П’ять автівок та РСЗВ "Град" окупантів знищені дронами 413-го полку "Рейд". ВIДЕО

Оператори дронів 413-го окремого полку "Рейд" Сил безпілотних систем знищують ворожу техніку та особовий склад військ РФ на Добропільському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, силами оборони уражено 6 одиниць техніки:

  • 3 автівки

  • 1 УАЗ "Буханка"

  • 1 бойова броньована машина

  • 1 реактивна система залпового вогню "Град"

На кадрах видно, як безпілотник влучає в реактивну систему залпового вогню (РСЗВ) "Град" та знищує її.

Відео бійці оприлюднили у своєму телеграм-каналі.

Раніше повідомлялося, що Силами оборони відбито масовану механізовану атаку окупантів біля Добропілля: ворог втратив 15 одиниць техніки.

армія рф (19245) знищення (8609) ЗСУ (8065) РСЗВ (235) дрони (6208) ББМ (33) Сили безпілотних систем (269)
