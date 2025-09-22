37% роботодавців поскаржились на звільнення чоловіків віком 18-22 років після дозволу на виїзд, – опитування

За три тижні від моменту дозволу для чоловіків віком 18-22 років на виїзд за межі України, 37% українських роботодавців зіткнулися зі звільненнями чоловіків цієї вікової категорії.

Про це йдеться в дослідженні Work.ua, у якому взяв участь 1 091 роботодавець.

Серед малого бізнесу, де працює до 10 найманих працівників, лише 19% зіткнулися з проблемою звільнення, а от серед роботодавців із понад 1 тис. працівників про цей виклик заявили аж 60% респондентів.

Найчастіше про наявність звільнень заявляли респонденти з таких галузей:

готельно-ресторанний бізнес – 65% опитаних представників цієї галузі вказали, що в їхній компанії вже є звільнення;

роздрібна торгівля – 59%;

харчова промисловість – 52%;

будівельна промисловість і деревообробка – 47%;

гуртова торгівля, дистрибуція, імпорт, експорт – 43%;

транспорт, логістика – 31%.

За даними Work.ua, частка кандидатів віком 18-22 роки складає не більш як 16% від усіх шукачів роботи, причому здебільшого це жінки. Розподіл за статтю саме в цій віковій групі зазвичай такий: 35-38% чоловіків і 62-65% жінок. Проте від 26 серпня частка чоловіків у цій віковій групі почала зменшуватися. Зараз вона складає 31%.

Чоловіки віком 18-22 років шукають роботу в таких категоріях:

"IT, комп'ютери, інтернет" – 14%;

"Продаж, закупівля" – 8%;

"Роздрібна торгівля" – 6%;

"Робочі спеціальності, виробництво" – 6%;

"Секретаріат, діловодство, АГВ" – 6%;

"Телекомунікації та зв'язок" – 6%;

"Маркетинг, реклама, PR" – 5%;

"Логістика, склад, ЗЕД" – 5%;

"Сфера обслуговування" – 5%.

Раніше директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський пояснив, що в Україні проживає майже 700 тис. чоловіків віком 18-22 роки, здебільшого це студенти. На ринку праці, за його словами, реально задіяно лише 200-300 тис. із цієї групи.

Читайте також: Польські прикордонники зафіксували різке зростання виїзду молодих чоловіків з України після рішення Зеленського

Як повідомлялося, Прикордонна служба Польща останнім часом зафіксувала суттєве збільшення кількості молодих чоловіків віком від 18 до 22 років, які прибувають з України.

У Держприкордонслужбі України раніше заявили, що не ведуть статистику того, скільки чоловіків від 18 до 22 років виїхали за кордон під час воєнного стану після зняття Кабміном офіційних обмежень.

Нагадаємо, від 28 серпня чоловіків віком від 18 до 22 років включно розпочали випускати за кордон. Відповідні зміни до своєї постанови Кабмін ухвалив 26 серпня на виконання доручення президента Володимира Зеленського.