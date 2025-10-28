П’ять автівок та РСЗВ "Град" окупантів знищені дронами 413-го полку "Рейд". ВIДЕО

Оператори дронів 413-го окремого полку "Рейд" Сил безпілотних систем знищують ворожу техніку та особовий склад військ РФ на Добропільському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, силами оборони уражено 6 одиниць техніки:

3 автівки

1 УАЗ "Буханка"

1 бойова броньована машина

1 реактивна система залпового вогню "Град"

На кадрах видно, як безпілотник влучає в реактивну систему залпового вогню (РСЗВ) "Град" та знищує її.

Відео бійці оприлюднили у своєму телеграм-каналі.

Раніше повідомлялося, що Силами оборони відбито масовану механізовану атаку окупантів біля Добропілля: ворог втратив 15 одиниць техніки.

