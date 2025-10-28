Пять автомобилей и РСЗО "Град" оккупантов уничтожены дронами 413-го полка "Рейд". ВИДЕО
Операторы дронов 413-го отдельного полка "Рейд" Сил беспилотных систем уничтожают вражескую технику и личный состав войск РФ на Добропольском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, силами обороны поражены 6 единиц техники:
-
3 автомобиля
-
1 УАЗ "Буханка"
-
1 боевая бронированная машина
-
1 реактивная система залпового огня "Град"
На кадрах видно, как беспилотник попадает в реактивную систему залпового огня (РСЗО) "Град" и уничтожает ее.
Видео бойцы обнародовали в своем телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что Силами обороны отражена массированная механизированная атака оккупантов возле Доброполья: враг потерял 15 единиц техники.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
година тому -українська авіорізня під Покровськом -розбомблені бази дронщиків. Вирізані очі вуха та головні корегуючи осбистго складу