцями Свириденко навмисно, для нанесення Україні шкоди!?!?
02.10.2025 18:39 Відповісти
Зєлєбобі закортіло, бо вночі в ліжку йому єлдак на вушко нашепотів, кабмін взяв під козирьок
02.10.2025 18:42 Відповісти
тобто, отримати диплом магістра та іти працювати баристою?
чи в фокстрот?
чи офіціантом?
чи рабом у ахметова?

діти біжіть!
біжіть не обертаючись!
в цій країні нема місця освіченим чесним амбітним молодим людям!
це країна тотальної корупції та кумівства!
02.10.2025 18:39 Відповісти
це так,
але освічених та чесних дуже мало,
та й вони вже напевно давно втекли..
02.10.2025 19:21 Відповісти
Ну ось що таке "здорова конкуренція". А то закрити кордони і розповідати, як у нас все добре. Люди завжди голосують гривнею та ногами. Платіть конкурентноспроможні зарплати і буде вам щастя А тут відкрили кордони - і "мильна бульбашка" луснула. Роботодавці теж були частково задоволені тим, що кордони закриті: можна платити мізерні зарплати, надаючи людям бронь, і люди будуть сумлінно працювати

Тут іще ніхто не позначив, які саме вакансії опинился без людей. Дайте но здогадаюся? Касир-оператор на "Новій пошті" або менеджер з продажу? Бггг)) Так це тимчасова робота - бо я не знаю людей, які мріють працювати на вказаних посадах. нічого не маю проти цих спеціальностей, але це точно не мрія всього життя

Ще раз: платіть гроші
02.10.2025 18:41 Відповісти
Я не писав, що мене цікавлять тільки гроші. Але "патужністю" та "незламністю" за комуналку не заплатиш. А вільний вибір місця проживання і роботи - це вже "зрада"?? Слава богу, що моя доньку уїхала в 2022-му році і повертатися не бажає у цей "совок"
показати весь коментар
Крім Заходу є ще купа країн
Якщо людина адекватна і має освіту і професію - вона починає працювати і наповнювати бюджет країни
Захід нічого не вимагав, бо зруйнувалася ціла купа логістики із-за заборонивиїзду чоловікам. Бізнесу нафіг не всралися всі ці обсеження, як і звичайним людям. Життя одне і кожен живе так, як вважає за потрібнм. Але люди із СРСР вважають, що вони мають право розпоряджатися чужим життям: ще треба ввести "пятирічка за три роки" та обов'язковий збір картоплі студентами на канікулах. Ну і перегляд вечірнього "марахвону"
02.10.2025 19:08 Відповісти
Люди обрали жити трохи складніше, але в цивілізованій країні. Це не ваша справа, що я роблю і чим буду займатися в житті. Готуйтеся працювати навіть на пенсії
02.10.2025 19:13 Відповісти
Українці працьовиті, тому вони потрібні, як платники податків Ви можете писати, скільки завгодно, але кожен буде проживати своє життя
02.10.2025 19:09 Відповісти
цей совок - ваш!
для своєї доньки ви його будували, навіщо?
треба бути відповідальним...батьком
02.10.2025 19:16 Відповісти
Так тобі вже кацапи заплатили!
02.10.2025 19:04 Відповісти
Пусть хоть молодежь в нормальных странах поживет.
02.10.2025 18:52 Відповісти
Так подивіться на "совкові" коментарі
02.10.2025 18:57 Відповісти
дєди ваєвалі,
совок будували,
він розвалився..
втікайте дітки, хто куди,
дєди все просрали..
02.10.2025 19:11 Відповісти
Нехай ці работодавці подякують Зеленському і його шоблі!
02.10.2025 19:02 Відповісти
вони його і обирали!
02.10.2025 19:07 Відповісти
Якщо синуля вені славського виїхав і інші безцінні діти безцінних родаків, то скоро цю лавочку прикриють. Недарма почались оці дивні опитування.
02.10.2025 19:27 Відповісти
зекодла лишила Украину будущего, больше половины этих парней не вернутся.
02.10.2025 19:28 Відповісти
Тобто в країні так гарно, що щоб люди це зрозуміли, треба посадити їх на ланцюг і розказувати про гарне майбутнє України
02.10.2025 19:34 Відповісти
Третина армії в СЗЧ бігає, а люди вчепилися до тих, хто законно виїхав з України. Пишіть що завгодно, а у кожного своє життя і ваша писанина ні на що не вплине
02.10.2025 19:36 Відповісти

