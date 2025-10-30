УКР
Мінус два російські танки, РСЗВ "Град" та півсотні окупантів: бойова робота операторів БпЛА "Фенікс". ВIДЕО

На Донеччині українські прикордонники з підрозділу операторів безпілотників "Фенікс" знищили два російські танки, реактивну систему залпового вогню "Град" та близько півсотні окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

"На Донеччині прикордонники-оператори БпЛА "Феніксу" знищили 2 ворожих танки, "Град" та близько 50 окупантів", - зазначається у коментарі до відео.

армія рф (19261) Держприкордонслужба ДПСУ (6535) знищення (8620) РСЗВ (237) дрони (6226)
