Мінус два російські танки, РСЗВ "Град" та півсотні окупантів: бойова робота операторів БпЛА "Фенікс". ВIДЕО

На Донеччині українські прикордонники з підрозділу операторів безпілотників "Фенікс" знищили два російські танки, реактивну систему залпового вогню "Град" та близько півсотні окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

"На Донеччині прикордонники-оператори БпЛА "Феніксу" знищили 2 ворожих танки, "Град" та близько 50 окупантів", - зазначається у коментарі до відео.

