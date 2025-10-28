Пять автомобилей и РСЗО "Град" оккупантов уничтожены дронами 413-го полка "Рейд". ВИДЕО

Операторы дронов 413-го отдельного полка "Рейд" Сил беспилотных систем уничтожают вражескую технику и личный состав войск РФ на Добропольском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, силами обороны поражены 6 единиц техники:

3 автомобиля

1 УАЗ "Буханка"

1 боевая бронированная машина

1 реактивная система залпового огня "Град"

На кадрах видно, как беспилотник попадает в реактивную систему залпового огня (РСЗО) "Град" и уничтожает ее.

Видео бойцы обнародовали в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что Силами обороны отражена массированная механизированная атака оккупантов возле Доброполья: враг потерял 15 единиц техники.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты не добрались до позиций ВСУ: 40 бригада ВМС уничтожила катер с российским десантом. ВИДЕО