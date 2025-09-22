БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
37% роботодавців поскаржились на звільнення чоловіків віком 18-22 років після дозволу на виїзд, – опитування

37% роботодавців в Україні заявили про звільнення чоловіків 18-22 років після дозволу на виїзд

За три тижні від моменту дозволу для чоловіків віком 18-22 років на виїзд за межі України, 37% українських роботодавців зіткнулися зі звільненнями чоловіків цієї вікової категорії.

Про це йдеться в дослідженні Work.ua, у якому взяв участь 1 091 роботодавець.

Серед малого бізнесу, де працює до 10 найманих працівників, лише 19% зіткнулися з проблемою звільнення, а от серед роботодавців із понад 1 тис. працівників про цей виклик заявили аж 60% респондентів.

Найчастіше про наявність звільнень заявляли респонденти з таких галузей:

  • готельно-ресторанний бізнес – 65% опитаних представників цієї галузі вказали, що в їхній компанії вже є звільнення;
  • роздрібна торгівля – 59%;
  • харчова промисловість – 52%;
  • будівельна промисловість і деревообробка – 47%;
  • гуртова торгівля, дистрибуція, імпорт, експорт – 43%;
  • транспорт, логістика – 31%.

Читайте більше важливих новин у Telegram-каналі БізнесЦензор

За даними Work.ua, частка кандидатів віком 18-22 роки складає не більш як 16% від усіх шукачів роботи, причому здебільшого це жінки. Розподіл за статтю саме в цій віковій групі зазвичай такий: 35-38% чоловіків і 62-65% жінок. Проте від 26 серпня частка чоловіків у цій віковій групі почала зменшуватися. Зараз вона складає 31%.

Чоловіки віком 18-22 років шукають роботу в таких категоріях:

  • "IT, комп'ютери, інтернет" – 14%;
  • "Продаж, закупівля" – 8%;
  • "Роздрібна торгівля" – 6%;
  • "Робочі спеціальності, виробництво" – 6%;
  • "Секретаріат, діловодство, АГВ" – 6%;
  • "Телекомунікації та зв'язок" – 6%;
  • "Маркетинг, реклама, PR" – 5%;
  • "Логістика, склад, ЗЕД" – 5%;
  • "Сфера обслуговування" – 5%.

Раніше директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський пояснив, що в Україні проживає майже 700 тис. чоловіків віком 18-22 роки, здебільшого це студенти. На ринку праці, за його словами, реально задіяно лише 200-300 тис. із цієї групи.

Як повідомлялося, Прикордонна служба Польща останнім часом зафіксувала суттєве збільшення кількості молодих чоловіків віком від 18 до 22 років, які прибувають з України.

У Держприкордонслужбі України раніше заявили, що не ведуть статистику того, скільки чоловіків від 18 до 22 років виїхали за кордон під час воєнного стану після зняття Кабміном офіційних обмежень.

Нагадаємо, від 28 серпня чоловіків віком від 18 до 22 років включно розпочали випускати за кордон. Відповідні зміни до своєї постанови Кабмін ухвалив 26 серпня на виконання доручення президента Володимира Зеленського.

безробіття (378) кордон (1178) робота (954) чоловіки (27)
Два місяці назад - вантажник на дві години - був 400 грн , зараз вже 500 . Дефіцит молоді . Ну що ж доведеться мабуть жіночок -борчинь за рівні права на розвантаження залучати . Або брати з резервного фонду - прокурорів -депутатів...
22.09.2025 16:57 Відповісти
На мій погляд, може я не правий, якщо роботодавець не взмозі платити своєму робітнику зарплатню еквівалентну хоча би 500€ то нічого себе вважати бізнЬЄсмЄном чи роботодавцем. А якщо робітникам платиш копійки то нічого тоді і жалітися. Як кажуть на шару ніхто працювати вже не буде. Це тільки люди мого покоління в тому числі і я, у яких активна трудова діяльність припала на совок та на 90-ті могли працювати за копійки.
22.09.2025 17:09 Відповісти

