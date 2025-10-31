Мобилизованный адвокат прорвал границу на Закарпатье и сбежал в Венгрию: травмирован пограничник. ВИДЕО

Водитель автомобиля на Закарпатье протаранил шлагбаумы в пункте пропуска "Великая Паладь" и скрылся на территорию Венгрии.

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола, передает Цензор.НЕТ.

"Вечером 30 октября на пункте пропуска "Велика Паладь – Надьгодош" в зоне Мукачевского пограничного отряда мужчина на черной Toyota Avensis АО6422ЕЕ сбежал в ЕС.



Автомобиль с включенными дальним светом налетел на шлагбаум на въезде, смахнул его, пролетел мимо кабины паспортного контроля, на ходу зацепил пограничника (тот в больнице, к счастью, без переломов) и вырубил еще один шлагбаум на выезде. Далее — граница, Венгрия", - отметил он.

Смотрите также: Пограничники задержали 7 правонарушителей, которые хотели пересечь границу и попасть в Румынию. ВИДЕО

Кто был за рулем?

Журналист рассказал, что правоохранители установили - за рулем был Эдуард Пуканич, которого мобилизовали в июне 2025 года. До этого он работал адвокатом.

Читайте также: "Не ведем учет": В Госпогранслужбе прокомментировали выезд более 100 тысяч мужчин до 22 лет

Что говорят пограничники?

Пресс-секретарь Мукачевского пограничного отряда Леся Федорова подтвердила инцидент. По ее словам, в настоящее время начальником 27 пограничного отряда назначено служебное расследование.

В ЕРДР внесены сведения об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 348 УК "Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего".

По данному факту проинформирована венгерская сторона.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ