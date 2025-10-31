Купив фальшиве свідоцтво про дитину за криптовалюту, щоб виїхати за кордон: на Вінниччині затримано чоловіка, - ДПСУ. ФОТО
На Вінниччині прикордонники виявили чоловіка, який намагався незаконно виїхати за кордон, видаючи себе за багатодітного батька.
Про це повідомила Державна прикордонна служба України, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, 35-річний житель Харківщини під час паспортного контролю надав три свідоцтва про народження дітей. Два з них не викликали зауважень, однак третє, нібито видане у Польщі, виявилося підробленим - документ не відповідав встановленому зразку.
Після перевірки чоловік зізнався, що купив фальшиве свідоцтво за 4000 USDT (Tether), переказавши кошти на криптогаманець невідомій особі.
Порушнику відмовили у перетині державного кордону, а про інцидент повідомили поліцію за ознаками злочину, передбаченого ст. 358 ККУ - "Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Але добре, що є такі як ти, зелень заткне ними якість дірки в своїх інтересах.