Купив фальшиве свідоцтво про дитину за криптовалюту, щоб виїхати за кордон: на Вінниччині затримано чоловіка, - ДПСУ. ФОТО

На Вінниччині прикордонники виявили чоловіка, який намагався незаконно виїхати за кордон, видаючи себе за багатодітного батька.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України

Як зазначається, 35-річний житель Харківщини під час паспортного контролю надав три свідоцтва про народження дітей. Два з них не викликали зауважень, однак третє, нібито видане у Польщі, виявилося підробленим - документ не відповідав встановленому зразку.

Після перевірки чоловік зізнався, що купив фальшиве свідоцтво за 4000 USDT (Tether), переказавши кошти на криптогаманець невідомій особі.

Порушнику відмовили у перетині державного кордону, а про інцидент повідомили поліцію за ознаками злочину, передбаченого ст. 358 ККУ - "Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів".

