6 403 76

Мобилизованный адвокат прорвал границу на Закарпатье и сбежал в Венгрию: травмирован пограничник. ВИДЕО

Водитель автомобиля на Закарпатье протаранил шлагбаумы в пункте пропуска "Великая Паладь" и скрылся на территорию Венгрии.

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола, передает Цензор.НЕТ.

"Вечером 30 октября на пункте пропуска "Велика Паладь – Надьгодош" в зоне Мукачевского пограничного отряда мужчина на черной Toyota Avensis АО6422ЕЕ сбежал в ЕС.

Автомобиль с включенными дальним светом налетел на шлагбаум на въезде, смахнул его, пролетел мимо кабины паспортного контроля, на ходу зацепил пограничника (тот в больнице, к счастью, без переломов) и вырубил еще один шлагбаум на выезде. Далее — граница, Венгрия", - отметил он.

Кто был за рулем?

Журналист рассказал, что правоохранители установили - за рулем был Эдуард Пуканич, которого мобилизовали в июне 2025 года. До этого он работал адвокатом.

Что говорят пограничники?

Пресс-секретарь Мукачевского пограничного отряда Леся Федорова подтвердила инцидент. По ее словам, в настоящее время начальником 27 пограничного отряда назначено служебное расследование.

В ЕРДР внесены сведения об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 348 УК "Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего".

По данному факту проинформирована венгерская сторона.

Топ комментарии
+28
Колись читав подібні новини про КНДР, думав який жах, як так можна людей закрити як у тюрмі. Навіть в страшному сні не снилося що таке може бути в Україні.
31.10.2025 15:28 Ответить
+20
Наступним на прорив кордону буде Зеля зі своїм ескортом.
Доб'є Україну до ручки та втече, потужна зелена гнида.
31.10.2025 15:32 Ответить
+13
А устав пограничникам зачем писан? А технические средства остановки машин? А штатное оружие у наряда чисто для красоты? Или адвокат кому-то хорошо проплатил за такие совпадения?
31.10.2025 15:33 Ответить
Ну членов семьи пока еще не репрессируют и в гулаг не загоняют. Так что стремиться еще есть куда. Но с этих станется. Чувак в Венгрии еще и полит. убежище получит)
31.10.2025 15:31 Ответить
Або його екстрадують за наїзд на людину.
31.10.2025 15:33 Ответить
З Угорщини можуть і не екстрадувати на зло "лідеру".
31.10.2025 15:38 Ответить
Елітам гулагу боятись нічого - їх родини , а також нерухомість і рахунки в банках , вже давно за кордоном
31.10.2025 15:34 Ответить
А хіба десь у США, Великій Британії, Франції або Ізраїлі дозволяється уникати мобілізації під час війни, дезертирувати з армії, незаконно проривати державний кордон, травмувати прикордонників?
31.10.2025 16:00 Ответить
А в тих країнах їх хіба є такий мобілізаційний треш як в Україні?
31.10.2025 16:55 Ответить
цей адвокат-дезертир безсумнівно має чимале майно в Україні
треба конфісковувати майно дезертирів на доплату Воїнам на нулі.

це буде справедливо !!!!!

і перестаньте вякати про сєвєрну корею!
в Ізраілі (!!!!) в тюрмах (!!!) сидить чимало дезертирів

.
31.10.2025 16:01 Ответить
що ти тут, кацапське лайно, варнякаєш?

Щоб ти здох!
31.10.2025 16:13 Ответить
Якщо не громадянин України - їдь де хочеш. Якщо громадянин то виконуй вимоги Конституції. Бо як сраку в теплі тримати, то всі громадяни України, а як Батьківщину захищати - всі зй0буються.
31.10.2025 16:38 Ответить
так здається обов'язки і права у громадян однакові, не залежать від статі та фінансового становища, хоча що я мелю, аж смішно)
31.10.2025 16:53 Ответить
Наступним на прорив кордону буде Зеля зі своїм ескортом.
Доб'є Україну до ручки та втече, потужна зелена гнида.
31.10.2025 15:32 Ответить
А устав пограничникам зачем писан? А технические средства остановки машин? А штатное оружие у наряда чисто для красоты? Или адвокат кому-то хорошо проплатил за такие совпадения?
31.10.2025 15:33 Ответить
23 липня.
На Закарпатті на кордоні з Угорщиною зник військовослужбовець. Як відомо, прикордоннику 22 роки і він самовільно покинув місце служби біля прикордонного знаку і втік в Угорщину.
Зазначається, що він залишив свою зброю - автомат АК-74, пістолет Форт-12Р, бронежилет, спецзасоби та інше екіпірування просто в лісі на позиції.

27 червня.
Молодий прикордонник-кінолог у відділі огляду транспортних засобів, який працював безпосередньо на лінії перевірки автівок, після чергової зміни повернувся на КПП, щоб погодувати службового собаку. Після цього не через офіційну смугу КПП, а ліворуч, поза основною зоною контролю перетнув кордон і потрапив до Словаччини. Там він запросив статус біженця, пояснивши втечу тим, що уникає війни.
За попередньою інформацією, причиною втечі могло стати те, що він міг дізнатися про заплановане направлення у зону бойових дій.
31.10.2025 15:45 Ответить
А прикордонники, що не люди, жити не хочуть?
Як бачимо, тікають через кордон всі кого мобілізували або хочуть мобілізувати.
Хоч цивільний, хоч військовий (прикордонник).
Тікають всі бо жити хочуть.
А зеля може запропонувати всім тільки смерть і більше нічого.
Нічого не хоче міняти в мобілізації, в обмеженні строку служби, в підвищенні грошового забезпечення військових, в заміні м'ясників - генералів на адекватних командувачів, ітд.
31.10.2025 15:52 Ответить
московит - це ти про підарашку пишешь ?!
31.10.2025 16:02 Ответить
Тобто всі хто воював,загинув,покалічений,чи воює до тепер, жити не хотіли?А воюють щоб прикрити тих хто сцить тільки за власну сраку.Добре що не всі в України такі гниди(какая разніца какой флаг,язик,страна).Ждуни,ухилянти,зрадники-одне й те ж саме.
31.10.2025 16:08 Ответить
Гарно ви себе описали останнім реченням.
31.10.2025 16:11 Ответить
Ти, кацап, сам собі протирічиш. 1). Якщо обмежити строк служби, тим більше буде потрібно мобілізувати, щоб замінити тих, хто на фронті. 2). Україна обмежена фінансово, щоб утримувати найману армію, але навіть в таких умовах грошове забезпечення учасників бойових дій набагато перевершує середню зарплату по Україні. 3). Чомусь при Залужному такі ухилянти теж не поспішали в армію і тікали в Угорщину. 4). Прикодоннику на угорському, польському, румунському або словацькому кордоні смерть точно не загрожує.
31.10.2025 16:14 Ответить
Не меліть дурні. Там все у камерах, завтра як покажуть по всій Європі, що прикордонники розстрілюють цивільну автівку то не буде ні грошей ні зброї.
31.10.2025 16:12 Ответить
Т.е. технических средств остановки там нет? Или кому не попадя можно сбивать машиной погранца на посту во время военного положения? Долго думали? Ну-ну.
31.10.2025 16:20 Ответить
ну наче в 19р і голосували за таке кіно ...тільки українці по приколу , думали шо будуть глядачами ...але виявляється співучасниками з зеленою шоблою 🤡...зробили себе разом ...шкода ...
31.10.2025 15:35 Ответить
Адвоката голыми руками не возьмешь.
31.10.2025 15:37 Ответить
+💯 👍🏿!

тільки 5,62 мм може зупинити борзих дезертирів...

.
31.10.2025 16:04 Ответить
А шо за калібр?Є 5.45 і 7.62 радянський,5.56 і 7.62х51 НАТО.Ухилянтів може зупинить що завгодно,навіть качиний шрот.
31.10.2025 16:14 Ответить
Шо за калибр, дурачок?
31.10.2025 16:22 Ответить
Спец. Для ухилянтів. Для форумних адвокатів мерзоти яка тікає від мобілізаціїї також буде застосований. І так, це калібр не кулі , а мотузки на якій вас, гидоту, будуть підвішувати.
31.10.2025 16:31 Ответить
За всіма міжнародними правилами Угорщина повинна його затримати та депортувати до України.
31.10.2025 15:41 Ответить
Угорщина зараз в орбаносійяртівському лайні. Можуть бути проблеми.
31.10.2025 15:44 Ответить
Звичайно можуть. Але я озвучив тільки те, що повинно бути між сусідами.
31.10.2025 15:45 Ответить
В нас сусідські рольніки можуть блокувати автошляхи міжнародного значення і ніяких питань до влади.
Про що взагалі мова?
31.10.2025 15:49 Ответить
Це не відносится до кримінальних злочинів
31.10.2025 16:05 Ответить
вже не можуть.
поляки прийняли закон проти рольників на державних дорогах

.
31.10.2025 16:06 Ответить
Ні. Якщо при перетину не було скоєно злочину, то ні. Ось якби він вбив прикордонника, чи якось покалічив - от тоді теоретично могли повернути після суду.
31.10.2025 15:52 Ответить
А незаконний перетин кордону це не злочин?
31.10.2025 15:56 Ответить
якийсь смішний адміністративний - себто відкупитись грошима

.
31.10.2025 16:07 Ответить
Замість звичайних процедур, що застосовуються за незаконний перетин кордону, втікачі з України можуть звернутися до існуючих механізмів захисту, основним з яких є тимчасовий захист, регульований на рівні Європейського Союзу, який також застосовується в Румунії, Угорщині, Польщі, Словаччині, які входять до ЄС.
Жодного втікача з десятків тисяч не повернуто в Україну з цих країн бо вони мають тимчасовий захист (до кінця війни) згідно деректив ЄС.
31.10.2025 16:09 Ответить
І там написано, що можна протаранити та збити автомобілем шлагбаум?
31.10.2025 16:14 Ответить
Любим способом можеш перетинати кордон, це не проблеми ЄС.
Це проблеми Зелі, що він довів ситуацію до такого стану.
31.10.2025 16:17 Ответить
До якого стану? Шо хитрожопі прокурори не хочуть воювати?
31.10.2025 16:33 Ответить
Мобілізували в червні. А чому він штурмує шлагбаум західного кордону на Тойоті в жовтні? СЗЧ? А угорських прикордонників він так само проїхав?
31.10.2025 15:42 Ответить
Прикордонники тут повне фуфло, треба на ротацію якісь із бойових підрозділів щоб те чмо пару годин догорало і горланило на все горло в розстріляному авто ... було б чудове відео 🤔
31.10.2025 15:42 Ответить
Потужна країна мрій зелебобіка.
31.10.2025 15:58 Ответить
Думаю той адвокат без проблем прорвав би кордон країни кравчука, кучми, овоча, юща та пороха ... слабкість держави передається від Президента до Президента і зелебобік нічого нового не привніс в цей процес
31.10.2025 16:04 Ответить
Тепер в Угорщині нехай адвокатує. Ану.
31.10.2025 15:43 Ответить
До кобздона нечисть...
31.10.2025 15:43 Ответить
Країна мрій.....ката народу.
31.10.2025 15:45 Ответить
Цікаво що мабуть кримінальної відповідальності за перетин кордону немає жодної?Як би не зачепив прикордонника то і відповідати не було б за що?
31.10.2025 15:45 Ответить
Чому ж нема -- є й йще який :

1. Нараження на ризик життя і здоров'я державних службовців. (Адже це лише випадкова обставина, що прикордонник не сильно постраждав ) .
2. Невиконання наказу служб безпеки.
3. Свідоме та злісне порушення правил дорожнього руху і взагалі правил, що зазнали смертельного ризику всіх учасників дорожнього руху.

Треба розуміти, що це таємний перехід кордону декриміналізований.
Але з використанням:
А) насильства:
Б) засобів залякування та шантажу.

Ні-ні, ні і не декриміналізовано аж ніяк.
31.10.2025 16:22 Ответить
Адвокат виявився ждуном і ухилянтом. А міг би зараз сидіти в окопі в Покровську і слухати Зеленського-Сирського про "контрольовану ситуацію" і "далекобійні санкції".
31.10.2025 15:46 Ответить
Але кордон проривав у напрямку ЄС,а не наприклад Білорусі.Знає що там йому тюрьма,а не прихисток світить.
31.10.2025 16:18 Ответить
Виявляється що так, виявився ждуном та ухилянтом. Тільки відмінність, що він більше бажав не Путіна, а Орбана, писав, що в Україні права угорців утискають. А в окопі, звичайно, нікому не хочеться сидіти, але воїни сидять та захищають Батьківщину, а покидьки тікають. Так завжди було.
31.10.2025 16:34 Ответить
А що, так можна було?
Ну зараз вони всі як ломануться....
31.10.2025 15:50 Ответить
Це ж не перший випадок.
9 червня був прорив угорського кордону вантажівкою з 32 чоловіками всередині. Ніхто нічого не бачив.
31.10.2025 16:01 Ответить
Вирвався на волю
31.10.2025 15:51 Ответить
31.10.2025 15:54 Ответить
То шлагбаум? - фантик - а угорські погранці? - їм пох?
31.10.2025 15:52 Ответить
Угорським (як і всім іншим) теоретично пох як він перетнув кордон України. А безвіз, за яким він має право вʼїхати в ЄС (при дотриманні певних умов) працює досі. Тож угорських погранців і шлагбауми йому не треба збивати. Достатньо показати загран паспорт.
31.10.2025 16:07 Ответить
з.І. знаю випадки, коли навіть паспорта не показували. Просто прийшли в молдавську поліцію, сказали шо перепливли річку. Їм якусь справку видали і відпустили.
З.З.І. Зараз в Європі іде процедура забору відбитків пальців в осіб з тимчасовим захистом. Там така кількість мужиків призовного віку приходить без відмітки про перетин кордону в паспорті . І нічо. "довольні хами, ситі в них їбала" (С)
31.10.2025 16:12 Ответить
Слимаковому роду - уроду, нема переводу.
А на ураження стриляти ні? !00% цей слимак має другий паспорт Паспорт вЯлікАй МУДЬЯрії.
31.10.2025 15:53 Ответить
І це адвокат? Напевне такий, як і Зеля. З купленим дипломом. За таке його мають право затримати, і передати Україні.
31.10.2025 16:01 Ответить
Ні, він прогнозовано виступав проти Зелі, топив за Орбана, писав пости у ФБ угорською, але на аві у нього прапор України (як і у багатьох зрадників). Він втік до своїх, тому його точно не видадуть. Буде вже в Угорщині верещати про "злочинну українську владу, яка перетворила державу на концтабір", проводить "незаконну мобілізацію", і не хоче закінчити війну шляхом капітуляції Путіну.
31.10.2025 16:21 Ответить
А шо, так можна було?
Пацани, замість топитися в Тісі, пакуйтеся в Урал і штурмуйте шлагбаум.
Правда можуть трохи застрелити.
31.10.2025 16:04 Ответить
Справу і в розшук. Достати й публічно покарати. Хоча це не з зеВладою.
31.10.2025 16:08 Ответить
Разом с сім'єю. Майно все відібрати, а в нерухомість заселити виборців найпотужнішого.
31.10.2025 16:14 Ответить
А якщо б так сталося, то ти б тут писав, що "зеВлада влаштовує шоу", "пресує невинних опозиціонерів" і т.і.
31.10.2025 16:24 Ответить
А як же так? Стільки відосиків про успішні кейси... Ось ця наволоч паразитує на Українцях, бере з них гроші, ходить по судам, пише скарги... Суть людям в очі... В в кінці кінців само бере і свалює... От така правда.
31.10.2025 16:21 Ответить
Це такий кордон?
Для чого тоді Тису перепливати як можна просто пробігти повз загородження.
А на тій стороні його чекають з короваєм прикордонники Угорщини?
31.10.2025 16:26 Ответить
Він ще й видатний винахідник. Щось мені його риторика дуже знайома. А так дихав, так дихав, все про законність писав.

"Едуард Пуканич 5 липня · Схоже це моє останнє відео. Нижче посилання на відповідні документи: про те, що я є свідком у кримінальному провадженні щодо незаконного переправлення колишнього голови Конституційного Суду України Олександра Тупицького через державний кордон України - https://www.facebook.com/share/p/1AwcXm5EUB/ про те, що мене незаконно переслідують - https://www.facebook.com/Eduard.Pukanych/posts/pfbid025GqnwuRVNdY6DAtg6914a5hU15DvF8mFhFDvpRAWrfLRkDJEGwRQCjNEDBNyyn2pl про те, що в Україні масово порушуються права адвокатів, які захищають права, свободи і інтереси громадян, про що неодноразово публічно заявляла навіть Національна асоціація адвокатів України - https://www.facebook.com/share/p/16fVFwrj1C/ і про що неодноразово повідомляли навіть загальнонаціональні ЗМІ, такі як, наприклад, ТСН, - https://tsn.ua/.../iurysty-zaiavliaiut-pro-systemne... про те, що я, крім того, що адвокат, ще й винахідник (за останній рік отримав 8 патентів на, зокрема, винайдені мною нові способи отримання нових видів композитних матеріалів, при цьому наразі у мене вже більше 20-ти винаходів і корисних моделей (враховуючи ще не запатентовані), чимало у військовій сфері) - https://www.facebook.com/share/p/1D74WXLHRM/, і що я ще в 2023 році пропонував свої винаходи і розробки державі - https://www.facebook.com/share/p/1CDR5VhR3d/ і https://www.facebook.com/share/p/19csVtVYqj/, при цьому одна із моїх розробок - створена мною маскувальна, антиінфрачервона (антитепловізорна) речовина навіть пройшла оборонну експертизу на Інтеграційній платформі VIP1 Управління інноваційної діяльності Збройних Сил України - https://www.facebook.com/share/p/1HwFULYAKT/. Моє викрадення має стати останнім в Україні, коли правоохоронці за допомогою ТЦКашників переслідують "неугодних" їм громадян, адвокатів, журналістів, підприємців. Конституцію і закони України мають дотримуватися усі - не лише громадяни, а й правоохоронці, - тим людям, хто з цим не згідні, має бути закрита дорога до Європейського Союзу, поки вони не приймуть європейські цінності, що означає визнання та дотримання принципів демократії, прав людини, свободи, рівності, верховенства права та поваги до людської гідності, а також прав меншин."
31.10.2025 16:29 Ответить
А ще цікаво під яким ніком він тут, на Цензорі, з піною у роті захищав втікачів призивного віку від ,,утисків зільоной власті,,
31.10.2025 16:36 Ответить
Тут 3/4 дописувачів під цю характеристику підходять. Читаєш, і бачиш, що в "Однокласснікі" потрапив.
31.10.2025 16:40 Ответить
Требо там влаштувати :

1. Лежачого копа .
2. Автоматичну систему зупинення тр.засоба через прокол шин , що виключається через камеру лише коли шлабаум піднесенний на кут 90 градусів ... й включається зелене світло .

Не требо ничого "стріляти . Усе це стоїть на будь який стоянці в усіх розвинутих країнах світу .
На штрафмайданчиках -- так точно . Яка проблема це зробити на усіх прикордонних шляхах ?!
31.10.2025 16:35 Ответить
#Олександр_Ружанський:

На цьому відео нібито факт втечі закордон мобілізованого адвоката з Закарпаття, який протаранив шлагбаум паспортного контролю, зачепив прикордонника і зник на території Угорщини. Подія сталася сьогодні вночі.

І тут я ось що повинен вказати.

На відміну від прокурорських *******, у адвокатів немає ніякої броні від мобілізації. Причому, як ми можемо бачити у сьогоднішніх реаліях, прокурорська гидота приймає участь у справах цілими табунами. Точніше, в одній справі, їх, як правило, цілий виводок: десятки й більше. Як їх, наприклад, в одній справі набушника Руслана Магометрасулова, аж 42 мразоти, включаючи, головну - генпрокурора Кравченка.

Натомість у підозрюваного/обвинуваченого, як правило 1 захисник, іноді 2, і в якихось виняткових випадках 3 - 4.

Я не знаю, що саме стало причиною мобілізації саме цього адвоката, але сьогодні будь-який адвокат чоловічої статі віком до 60 років, який буде необережно, але наполегливо відстоювати права свого підзахисного, знаходиться під ризиком мобілізації й відправки в самісіньке пекло, фактично, на вірну смерть, або каліцтво.

Ще раз. У прокурорських підарів, які є просто стороною у справі, тобто, опонентами в кримінальному провадженніі і дорівнюються за статусом адвокатам, таких ризиків немає зовсім.

Справедливість по-українськи, ****.
31.10.2025 16:37 Ответить
Тобто, будь-який мобілізований адвокат (більшість з яких шахраї та корупціонери) може заявити, що його мобілізували через його професійну діяльність, дезертирувати, прорвати державний кордон, травмувати прикордонників? Справедливість по-ухилянтськи, ****... До речі, якщо б його дійсно хотіли за щось покарати, його б відправили служити не на курорт (кордон з Угорщиною), а у Покровськ.
31.10.2025 16:48 Ответить
Сама назва КПП ,,Велика бліадь Гандьонош ." Мабуть на честь гавнамадяра орбана назвали !
31.10.2025 16:54 Ответить
 
 