Минус два российских танка, РСЗО "Град" и полсотни оккупантов: боевая работа операторов БпЛА "Феникс". ВИДЕО

В Донецкой области украинские пограничники из подразделения операторов беспилотников "Феникс" уничтожили два российских танка, реактивную систему залпового огня "Град" и около полусотни оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

"В Донецкой области пограничники-операторы БПЛА "Феникс" уничтожили 2 вражеских танка, "Град" и около 50 оккупантов", - отмечается в комментарии к видео.

