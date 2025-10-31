РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9837 посетителей онлайн
Новости Фото Уклонение от мобилизации Подлог документов
744 6

Купил фальшивое свидетельство о ребенке за криптовалюту, чтобы выехать за границу: в Винницкой области задержан мужчина, - ГПСУ. ФОТО

В Винницкой области пограничники обнаружили мужчину, который пытался незаконно выехать за границу, выдавая себя за многодетного отца.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины, передает Цензор.НЕТ.

В Винницкой области пограничники разоблачили харьковчанина
Фото: ГПСУ

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Не ведем учет": В Госпогранслужбе прокомментировали выезд более 100 тысяч мужчин до 22 лет

Как отмечается, 35-летний житель Харьковской области во время паспортного контроля предоставил три свидетельства о рождении детей. Два из них не вызвали замечаний, однако третье, якобы выданное в Польше, оказалось поддельным - документ не соответствовал установленному образцу.

После проверки мужчина признался, что купил фальшивое свидетельство за 4000 USDT (Tether), перечислив средства на криптокошелек неизвестному лицу.

Нарушителю отказали в пересечении государственной границы, а об инциденте сообщили в полицию по признакам преступления, предусмотренного ст. 358 УК - "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минус два российских танка, РСЗО "Град" и полсотни оккупантов: боевая работа операторов БПЛА "Феникс". ВИДЕО

Автор: 

Винницкая область (1123) Госпогранслужба (6962) криптовалюта (97) уклонисты (1156)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Батько двох дітей видавав себе за батька трьох дітей, щоб законно не захищати двох дітей, як законно не захищати трьох дітей. Мерзотник!
показать весь комментарий
31.10.2025 11:23 Ответить
Вот кстати интересный момент-трёх детей можно не защищать, а двух обязан?
показать весь комментарий
31.10.2025 11:28 Ответить
Можливо буряти дивляться - якщо пацан один в сім'ї, то його зразу на штурм Варшави з мосінкою. Відповідно батько такого пацана має йти на фронт, щоб захистити дитину від цієї долі. А якщо буряти бачать - пацан з багатодітної сім'ї, то дають йому шоколадку й відпускають. Відповідно батько може бути спокійний за долю своїх дітей і безтурботно чекати бурятів.
показать весь комментарий
31.10.2025 11:42 Ответить
Коли діти і жінки розважаються закордоном - це вже не про захист.
Але добре, що є такі як ти, зелень заткне ними якість дірки в своїх інтересах.
показать весь комментарий
31.10.2025 11:36 Ответить
Ума нема-считай калека. Наверное от недоедания, бо на фоне погранцов он как "бухенвальдский крепыш".
показать весь комментарий
31.10.2025 11:26 Ответить
Дивно, зараз і зі справжніми свідоцтвами повернуть до місцевого ТЦК оформлювати відстрочку по багатодітності, і вже з нею кордон проходити
показать весь комментарий
31.10.2025 11:27 Ответить
 
 