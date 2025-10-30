Two Russian tanks, Grad multiple rocket launcher and fifty occupiers taken out: combat performance by Phoenix UAV operators. VIDEO
In Donetsk Oblast, Ukrainian border guards from the Phoenix drone operator unit destroyed two Russian tanks, a Grad multiple rocket launcher system, and about fifty occupiers.
According to Censor.NET, a video recording with fragments of the successful combat operations of Ukrainian soldiers has been published on social media.
"In Donetsk Oblast, border guards operating Phoenix UAVs destroyed two enemy tanks, a Grad, and about 50 occupiers," the video commentary states.
Log in to Censor.NET
Please wait...
For password login follow the link
Using your username as a login is no longer supported!
Forgot your password or login? Restore password
Forgot your password or login? Restore password