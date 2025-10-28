Пограничники задержали 7 правонарушителей, которые хотели пересечь границу и попасть в Румынию. ВИДЕО

Военнослужащие отдела "Дякове" совместно с сотрудниками Главного оперативно-розыскного отдела Мукачевского пограничного отряда задержали семерых правонарушителей.

Группу мужчин, которые двигались в сторону Румынии зафиксировали приборы дистанционного мониторинга границы, сообщает Цензор.НЕТ.

Приблизившись к границе, злоумышленники, очевидно, чтобы быть менее заметными, решили разделились на две группы. Однако пограничники обнаружили их.

Сначала четырех жителей Закарпатской, Харьковской, Ивано-Франковской и Винницкой областей пограничный наряд отделения "Хижа" задержал в 100 метрах от границы.

Еще двух граждан Украины в сопровождении "проводника" военнослужащие отделения "Дюла" остановили в 50 метрах от госграницы.

Как выяснилось, шесть мужчин в возрасте от 24 до 44 лет решили незаконным способом попасть в Румынию. Для осуществления своего плана они обратились к переправщику из Закарпатья, которого нашли через общих знакомых.

По договоренности мужчины прибыли на Закарпатье, где их встретил переправщик и поселил в частном доме, а затем вел к границе. Услуги незаконного пересечения границы им стоили от 4500 до 12000 долларов США.

На задержанных составили административные материалы за правонарушения. Об обнаружении в действиях закарпатца признаков преступления пограничники сообщили сотрудникам полиции.

