Купил фальшивое свидетельство о ребенке за криптовалюту, чтобы выехать за границу: в Винницкой области задержан мужчина, - ГПСУ. ФОТО

В Винницкой области пограничники обнаружили мужчину, который пытался незаконно выехать за границу, выдавая себя за многодетного отца.

Как отмечается, 35-летний житель Харьковской области во время паспортного контроля предоставил три свидетельства о рождении детей. Два из них не вызвали замечаний, однако третье, якобы выданное в Польше, оказалось поддельным - документ не соответствовал установленному образцу.

После проверки мужчина признался, что купил фальшивое свидетельство за 4000 USDT (Tether), перечислив средства на криптокошелек неизвестному лицу.

Нарушителю отказали в пересечении государственной границы, а об инциденте сообщили в полицию по признакам преступления, предусмотренного ст. 358 УК - "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов".

