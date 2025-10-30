ENG
Censor.NET on Facebook Censor.NET on X/Twitter Censor.NET on Telegram Censor.NET on YouTube Android App iOS App RSS
11996 visitors online
News Video Drones against occupiers
944 0

Two Russian tanks, Grad multiple rocket launcher and fifty occupiers taken out: combat performance by Phoenix UAV operators. VIDEO

In Donetsk Oblast, Ukrainian border guards from the Phoenix drone operator unit destroyed two Russian tanks, a Grad multiple rocket launcher system, and about fifty occupiers.

According to Censor.NET, a video recording with fragments of the successful combat operations of Ukrainian soldiers has been published on social media.

"In Donetsk Oblast, border guards operating Phoenix UAVs destroyed two enemy tanks, a Grad, and about 50 occupiers," the video commentary states.

Watch more: Soldiers of 63rd SMB captured occupier: "I didn’t shoot. I was looking for food. I haven’t eaten for six days". VIDEO

Author: 

Russian Army (10417) State Border Patrol (1337) elimination (6128) MRL (142) drones (3276)
Share:
Summarize:
 Support Censor.NET
 
 