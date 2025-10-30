Бойцы 3-й БОП "Свобода" сожгли оборудованную системой РЭБ российскую БМД-4 на Покровском направлении. ВИДЕО

На Покровском направлении операторы 3-й бригады оперативного назначения "Свобода" успешно уничтожили российскую боевую машину десанта БМД-4, которая двигалась вместе со средствами радиоэлектронной борьбы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, для уничтожения техники украинские воины использовали дроны на оптоволокне, обеспечивающие стабильную связь даже в сложных условиях помех. На опубликованных кадрах виден момент попадания, после которого вражеская бронемашина вспыхивает и взрывается.

