Минус два российских танка, РСЗО "Град" и полсотни оккупантов: боевая работа операторов БпЛА "Феникс". ВИДЕО
В Донецкой области украинские пограничники из подразделения операторов беспилотников "Феникс" уничтожили два российских танка, реактивную систему залпового огня "Град" и около полусотни оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.
"В Донецкой области пограничники-операторы БПЛА "Феникс" уничтожили 2 вражеских танка, "Град" и около 50 оккупантов", - отмечается в комментарии к видео.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль