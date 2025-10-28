РУС
Пять автомобилей и РСЗО "Град" оккупантов уничтожены дронами 413-го полка "Рейд". ВИДЕО

Операторы дронов 413-го отдельного полка "Рейд" Сил беспилотных систем уничтожают вражескую технику и личный состав войск РФ на Добропольском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, силами обороны поражены 6 единиц техники:

  • 3 автомобиля

  • 1 УАЗ "Буханка"

  • 1 боевая бронированная машина

  • 1 реактивная система залпового огня "Град"

На кадрах видно, как беспилотник попадает в реактивную систему залпового огня (РСЗО) "Град" и уничтожает ее.

Видео бойцы обнародовали в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что Силами обороны отражена массированная механизированная атака оккупантов возле Доброполья: враг потерял 15 единиц техники.

армия РФ (21083) уничтожение (8287) ВСУ (7048) РСЗО (222) дроны (5234) ББМ (33) Силы беспилотных систем (266)
https://www.youtube.com/watch?v=9Px9rQoEmGE

година тому -українська авіорізня під Покровськом -розбомблені бази дронщиків. Вирізані очі вуха та головні корегуючи осбистго складу
28.10.2025 21:46 Ответить
 
 