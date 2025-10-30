Бійці 3-ї БОП "Свобода" спалили обладнану системою РЕБ російську БМД-4 на Покровському напрямку. ВIДЕО

На Покровському напрямку оператори 3-ї бригади оперативного призначення "Свобода" успішно знищили російську бойову машину десанту БМД-4, яка рухалася разом із засобами радіоелектронної боротьби.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, для знищення техніки українські воїни використали дрони на оптоволокні, що забезпечують стабільний зв’язок навіть у складних умовах перешкод. На опублікованих кадрах видно момент влучання, після якого ворожа бронемашина спалахує і вибухає.

