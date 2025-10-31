УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9936 відвідувачів онлайн
Новини Фото Ухилення від мобілізації Підроблення документів
803 6

Купив фальшиве свідоцтво про дитину за криптовалюту, щоб виїхати за кордон: на Вінниччині затримано чоловіка, - ДПСУ. ФОТО

На Вінниччині прикордонники виявили чоловіка, який намагався незаконно виїхати за кордон, видаючи себе за багатодітного батька.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України, передає Цензор.НЕТ.

На Вінниччині прикордонники викрили харків’янина
Фото: ДПСУ

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Не ведемо обліку": У Держприкордонслужбі прокоментували виїзд понад 100 тисяч чоловіків до 22 років

Як зазначається, 35-річний житель Харківщини під час паспортного контролю надав три свідоцтва про народження дітей. Два з них не викликали зауважень, однак третє, нібито видане у Польщі, виявилося підробленим - документ не відповідав встановленому зразку.

Після перевірки чоловік зізнався, що купив фальшиве свідоцтво за 4000 USDT (Tether), переказавши кошти на криптогаманець невідомій особі.

Порушнику відмовили у перетині державного кордону, а про інцидент повідомили поліцію за ознаками злочину, передбаченого ст. 358 ККУ - "Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мінус два російські танки, РСЗВ "Град" та півсотні окупантів: бойова робота операторів БпЛА "Фенікс". ВIДЕО

Автор: 

Вінницька область (1110) Держприкордонслужба ДПСУ (6539) криптовалюта (775) ухилянти (1227)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Батько двох дітей видавав себе за батька трьох дітей, щоб законно не захищати двох дітей, як законно не захищати трьох дітей. Мерзотник!
показати весь коментар
31.10.2025 11:23 Відповісти
Вот кстати интересный момент-трёх детей можно не защищать, а двух обязан?
показати весь коментар
31.10.2025 11:28 Відповісти
Можливо буряти дивляться - якщо пацан один в сім'ї, то його зразу на штурм Варшави з мосінкою. Відповідно батько такого пацана має йти на фронт, щоб захистити дитину від цієї долі. А якщо буряти бачать - пацан з багатодітної сім'ї, то дають йому шоколадку й відпускають. Відповідно батько може бути спокійний за долю своїх дітей і безтурботно чекати бурятів.
показати весь коментар
31.10.2025 11:42 Відповісти
Коли діти і жінки розважаються закордоном - це вже не про захист.
Але добре, що є такі як ти, зелень заткне ними якість дірки в своїх інтересах.
показати весь коментар
31.10.2025 11:36 Відповісти
Ума нема-считай калека. Наверное от недоедания, бо на фоне погранцов он как "бухенвальдский крепыш".
показати весь коментар
31.10.2025 11:26 Відповісти
Дивно, зараз і зі справжніми свідоцтвами повернуть до місцевого ТЦК оформлювати відстрочку по багатодітності, і вже з нею кордон проходити
показати весь коментар
31.10.2025 11:27 Відповісти
 
 