Мобилизованный адвокат прорвал границу на Закарпатье и сбежал в Венгрию: травмирован пограничник. ВИДЕО
Водитель автомобиля на Закарпатье протаранил шлагбаумы в пункте пропуска "Великая Паладь" и скрылся на территорию Венгрии.
Об этом сообщил журналист Виталий Глагола, передает Цензор.НЕТ.
"Вечером 30 октября на пункте пропуска "Велика Паладь – Надьгодош" в зоне Мукачевского пограничного отряда мужчина на черной Toyota Avensis АО6422ЕЕ сбежал в ЕС.
Автомобиль с включенными дальним светом налетел на шлагбаум на въезде, смахнул его, пролетел мимо кабины паспортного контроля, на ходу зацепил пограничника (тот в больнице, к счастью, без переломов) и вырубил еще один шлагбаум на выезде. Далее — граница, Венгрия", - отметил он.
Кто был за рулем?
Журналист рассказал, что правоохранители установили - за рулем был Эдуард Пуканич, которого мобилизовали в июне 2025 года. До этого он работал адвокатом.
Что говорят пограничники?
Пресс-секретарь Мукачевского пограничного отряда Леся Федорова подтвердила инцидент. По ее словам, в настоящее время начальником 27 пограничного отряда назначено служебное расследование.
В ЕРДР внесены сведения об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 348 УК "Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего".
По данному факту проинформирована венгерская сторона.
чому його майно і майно інших дезертирів має захищати умовний Микола-воїн ?
треба конфісковувати майно дезертирів на доплату Воїнам на нулі.
це буде справедливо !!!!!
і перестаньте вякати про сєвєрну корею!
в Ізраілі (!!!!) в тюрмах (!!!) сидить чимало дезертирів
Щоб ти здох!
Доб'є Україну до ручки та втече, потужна зелена гнида.
На Закарпатті на кордоні з Угорщиною зник військовослужбовець. Як відомо, прикордоннику 22 роки і він самовільно покинув місце служби біля прикордонного знаку і втік в Угорщину.
Зазначається, що він залишив свою зброю - автомат АК-74, пістолет Форт-12Р, бронежилет, спецзасоби та інше екіпірування просто в лісі на позиції.
27 червня.
Молодий прикордонник-кінолог у відділі огляду транспортних засобів, який працював безпосередньо на лінії перевірки автівок, після чергової зміни повернувся на КПП, щоб погодувати службового собаку. Після цього не через офіційну смугу КПП, а ліворуч, поза основною зоною контролю перетнув кордон і потрапив до Словаччини. Там він запросив статус біженця, пояснивши втечу тим, що уникає війни.
За попередньою інформацією, причиною втечі могло стати те, що він міг дізнатися про заплановане направлення у зону бойових дій.
Як бачимо, тікають через кордон всі кого мобілізували або хочуть мобілізувати.
Хоч цивільний, хоч військовий (прикордонник).
Тікають всі бо жити хочуть.
А зеля може запропонувати всім тільки смерть і більше нічого.
Нічого не хоче міняти в мобілізації, в обмеженні строку служби, в підвищенні грошового забезпечення військових, в заміні м'ясників - генералів на адекватних командувачів, ітд.
тільки 5,62 мм може зупинити борзих дезертирів...
Про що взагалі мова?
поляки прийняли закон проти рольників на державних дорогах
Жодного втікача з десятків тисяч не повернуто в Україну з цих країн бо вони мають тимчасовий захист (до кінця війни) згідно деректив ЄС.
Це проблеми Зелі, що він довів ситуацію до такого стану.
1. Нараження на ризик життя і здоров'я державних службовців. (Адже це лише випадкова обставина, що прикордонник не сильно постраждав ) .
2. Невиконання наказу служб безпеки.
3. Свідоме та злісне порушення правил дорожнього руху і взагалі правил, що зазнали смертельного ризику всіх учасників дорожнього руху.
Треба розуміти, що це таємний перехід кордону декриміналізований.
Але з використанням:
А) насильства:
Б) засобів залякування та шантажу.
Ні-ні, ні і не декриміналізовано аж ніяк.
Ну зараз вони всі як ломануться....
9 червня був прорив угорського кордону вантажівкою з 32 чоловіками всередині. Ніхто нічого не бачив.
З.З.І. Зараз в Європі іде процедура забору відбитків пальців в осіб з тимчасовим захистом. Там така кількість мужиків призовного віку приходить без відмітки про перетин кордону в паспорті . І нічо. "довольні хами, ситі в них їбала" (С)
А на ураження стриляти ні? !00% цей слимак має другий паспорт Паспорт вЯлікАй МУДЬЯрії.
Пацани, замість топитися в Тісі, пакуйтеся в Урал і штурмуйте шлагбаум.
Правда можуть трохи застрелити.
Для чого тоді Тису перепливати як можна просто пробігти повз загородження.
А на тій стороні його чекають з короваєм прикордонники Угорщини?
"Едуард Пуканич 5 липня · Схоже це моє останнє відео. Нижче посилання на відповідні документи: про те, що я є свідком у кримінальному провадженні щодо незаконного переправлення колишнього голови Конституційного Суду України Олександра Тупицького через державний кордон України - https://www.facebook.com/share/p/1AwcXm5EUB/ про те, що мене незаконно переслідують - https://www.facebook.com/Eduard.Pukanych/posts/pfbid025GqnwuRVNdY6DAtg6914a5hU15DvF8mFhFDvpRAWrfLRkDJEGwRQCjNEDBNyyn2pl про те, що в Україні масово порушуються права адвокатів, які захищають права, свободи і інтереси громадян, про що неодноразово публічно заявляла навіть Національна асоціація адвокатів України - https://www.facebook.com/share/p/16fVFwrj1C/ і про що неодноразово повідомляли навіть загальнонаціональні ЗМІ, такі як, наприклад, ТСН, - https://tsn.ua/.../iurysty-zaiavliaiut-pro-systemne... про те, що я, крім того, що адвокат, ще й винахідник (за останній рік отримав 8 патентів на, зокрема, винайдені мною нові способи отримання нових видів композитних матеріалів, при цьому наразі у мене вже більше 20-ти винаходів і корисних моделей (враховуючи ще не запатентовані), чимало у військовій сфері) - https://www.facebook.com/share/p/1D74WXLHRM/, і що я ще в 2023 році пропонував свої винаходи і розробки державі - https://www.facebook.com/share/p/1CDR5VhR3d/ і https://www.facebook.com/share/p/19csVtVYqj/, при цьому одна із моїх розробок - створена мною маскувальна, антиінфрачервона (антитепловізорна) речовина навіть пройшла оборонну експертизу на Інтеграційній платформі VIP1 Управління інноваційної діяльності Збройних Сил України - https://www.facebook.com/share/p/1HwFULYAKT/. Моє викрадення має стати останнім в Україні, коли правоохоронці за допомогою ТЦКашників переслідують "неугодних" їм громадян, адвокатів, журналістів, підприємців. Конституцію і закони України мають дотримуватися усі - не лише громадяни, а й правоохоронці, - тим людям, хто з цим не згідні, має бути закрита дорога до Європейського Союзу, поки вони не приймуть європейські цінності, що означає визнання та дотримання принципів демократії, прав людини, свободи, рівності, верховенства права та поваги до людської гідності, а також прав меншин."
1. Лежачого копа .
2. Автоматичну систему зупинення тр.засоба через прокол шин , що виключається через камеру лише коли шлабаум піднесенний на кут 90 градусів ... й включається зелене світло .
Не требо ничого "стріляти . Усе це стоїть на будь який стоянці в усіх розвинутих країнах світу .
На штрафмайданчиках -- так точно . Яка проблема це зробити на усіх прикордонних шляхах ?!
На цьому відео нібито факт втечі закордон мобілізованого адвоката з Закарпаття, який протаранив шлагбаум паспортного контролю, зачепив прикордонника і зник на території Угорщини. Подія сталася сьогодні вночі.
І тут я ось що повинен вказати.
На відміну від прокурорських *******, у адвокатів немає ніякої броні від мобілізації. Причому, як ми можемо бачити у сьогоднішніх реаліях, прокурорська гидота приймає участь у справах цілими табунами. Точніше, в одній справі, їх, як правило, цілий виводок: десятки й більше. Як їх, наприклад, в одній справі набушника Руслана Магометрасулова, аж 42 мразоти, включаючи, головну - генпрокурора Кравченка.
Натомість у підозрюваного/обвинуваченого, як правило 1 захисник, іноді 2, і в якихось виняткових випадках 3 - 4.
Я не знаю, що саме стало причиною мобілізації саме цього адвоката, але сьогодні будь-який адвокат чоловічої статі віком до 60 років, який буде необережно, але наполегливо відстоювати права свого підзахисного, знаходиться під ризиком мобілізації й відправки в самісіньке пекло, фактично, на вірну смерть, або каліцтво.
Ще раз. У прокурорських підарів, які є просто стороною у справі, тобто, опонентами в кримінальному провадженніі і дорівнюються за статусом адвокатам, таких ризиків немає зовсім.
Справедливість по-українськи, ****.