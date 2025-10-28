Прикордонники затримали 7 правопорушників, які хотіли перетнути кордон і потрапити в Румунію. ВIДЕО

Військовослужбовці відділу "Дякове" спільно зі співробітниками Головного оперативно-розшукового відділу Мукачівського прикордонного загону затримали сімох правопорушників.

Групу чоловіків, які рухались в бік Румунії зафіксували прилади дистанційного моніторингу кордону, повідомляє Цензор.НЕТ.

Наблизившись до кордону, зловмисники, очевидно, щоб бути менш помітними, вирішили розділились на дві групи. Однак прикордонники виявили їх.

Спершу чотирьох жителів Закарпатської, Харківської, Івано-Франківської та Вінницької областей прикордонний наряд відділення "Хижа" затримав за 100 метрів від кордону.

Ще двох громадян України у супроводі "провідника" військовослужбовці відділення "Дюла" зупинили за 50 метрів від держрубежу.

Як з’ясувалось, шість чоловіків віком від 24 до 44 років вирішили в незаконний спосіб потрапити в Румунію. Для здійснення свого плану вони звернулися до переправника з Закарпаття, якого знайшли через спільних знайомих.

За домовленістю чоловіки прибули на Закарпаття, де їх зустрів переправник та поселив у приватному помешканні, а згодом вів до кордону. Послуги незаконного перетину кордону їм коштували від 4500 до 12000 доларів США.

На затриманих склали адміністративні матеріали за правопорушення. Про виявлення у діях закарпатця ознак злочину, охоронці кордоні повідомили співробітників поліції.

