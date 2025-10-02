Понад 40% роботодавців в Україні відчули вплив дозволу на виїзд молодих чоловіків за кордон
Наразі 41% роботодавців в Україні відчули вплив на заповнення вакансій від рішення про дозвіл чоловікам 18-22 років безперешкодно перетинати кордон.
Про це розповіла керівниця напряму OLX.Робота Марія Абдулліна, передає Укрінформ.
"Станом на зараз 41% роботодавців уже відчули помітний вплив цієї постанови (про дозвіл на виїзд, – ред.), частково відчули – 14%, 34% роботодавців зазначають, що ще не помітили змін", – сказала Абдулліна
Ще 9% опитаних роботодавців поки важко відповісти, чи вплинув дозвіл на виїзд чоловіків 18-22 років на роботу бізнесу.
Серед респондентів 59% зазначили, що зросла кількість звільнень серед молодих працівників, 54% – що стало важче шукати молодих кандидатів на вакансії, у 43% респондентів зменшилася кількість відгуків на вакансії.
Погіршення якості кандидатів на стартові посади помітили 24% роботодавців, зростання зарплатних очікувань кандидатів – 14%.
Дозвіл на виїзд за кордон чоловіків 18-22 років змусив частину роботодавців переглянути свої кадрові стратегії.
Так, 32% опитаних роботодавців почали активніше залучати старших кандидатів, 16% – активніше залучати жінок. Лише 2% роботодавців почали шукати працівників за кордоном, по 3% розширили пошук кандидатів на інші області України та запустили програми навчання/перекваліфікації вже наявного персоналу, 4% – почали працювати з фрілансерами.
Тимчасово заморозили розширення бізнесу 15% респондентів, розглядають можливість повного/часткового припинення діяльності – 9%, оптимізували штат – 6%, намагаються утримати молодь додатковими бонусами – 5%.
При цьому 36% опитаних роботодавців підтримують згадану постанову уряду, 33% – не підтримують.
Раніше повідомлялося, що за три тижні від моменту дозволу для чоловіків віком 18-22 років на виїзд за межі України, 37% українських роботодавців зіткнулися зі звільненнями чоловіків цієї вікової категорії.
Нагадаємо, від 28 серпня чоловіків віком від 18 до 22 років включно розпочали випускати за кордон. Відповідні зміни до своєї постанови Кабмін ухвалив 26 серпня на виконання доручення президента Володимира Зеленського.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
це з перед виборчих обіцянок зеленського
Надеюсь,этого идиота- ждет пожизненное!!!
що чекає?
ані ніпрічьом?
Умеров з РНБОУ, зрозуміле діло, нерухомістю заклопотаний був у Філадельфії США, теж не близький Світ, та й бюрократія США щодо таких грошей, звідки, умови …
А щодо Особливо періоду та московської війни в Україні, з 2014 року, ніяка голова на посадах в Урядовому кварталі, навіть не подумала про https://zakon.rada.gov.ua/go/607-2014-%D0%BF Про затвердження структури військового резерву ...https://zakon.rada.gov.ua › ...
12 лист. 2014 р. - Мобілізаційний людський резерв включає військовозобов'язаних, які призначені для комплектування вищих військових навчальних закладів, навчальни ...
Виходить, що це зроблено урядовцями Свириденко навмисно, для нанесення Україні шкоди!?!?
чи в фокстрот?
чи офіціантом?
чи рабом у ахметова?
діти біжіть!
біжіть не обертаючись!
в цій країні нема місця освіченим чесним амбітним молодим людям!
це країна тотальної корупції та кумівства!
але освічених та чесних дуже мало,
та й вони вже напевно давно втекли..
Тут іще ніхто не позначив, які саме вакансії опинился без людей. Дайте но здогадаюся? Касир-оператор на "Новій пошті" або менеджер з продажу? Бггг)) Так це тимчасова робота - бо я не знаю людей, які мріють працювати на вказаних посадах. нічого не маю проти цих спеціальностей, але це точно не мрія всього життя
Ще раз: платіть гроші
Якщо людина адекватна і має освіту і професію - вона починає працювати і наповнювати бюджет країни
Захід нічого не вимагав, бо зруйнувалася ціла купа логістики із-за заборонивиїзду чоловікам. Бізнесу нафіг не всралися всі ці обсеження, як і звичайним людям. Життя одне і кожен живе так, як вважає за потрібнм. Але люди із СРСР вважають, що вони мають право розпоряджатися чужим життям: ще треба ввести "пятирічка за три роки" та обов'язковий збір картоплі студентами на канікулах. Ну і перегляд вечірнього "марахвону"
для своєї доньки ви його будували, навіщо?
треба бути відповідальним...батьком
совок будували,
він розвалився..
втікайте дітки, хто куди,
дєди все просрали..