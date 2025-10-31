Купил фальшивое свидетельство о ребенке за криптовалюту, чтобы выехать за границу: в Винницкой области задержан мужчина, - ГПСУ. ФОТО
В Винницкой области пограничники обнаружили мужчину, который пытался незаконно выехать за границу, выдавая себя за многодетного отца.
Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, 35-летний житель Харьковской области во время паспортного контроля предоставил три свидетельства о рождении детей. Два из них не вызвали замечаний, однако третье, якобы выданное в Польше, оказалось поддельным - документ не соответствовал установленному образцу.
После проверки мужчина признался, что купил фальшивое свидетельство за 4000 USDT (Tether), перечислив средства на криптокошелек неизвестному лицу.
Нарушителю отказали в пересечении государственной границы, а об инциденте сообщили в полицию по признакам преступления, предусмотренного ст. 358 УК - "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов".
